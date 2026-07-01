El disco se despide: Sony dejará de fabricar juegos físicos para PlayStation

Sony pone fecha al final de los juegos físicos en PlayStation: los nuevos lanzamientos serán solo digitales desde 2028

Sony acaba de anunciar un cambio histórico para PlayStation: a partir de enero de 2028, dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos que lleguen a sus consolas.

La decisión no afectará a los títulos ya publicados en formato físico ni a los juegos que se lancen en disco antes de esa fecha. Es decir, los juegos actuales seguirán existiendo en formato físico y los lanzamientos previstos antes de enero de 2028 podrán seguir llegando en caja si así estaba planeado. Pero, desde ese momento, los nuevos lanzamientos para PlayStation estarán disponibles únicamente en formato digital.

Según Sony Interactive Entertainment, el cambio responde a la evolución de los hábitos de consumo. La compañía asegura que los jugadores se están inclinando cada vez más por la compra digital y que la producción de discos físicos ya no encaja igual de bien con la forma en la que la mayoría accede hoy a sus juegos.

La noticia no solo marca el final de una era para los coleccionistas. También puede tener un impacto enorme en distribuidores, grandes superficies, tiendas especializadas y comercios de videojuegos que durante décadas han vivido alrededor de las cajas, los lanzamientos físicos, la segunda mano y las reservas en tienda.

PlayStation se prepara para una generación sin discos físicos

El anuncio de Sony es claro: desde enero de 2028, la producción de discos físicos para nuevos juegos de PlayStation quedará discontinuada. A partir de entonces, los títulos nuevos se venderán a través de PlayStation Store y también en comercios, pero en formatos digitales.

Ese último matiz es importante. Sony no está diciendo que las tiendas desaparezcan de la ecuación. Lo que cambia es el producto que podrán vender. En lugar de cajas con discos, los comercios tendrán que apoyarse en códigos digitales, tarjetas regalo, tarjetas de descarga, suscripciones, packs promocionales o nuevas fórmulas de distribución digital.

Para el jugador, el cambio puede parecer simplemente una evolución lógica. Cada vez más usuarios compran directamente desde la consola, descargan sus juegos sin moverse de casa y aprovechan ofertas digitales. Pero para el comercio físico, el movimiento supone una transformación mucho más profunda.

Durante años, las tiendas de videojuegos han usado los lanzamientos en caja como reclamo: reservas, ediciones especiales, recogidas en el día de lanzamiento, cambiazos, promociones con juegos usados y ventas cruzadas de accesorios. Sin discos nuevos, buena parte de esa dinámica tendrá que reinventarse.

Los juegos anteriores a enero de 2028 no se verán afectados

Sony ha querido dejar claro que esta transición no afectará a los juegos ya publicados ni a los títulos que lleguen antes de enero de 2028 con lanzamiento físico previsto.

Esto significa que el catálogo físico existente no desaparecerá de un día para otro. Las tiendas podrán seguir vendiendo stock de juegos anteriores, los usuarios conservarán sus discos y el mercado de segunda mano continuará funcionando con los títulos que ya existan en formato físico.

Sin embargo, la decisión sí pone fecha de caducidad al modelo tradicional para los nuevos lanzamientos. A partir de enero de 2028, comprar el último gran exclusivo de PlayStation, el nuevo título de una saga conocida o el próximo lanzamiento de un editor externo ya no implicará llevarse una caja con disco a casa.

En la práctica, el formato físico quedará convertido en un mercado ligado al catálogo histórico, al coleccionismo y a los juegos publicados antes del cambio. Con el paso del tiempo, eso puede aumentar el valor sentimental —e incluso económico— de ciertas ediciones físicas.

Un golpe directo para las tiendas de videojuegos

El impacto más evidente lo sufrirán las tiendas especializadas en videojuegos. Para muchos comercios, los lanzamientos físicos no eran solo una fuente de ingresos, sino también una forma de atraer clientes al establecimiento.

Cuando un jugador acudía a comprar un juego nuevo, era habitual que también se llevara unos auriculares, una tarjeta de saldo, un mando, una figura, una funda, una guía, una suscripción o incluso otro juego de segunda mano. El disco funcionaba como producto principal, pero también como puerta de entrada a muchas ventas adicionales.

Con los nuevos lanzamientos convertidos en productos digitales, esa visita a la tienda puede perder fuerza. Si el usuario puede comprar el juego directamente desde PlayStation Store en cuestión de segundos, el comercio físico tendrá que ofrecer algún valor añadido para que merezca la pena pasar por caja.

Las grandes cadenas tendrán más margen para adaptarse, ya que pueden compensar la pérdida de discos con electrónica, accesorios, consolas, tarjetas digitales y acuerdos promocionales. Las tiendas pequeñas, en cambio, podrían tenerlo más difícil si una parte importante de su negocio dependía de novedades físicas y segunda mano.

La segunda mano será una de las grandes perjudicadas

Uno de los cambios más sensibles será la pérdida progresiva del mercado de segunda mano en los nuevos juegos de PlayStation.

El formato físico permitía vender, prestar, intercambiar o regalar un juego después de terminarlo. Esa posibilidad formaba parte de la cultura de consola desde hace décadas. Para muchos jugadores, comprar un título en disco tenía una ventaja clara: si no les convencía, podían recuperar parte del dinero revendiéndolo.

En el formato digital, esa opción desaparece casi por completo. El juego queda asociado a una cuenta y no puede circular libremente como un disco. Esto refuerza el control de la plataforma sobre la distribución, pero reduce la flexibilidad del usuario.

Para las tiendas, la segunda mano ha sido históricamente un negocio muy rentable. Comprar juegos usados, revenderlos con margen y ofrecer descuentos a cambio de entregas ha sido una pieza clave de muchas cadenas y comercios especializados. Si los nuevos títulos dejan de existir en disco, ese flujo se irá reduciendo año tras año.

No desaparecerá inmediatamente, porque seguirá habiendo millones de juegos físicos anteriores a 2028, pero el mercado empezará a envejecer. Cada vez habrá menos novedades usadas, menos rotación reciente y menos capacidad para atraer a quienes buscan ahorrar en lanzamientos populares.

Los distribuidores tendrán que cambiar cajas por códigos

Los distribuidores también se enfrentan a una transformación importante. Hasta ahora, la cadena tradicional incluía fabricación de discos, impresión de carátulas, cajas, logística, almacenamiento, transporte, reparto a tiendas y gestión de devoluciones.

Con un modelo digital, buena parte de esa infraestructura pierde peso. No hace falta fabricar ni mover millones de unidades físicas. En teoría, esto reduce costes, simplifica la distribución y evita problemas de stock. Un juego digital no se agota en una estantería.

Pero también cambia el papel de los intermediarios. Si el producto final es un código, una tarjeta de descarga o una licencia digital, el valor ya no está en la logística física, sino en la relación comercial, la visibilidad, la promoción y la capacidad de vender al cliente en el punto de compra.

Los distribuidores que sepan adaptarse podrán seguir siendo relevantes ofreciendo soluciones digitales a tiendas, bundles con hardware, promociones regionales o acuerdos con cadenas. Los que dependan exclusivamente del movimiento de producto físico tendrán que replantear su negocio.

Las tiendas seguirán vendiendo PlayStation, pero de otra manera

Sony insiste en que los nuevos juegos seguirán estando disponibles en comercios, aunque en formato digital. Esto abre la puerta a que las tiendas continúen vendiendo códigos de descarga, tarjetas de saldo para PlayStation Store o ediciones digitales empaquetadas de alguna forma.

El reto será convencer al jugador de que compre ese código en una tienda y no directamente desde la consola. Para lograrlo, los comercios tendrán que competir con promociones, descuentos, packs con accesorios, financiación, programas de fidelización o ventajas exclusivas.

También podrían ganar importancia las tarjetas regalo y las compras para terceros. Muchos usuarios siguen prefiriendo regalar algo físico, aunque sea una tarjeta con saldo o un código dentro de una caja. Para cumpleaños, Navidad o promociones, el comercio físico todavía puede jugar un papel.

Aun así, el cambio reduce claramente el protagonismo de la tienda como punto central del lanzamiento. Ya no habrá el mismo incentivo para acudir a medianoche a recoger una caja, reservar una edición estándar o mirar la estantería de novedades.

Las ediciones coleccionista podrían sobrevivir, pero cambiarán mucho

Una gran incógnita está en las ediciones coleccionista. Durante años, muchas compañías han vendido cajas especiales con figuras, libros de arte, bandas sonoras, steelbooks y otros extras físicos. En algunos casos, estas ediciones ya han empezado a incluir códigos digitales en lugar de discos.

Con el nuevo modelo de Sony, esta fórmula podría convertirse en la norma. Es posible que sigamos viendo ediciones especiales muy cuidadas, pero con un código de descarga en vez de un disco. Para los coleccionistas más puristas, eso será una decepción importante.

El valor de una edición coleccionista cambia cuando la caja no incluye el juego en formato físico. Puede seguir siendo atractiva por sus extras, pero pierde parte de su sentido como objeto completo. Tener una steelbook sin disco dentro no transmite lo mismo que una edición física tradicional.

Para las tiendas, las ediciones coleccionista pueden convertirse en una de las pocas formas de mantener cierto atractivo físico en los grandes lanzamientos. Pero probablemente serán productos más limitados, más caros y menos frecuentes que las ediciones estándar en disco.

Los jugadores ganan comodidad, pero pierden control

Desde el punto de vista de Sony, el paso al digital tiene ventajas evidentes. Permite vender directamente, reducir costes de producción, evitar intermediarios físicos y tener una relación más estrecha con el jugador.

Para muchos usuarios, también hay beneficios claros. Comprar un juego digital es cómodo, rápido y evita cambiar de disco. La biblioteca queda disponible en la cuenta, se puede descargar de nuevo y es más fácil aprovechar ofertas puntuales.

Pero el usuario también pierde control. No puede revender el juego, prestarlo de forma sencilla ni conservarlo de la misma manera que un disco. Además, depende de la cuenta, de la tienda digital y de las políticas de la plataforma.

Este punto será especialmente sensible para quienes valoran la preservación del videojuego. El formato físico no es perfecto —muchos discos actuales requieren parches o descargas adicionales—, pero sigue ofreciendo una sensación de propiedad más tangible que una licencia digital.

El precio será otro punto de fricción

Uno de los argumentos habituales a favor del formato digital era que, al eliminar fabricación, distribución y logística, los juegos podrían ser más baratos. En la práctica, eso no siempre ha ocurrido.

Las tiendas digitales suelen mantener precios oficiales durante más tiempo, aunque también ofrecen rebajas agresivas en campañas concretas. La desaparición del formato físico puede reducir la competencia entre comercios, especialmente en lanzamientos recientes.

Hasta ahora, un jugador podía comparar precios entre tiendas, aprovechar promociones de lanzamiento, comprar de segunda mano o esperar a que una cadena liquidara stock. En un mercado más digital, el precio queda mucho más condicionado por PlayStation Store y por los acuerdos que Sony permita a los comercios.

Para los distribuidores y tiendas, esto también supone un cambio delicado. Si solo venden códigos digitales con márgenes reducidos, tendrán menos capacidad para competir en precio. Y si PlayStation Store ofrece descuentos directos más atractivos, el comercio tradicional puede quedar en una posición complicada.

Un movimiento que puede anticipar el futuro de PlayStation 6

Aunque Sony no ha vinculado directamente este anuncio con una futura consola, la fecha de enero de 2028 invita a pensar en el próximo gran salto generacional.

Si los nuevos juegos de PlayStation dejan de producirse en disco a partir de entonces, tendría sentido que el futuro hardware de la compañía estuviera mucho más orientado al formato digital. La PS5 ya ha preparado el terreno con una edición digital y con modelos que permiten añadir o retirar lector de discos según la configuración.

Una PlayStation 6 sin lector integrado, o con lector opcional, encajaría perfectamente con esta estrategia. Sony reduciría costes de fabricación, simplificaría el diseño de la consola y empujaría todavía más a los usuarios hacia su ecosistema digital.

Para las tiendas, esto también afectaría al negocio de hardware. Si las consolas se venden sin lector o con menor dependencia del formato físico, los packs con juegos en disco perderán sentido. En su lugar, veremos más bundles con códigos digitales, meses de suscripción a PlayStation Plus o saldo para PlayStation Store.