Oppo lanza una pantalla magnética para iPhone pensada para hacer mejores selfies

Oppo ha decidido llevar una de sus ideas más curiosas más allá de su propio ecosistema. La compañía ha presentado una nueva versión de su pantalla secundaria magnética Bubble, un pequeño accesorio circular que ahora también puede utilizarse con iPhone.

La propuesta es bastante llamativa: añadir una diminuta pantalla AMOLED a la parte trasera del móvil para poder verse al hacer selfies con la cámara principal. En otras palabras, busca resolver uno de los grandes inconvenientes de usar la cámara trasera para autorretratos: no saber exactamente cómo queda el encuadre.

Hasta ahora, este accesorio estaba pensado para algunos móviles Oppo, pero la nueva versión amplía mucho su público potencial al ser compatible con todos los iPhone desde el iPhone X en adelante.

Una pantalla magnética para hacer selfies con la mejor cámara

El nuevo accesorio recibe el nombre de Oppo Bubble Trendy Selfie Screen y mantiene la idea básica del modelo original: una pequeña pantalla circular AMOLED que se acopla magnéticamente al teléfono.

Su función principal es servir como visor externo para hacer fotos con las cámaras traseras. Esto resulta especialmente útil porque, en la mayoría de móviles, la cámara principal ofrece mucha más calidad que la frontal, tanto en detalle como en rango dinámico, color y rendimiento con poca luz.

La diferencia es que, al usar la cámara trasera para un selfie, normalmente hay que disparar casi a ciegas. Con este accesorio, la pantalla secundaria permite previsualizar la imagen antes de capturarla, lo que facilita encuadrar correctamente la cara, el fondo o una foto de grupo.

En el caso de los iPhone, Oppo asegura que el accesorio permite hacer fotos tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera una vez emparejado con el móvil.

Compatible con iPhone desde el iPhone X

La gran novedad de esta versión es su compatibilidad con iPhone. Mientras que el modelo inicial estaba limitado a ciertos teléfonos de Oppo, como la familia Reno 16 y la serie Find X9, esta variante funciona con todos los iPhone lanzados desde el iPhone X.

Esto abre la puerta a un público mucho más amplio, especialmente entre quienes usan el iPhone para redes sociales, vídeos cortos o selfies con mayor calidad.

El accesorio se fija de forma magnética a la parte trasera del teléfono, por lo que recuerda en cierto modo a otros complementos pensados para aprovechar la zona posterior del móvil. Eso sí, Oppo no lo plantea únicamente como un visor para selfies, sino también como un pequeño objeto personalizable.

También funciona como disparador remoto

Además de actuar como pantalla secundaria, el Oppo Bubble puede utilizarse como disparador remoto. Según la compañía, el accesorio permite controlar la cámara desde una distancia de hasta 10 metros.

Esto puede venir bien para fotos en grupo, autorretratos de cuerpo completo o grabaciones en las que el móvil esté colocado sobre un trípode. En lugar de depender del temporizador, el usuario puede activar la captura desde el propio accesorio.

El Bubble también puede mostrar fotos o vídeos, de modo que Oppo lo presenta como un complemento con cierto componente estético. De hecho, puede engancharse a una mochila, un llavero o utilizarse a modo de colgante decorativo cuando no está conectado al teléfono.

Muy delgado y con batería integrada

El accesorio mantiene las mismas dimensiones clave del modelo original. Tiene un grosor de solo 7 mm y pesa 27,5 gramos, así que no debería resultar demasiado aparatoso al llevarlo colocado en la parte trasera del móvil.

En su interior incluye una batería recargable de 550 mAh. Oppo no ha detallado en la información disponible la autonomía exacta, pero la presencia de una batería propia permite que el accesorio funcione sin depender directamente de la energía del teléfono.

La caja incluye también varios complementos, como una funda protectora y una anilla para llavero, reforzando esa idea de accesorio híbrido entre herramienta fotográfica y objeto decorativo.

Precio y disponibilidad

El Oppo Bubble compatible con iPhone ya se puede reservar en China por 499 yuanes, unos 65€ al cambio directo. Es el mismo precio que la versión original para móviles Oppo, que también se vende por 499 yuanes, equivalentes aproximadamente a 73 dólares o unos 64€.

Las primeras unidades comenzarán a enviarse el 6 de julio en China. Por ahora, Oppo no ha anunciado si este accesorio llegará a otros mercados, por lo que su lanzamiento internacional sigue en el aire.

Tampoco está claro si la compañía lo venderá oficialmente fuera de China o si quedará como uno de esos accesorios curiosos que solo pueden conseguirse mediante importación.

Un accesorio raro, pero con bastante sentido

Sobre el papel, el Oppo Bubble puede parecer una extravagancia más dentro del mundo de los accesorios móviles. Sin embargo, la idea tiene bastante lógica para quienes quieren aprovechar la cámara principal del teléfono para selfies o contenido en redes sociales.

La mayoría de fabricantes han mejorado mucho las cámaras frontales, pero siguen estando por detrás de los sensores traseros. Una pantalla externa pequeña puede ser una solución sencilla para encuadrar mejor sin tener que añadir una pantalla trasera al propio teléfono, como hicieron algunos modelos en el pasado.

La duda es si los usuarios de iPhone estarán dispuestos a llevar un accesorio adicional para algo tan concreto. Para creadores de contenido, viajeros o usuarios muy activos en redes sociales, puede resultar práctico. Para el resto, probablemente será más una curiosidad divertida que una compra imprescindible.

Lo interesante es que Oppo no se ha limitado a crear un accesorio cerrado para sus propios móviles, sino que ha decidido llevarlo también al ecosistema iPhone. Y eso, al menos, lo convierte en una propuesta bastante más llamativa.