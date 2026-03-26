HONOR MagicPad 4 es la primera tablet Android con integración de OpenClaw para ejecutar agentes de IA

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HONOR vuelve a posicionarse a la vanguardia de la innovación con el lanzamiento de nuevas capacidades en la HONOR MagicPad 4, un dispositivo que ahora va mucho más allá del concepto tradicional de tablet.

La compañía ha anunciado la integración de tecnología de agentes de inteligencia artificial ejecutables, convirtiéndola en la primera tablet Android compatible con este tipo de soluciones avanzadas.

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Este movimiento no solo refuerza la apuesta de HONOR por la inteligencia artificial, sino que redefine lo que se espera de un dispositivo portátil en términos de productividad, desarrollo y personalización.

Una tablet que se convierte en laboratorio de IA portátil

Uno de los aspectos más revolucionarios de esta propuesta es la integración de OpenClaw, considerado uno de los líderes en el ámbito de los agentes de IA ejecutables. Gracias a esta tecnología, la HONOR MagicPad 4 deja de ser un simple dispositivo de consumo para convertirse en un auténtico entorno de desarrollo portátil.

A través del entorno Linux Lab, los usuarios pueden ejecutar directamente agentes de inteligencia artificial en el propio dispositivo, sin necesidad de depender exclusivamente de la nube. Esto abre la puerta a nuevas formas de trabajo más autónomas, rápidas y flexibles.

Potencia de nivel PC en un formato portátil

HONOR ha querido destacar que esta evolución ha sido posible gracias a su enfoque en una IA de nivel PC. Esto implica que la tablet es capaz de manejar cargas de trabajo complejas, tradicionalmente reservadas a ordenadores, en un formato mucho más ligero y versátil.

La posibilidad de ejecutar agentes de IA directamente en la tablet supone una ventaja clave en términos de productividad, ya que reduce la latencia, mejora el control sobre los procesos y permite trabajar en entornos más seguros al minimizar la dependencia de servidores externos.

Una herramienta pensada para desarrolladores y usuarios avanzados

Aunque cualquier usuario puede beneficiarse de estas capacidades, esta funcionalidad está claramente orientada a desarrolladores y perfiles técnicos que buscan llevar la inteligencia artificial a otro nivel.

El acceso completo a la línea de comandos permite configurar agentes personalizados, gestionar claves API y ejecutar tareas complejas directamente desde la tablet. Este enfoque convierte al dispositivo en una herramienta especialmente atractiva para quienes trabajan con modelos de IA, automatización o desarrollo de software.

Además, el entorno Linux Lab aporta una experiencia cercana a la de un ordenador tradicional, facilitando la transición para desarrolladores acostumbrados a sistemas más abiertos.

Ecosistema abierto frente a soluciones cerradas

Uno de los puntos más interesantes de esta propuesta es su enfoque abierto. A diferencia de otros fabricantes que limitan el uso de sus sistemas de inteligencia artificial a soluciones propias, HONOR permite a los usuarios elegir el proveedor de IA que prefieran.

Esto significa que los agentes pueden adaptarse a diferentes necesidades, desde automatización de tareas hasta integración con herramientas específicas, ofreciendo una flexibilidad poco habitual en dispositivos móviles.

Este planteamiento abre un abanico de posibilidades mucho más amplio, especialmente en entornos profesionales donde la personalización es clave.