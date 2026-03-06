HONOR se burla del Galaxy S26 y su batería en una nueva campaña viral

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

La rivalidad entre fabricantes de smartphones suele trasladarse a las redes sociales con campañas publicitarias cada vez más creativas. En esta ocasión, HONOR ha vuelto a lanzar una indirecta a Samsung, centrando su crítica en uno de los aspectos más importantes para muchos usuarios: la autonomía de la batería.

La compañía china ha publicado una nueva serie de imágenes en redes sociales en las que compara la batería del Samsung Galaxy S26 con la del HONOR Magic 8 Pro, sugiriendo que el dispositivo de Samsung se queda atrás frente a su último flagship.

El mensaje, cargado de ironía, forma parte de una estrategia de marketing que HONOR lleva utilizando desde hace tiempo para poner en evidencia a algunos de sus rivales en el sector móvil.

HONOR vuelve a provocar a Samsung en redes sociales

A través de una publicación en la red social X, HONOR ha compartido dos imágenes diseñadas para comparar directamente su último teléfono con el recién presentado Galaxy S26.

En la primera imagen aparece un esquema del Galaxy S26 que destaca su batería de 5.000 mAh, una cifra habitual en los smartphones de gama alta actuales.

La segunda imagen muestra el HONOR Magic 8 Pro, que según la compañía incorpora una batería considerablemente mayor, de 7.100 mAh, acompañada de tecnología de carga rápida por cable de 100 W.

El objetivo del mensaje es claro: sugerir que la autonomía del dispositivo de Samsung podría quedarse corta frente a la propuesta de HONOR.

La batería del Magic 8 Pro como principal argumento

En su publicación, HONOR no se limita a mostrar cifras, sino que plantea una pregunta directa a su rival.

La marca anima a los usuarios a imaginar varios días de uso intensivo —con juegos, streaming y actividades al aire libre— sin necesidad de conectar el teléfono al cargador.

El mensaje promocional de HONOR afirma:

“Desconéctate del cargador y sigue imparable. Disfruta de días de aventura, gaming y streaming con la batería de 7.100 mAh y la carga rápida por cable de 100 W. ¿Puede TU teléfono hacer eso, Sam?”

Con este tipo de comunicación, la compañía busca reforzar la idea de que sus avances en baterías móviles superan a los de otros fabricantes que siguen apostando por capacidades similares a las de generaciones anteriores.

🔋 Unplug and stay unstoppable. Power through days of adventure, gaming, and streaming with the 7100mAh battery and 100W HONOR wired superCharge.

Can YOUR phone DO that, Sam? pic.twitter.com/yJqUkCPYLn — HONOR (@Honorglobal) March 6, 2026

Un enfrentamiento que viene de lejos

No es la primera vez que HONOR utiliza las redes sociales para lanzar comentarios irónicos dirigidos a Samsung.

Tras la presentación oficial de la serie Galaxy S26, la compañía ya respondió a uno de los teasers de Samsung con un comentario humorístico relacionado con el brillo de la pantalla.

Samsung preguntaba si otros smartphones podían brillar en la oscuridad, a lo que HONOR respondió con otro mensaje provocador.

La compañía insinuó que su dispositivo podía hacer “eso y mucho más”, aludiendo a las capacidades fotográficas del Magic 8 Pro, que incluye una cámara teleobjetivo nocturna de 200 MP.

Fotografía nocturna como otro punto fuerte

Además de la batería, HONOR también ha destacado las capacidades de su cámara.

Según la marca, el Magic 8 Pro integra una cámara teleobjetivo Ultra Night de 200 megapíxeles, acompañada de un sistema de estabilización CIPA 6.5, que la empresa describe como el primero de su tipo en la industria.

Estas especificaciones están orientadas a mejorar la captura de imágenes en condiciones de poca luz, uno de los escenarios donde los fabricantes suelen competir para diferenciar sus modelos de gama alta.

La competencia en la gama alta se intensifica

La rivalidad entre HONOR y Samsung se está intensificando en los últimos años, especialmente en el segmento de smartphones premium.

Samsung sigue siendo uno de los fabricantes más influyentes del mercado global, pero marcas como HONOR están intentando ganar terreno con baterías de mayor capacidad, sistemas de carga más rápidos y cámaras cada vez más avanzadas.

Además, HONOR también está compitiendo directamente con Samsung en el segmento de smartphones plegables, donde ambos fabricantes buscan diferenciarse mediante innovaciones en diseño, autonomía y fotografía.

Una estrategia de marketing cada vez más habitual

Los intercambios de mensajes entre fabricantes en redes sociales se han convertido en una herramienta habitual para generar conversación y atraer la atención de los usuarios.

Este tipo de campañas no solo buscan promocionar las características de un dispositivo, sino también posicionar la marca frente a sus competidores en la mente de los consumidores.

En este caso, HONOR intenta destacar sus avances en autonomía y fotografía mientras cuestiona indirectamente las decisiones de diseño de Samsung.

Queda por ver cómo evolucionará esta rivalidad en los próximos lanzamientos, pero todo apunta a que la batalla entre HONOR y Samsung seguirá dando que hablar en el mercado de los smartphones.