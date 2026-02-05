Huawei pierde los pagos en sus relojes: Quicko deja de funcionar en Europa

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Hace aproximadamente un año, los relojes inteligentes de Huawei recuperaron la posibilidad de pagar directamente desde la muñeca, una función que la marca había perdido años atrás.

Esta característica volvió gracias a la integración con Quicko, un sistema de pagos de terceros que actuaba como solución intermedia. Sin embargo, apenas nueve meses después, el servicio ha dejado de funcionar en Europa.

El fin de los pagos desde el reloj en los Huawei Watch

La integración con Quicko permitió a Huawei ofrecer pagos móviles en sus relojes sin depender de plataformas como Google Wallet, a la que la compañía no tiene acceso. El sistema funcionaba como un monedero virtual, en el que los usuarios cargaban saldo para pagar directamente desde el smartwatch.

Esta solución, aunque no era perfecta, resolvía una de las grandes carencias históricas de los wearables de Huawei en Europa. No obstante, la situación ha cambiado de forma repentina y definitiva, al menos por ahora.

La decisión del regulador que ha provocado el cierre del servicio

El origen del problema está en Polonia. El pasado 21 de enero de 2026, la Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF) revocó la licencia de Quicko como entidad de pago nacional, una autorización que estaba en vigor desde septiembre de 2021.

Como consecuencia directa, Quicko está obligada a rescindir todos sus contratos antes del 30 de abril de 2026 y no puede firmar nuevos acuerdos desde ese momento. Posteriormente, la propia Quicko confirmó que, desde el 3 de febrero de 2026, ya no puede prestar servicios de pago debido a esta decisión administrativa.

Cómo afecta esta situación a los usuarios

La consecuencia más inmediata es clara: los usuarios de relojes Huawei que utilizaban Quicko ya no pueden pagar desde el smartwatch. Esta función queda completamente deshabilitada en Europa.

Más allá de la pérdida del servicio, surgieron dudas razonables sobre el destino del dinero que muchos usuarios tenían cargado en el monedero virtual de Quicko, ya que no se trataba de un simple sistema de vinculación bancaria, sino de saldo almacenado.

Quicko ha querido tranquilizar a los usuarios mediante un comunicado oficial. La empresa asegura que los fondos permanecen completamente seguros y que serán reembolsados siguiendo un procedimiento específico.

En los próximos días, los usuarios recibirán un correo electrónico en la dirección utilizada durante el registro. En ese mensaje se explicará cómo solicitar el reembolso del saldo almacenado, con instrucciones detalladas paso a paso. Además, la compañía afirma que los reembolsos se están procesando con carácter prioritario.