Huawei presenta un router Wi-Fi 7 que parece una obra de arte: WiFi Mesh X3 Pro

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Huawei ha sorprendido con el lanzamiento de un producto poco habitual dentro del mundo de la conectividad: un router Wi-Fi 7 que apuesta por el diseño como elemento protagonista.

El nuevo HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro combina tecnología de última generación con una estética llamativa que lo aleja de la típica caja escondida detrás del televisor.

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El dispositivo ha sido presentado a través de una campaña de financiación colectiva en Japón, donde ya ha superado ampliamente su objetivo inicial. Más allá de su rendimiento, lo que realmente llama la atención es su diseño iluminado y su innovadora antena “cristal”, que lo convierten en un elemento decorativo dentro del hogar.

Un router que no quiere esconderse

A diferencia de la mayoría de routers del mercado, pensados para pasar desapercibidos, Huawei ha diseñado el WiFi Mesh X3 Pro para ocupar un lugar visible. Su estructura recuerda a una especie de montaña cristalina con iluminación integrada, lo que le da un aspecto futurista y elegante.

Este enfoque tiene sentido también desde el punto de vista técnico. Colocar el router en una posición central y visible suele mejorar la cobertura Wi-Fi en el hogar, por lo que este diseño no solo es estético, sino también funcional.

Además, tanto el router principal como los nodos mesh incluyen iluminación configurable. Esta puede ajustarse manualmente mediante controles táctiles o adaptarse automáticamente según la hora del día. A través de la aplicación complementaria, es posible personalizar completamente el comportamiento de estas luces.

Primera antena “cristal” con estructura metálica

Uno de los elementos más innovadores del dispositivo es su sistema de antenas. Huawei asegura haber integrado la primera “metal mesh crystal antenna”, una estructura interna que elimina las clásicas antenas externas y apuesta por un diseño más limpio.

Este sistema permite mantener un alto rendimiento sin comprometer la estética del producto. En lugar de varillas visibles, la antena queda integrada en el propio cuerpo del router, contribuyendo a ese aspecto de pieza decorativa.

El router cuenta con seis antenas de alto rendimiento, diseñadas para ofrecer una cobertura estable y potente en entornos domésticos exigentes.

Wi-Fi 7 con tecnologías avanzadas

En el apartado técnico, el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro apuesta por el estándar Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), acompañado de compatibilidad con versiones anteriores como Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 y estándares más antiguos.

Integra tecnologías clave como MLO (Multi-Link Operation), 4K-QAM y Multi-RU, que permiten mejorar la eficiencia de la red, aumentar la velocidad y reducir la latencia. En conjunto, el sistema ofrece velocidades teóricas de hasta 3,6 Gbps, repartidas entre 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 2.882 Mbps en la de 5 GHz.

Todo ello está gestionado por el SoC propietario Huawei Gigahome, optimizado específicamente para sacar partido a las capacidades del Wi-Fi 7.

Conectividad rápida y sistema mesh

El router principal incorpora dos puertos Ethernet de 2,5 Gbps, uno destinado a WAN y otro a LAN. Esto permite aprovechar conexiones de alta velocidad y conectar dispositivos por cable con un rendimiento superior al habitual en routers domésticos.

Además, el WiFi Mesh X3 Pro forma parte de un sistema mesh que permite añadir nodos adicionales para ampliar la cobertura. Estos nodos mantienen una estética coherente con el router principal, aunque con un diseño más compacto.

La red mesh permite una transición fluida entre nodos, lo que se traduce en una conexión más estable al moverse por la casa sin cortes ni pérdidas de señal.

Diseño térmico con inspiración “shark fin”

Para mantener el rendimiento en sesiones prolongadas, Huawei ha desarrollado un sistema de refrigeración denominado “Shark Fin Heat Exhaust System”. Este diseño busca disipar el calor de forma eficiente y evitar caídas de rendimiento por sobrecalentamiento.

Esto resulta especialmente relevante en escenarios exigentes como juegos online durante largas sesiones o transferencias de archivos pesados, donde el router debe mantener un rendimiento constante.

Control total desde la app y funciones de seguridad

La gestión del router se realiza a través de la aplicación HUAWEI AI Life, que permite configurar la red, monitorizar el rendimiento, ajustar la iluminación y gestionar dispositivos conectados.

En el apartado de seguridad, el dispositivo es compatible con WPA, WPA2 y WPA3, e incluye firewall, detección de ataques por fuerza bruta y controles parentales. Esto lo convierte en una opción completa tanto en rendimiento como en protección de la red doméstica.

Dimensiones, peso y características clave

El HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro tiene unas dimensiones aproximadas de 250,9 mm de alto y 123,2 mm de diámetro, con un peso cercano a 790 gramos. Su formato vertical refuerza su carácter decorativo, alejándose del diseño plano tradicional de otros routers.

Se trata de un router de doble banda (2,4 GHz + 5 GHz) con configuración 2×2 MIMO, pensado para ofrecer un equilibrio entre rendimiento, cobertura y eficiencia energética.

Precio y disponibilidad

Por el momento, el dispositivo se encuentra disponible exclusivamente en Japón a través de una campaña de crowdfunding, donde ha logrado recaudar un 8.600% más de lo previsto inicialmente. Este éxito podría animar a Huawei a expandir su comercialización a otros mercados en el futuro.

El precio estimado del router principal ronda los 170 dólares, lo que equivale aproximadamente a unos 155 € al cambio actual. Teniendo en cuenta su diseño y sus características, se posiciona como una opción competitiva dentro del segmento Wi-Fi 7.