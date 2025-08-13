Smartphones

Huawei Pura 80 Ultra: el nuevo rey de la fotografía móvil según DXOMARK

El Huawei Pura 80 Ultra ha sido coronado como el mejor smartphone con cámara del mundo por DXOMARK, tras alcanzar una puntuación récord de 175 puntos en sus pruebas.

Este resultado le permite desbancar al OPPO Find X8 Ultra (169 puntos) y situarse por delante del Vivo X200 Ultra (3º), el Huawei Pura 70 Ultra (4º) y el Apple iPhone 16 Pro Max (5º).

Aunque DXOMARK no ha analizado todos los buques insignia disponibles y sus clasificaciones generan debate, este logro confirma el nivel de excelencia del Pura 80 Ultra en fotografía y vídeo.

 

Rendimiento fotográfico sobresaliente

En el apartado fotográfico, el Huawei Pura 80 Ultra obtuvo 180 puntos, destacando en:

  • Fotografía principal: imágenes nítidas y detalladas en cualquier condición.
  • Bokeh: desenfoque natural y gran separación entre sujeto y fondo.
  • Telefoto: calidad sobresaliente incluso a larga distancia.
  • Retrato, exteriores, interiores y baja luz: siempre en el primer puesto del ranking.
  • Zoom: excelente rendimiento gracias a su módulo dual-tele.

 

Vídeo de alto nivel

En vídeo, el dispositivo consiguió 166 puntos, ofreciendo:

  • Amplio rango dinámico y exposición precisa.
  • Colores realistas y tonos de piel agradables, incluso con iluminación complicada.
  • Enfoque automático preciso y buena profundidad de campo.
  • Alto nivel de detalle y bajo ruido incluso en baja luz.
  • Estabilización de vídeo efectiva en la mayoría de situaciones.

 

Fortalezas destacadas según DXOMARK

  • Rango dinámico amplio y exposición precisa.
  • Excelente reproducción de color.
  • Detalles nítidos en fotos y vídeos.
  • Modo retrato con gran aislamiento del sujeto.
  • Ultrawide muy amplio con buena calidad.
  • Módulo dual-tele eficaz para tomas lejanas.
  • Estabilización de vídeo sobresaliente.

 

Aspectos a mejorar

  • Ocasionales inestabilidades en exposición y color.
  • Texturas algo artificiales en luz muy difícil.
  • Artefactos en vídeo como hue shift, ghosting y errores de integridad de escena.

 

El Huawei Pura 80 Ultra se ha posicionado como referente absoluto en fotografía móvil, combinando un rendimiento fotográfico y de vídeo de primer nivel con un hardware versátil y optimizado. Si bien no está exento de pequeños defectos, sus resultados lo colocan como la opción más completa para quienes buscan la mejor cámara en un smartphone.

