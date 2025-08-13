Huawei Pura 80 Ultra: el nuevo rey de la fotografía móvil según DXOMARK
Este resultado le permite desbancar al OPPO Find X8 Ultra (169 puntos) y situarse por delante del Vivo X200 Ultra (3º), el Huawei Pura 70 Ultra (4º) y el Apple iPhone 16 Pro Max (5º).
Aunque DXOMARK no ha analizado todos los buques insignia disponibles y sus clasificaciones generan debate, este logro confirma el nivel de excelencia del Pura 80 Ultra en fotografía y vídeo.
Rendimiento fotográfico sobresaliente
En el apartado fotográfico, el Huawei Pura 80 Ultra obtuvo 180 puntos, destacando en:
- Fotografía principal: imágenes nítidas y detalladas en cualquier condición.
- Bokeh: desenfoque natural y gran separación entre sujeto y fondo.
- Telefoto: calidad sobresaliente incluso a larga distancia.
- Retrato, exteriores, interiores y baja luz: siempre en el primer puesto del ranking.
- Zoom: excelente rendimiento gracias a su módulo dual-tele.
Vídeo de alto nivel
En vídeo, el dispositivo consiguió 166 puntos, ofreciendo:
- Amplio rango dinámico y exposición precisa.
- Colores realistas y tonos de piel agradables, incluso con iluminación complicada.
- Enfoque automático preciso y buena profundidad de campo.
- Alto nivel de detalle y bajo ruido incluso en baja luz.
- Estabilización de vídeo efectiva en la mayoría de situaciones.
Fortalezas destacadas según DXOMARK
- Rango dinámico amplio y exposición precisa.
- Excelente reproducción de color.
- Detalles nítidos en fotos y vídeos.
- Modo retrato con gran aislamiento del sujeto.
- Ultrawide muy amplio con buena calidad.
- Módulo dual-tele eficaz para tomas lejanas.
- Estabilización de vídeo sobresaliente.
Aspectos a mejorar
- Ocasionales inestabilidades en exposición y color.
- Texturas algo artificiales en luz muy difícil.
- Artefactos en vídeo como hue shift, ghosting y errores de integridad de escena.
El Huawei Pura 80 Ultra se ha posicionado como referente absoluto en fotografía móvil, combinando un rendimiento fotográfico y de vídeo de primer nivel con un hardware versátil y optimizado. Si bien no está exento de pequeños defectos, sus resultados lo colocan como la opción más completa para quienes buscan la mejor cámara en un smartphone.