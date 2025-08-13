Huawei Pura 80 Ultra: el nuevo rey de la fotografía móvil según DXOMARK

Este resultado le permite desbancar al OPPO Find X8 Ultra (169 puntos) y situarse por delante del Vivo X200 Ultra (3º), el Huawei Pura 70 Ultra (4º) y el Apple iPhone 16 Pro Max (5º).

Aunque DXOMARK no ha analizado todos los buques insignia disponibles y sus clasificaciones generan debate, este logro confirma el nivel de excelencia del Pura 80 Ultra en fotografía y vídeo.

Rendimiento fotográfico sobresaliente

En el apartado fotográfico, el Huawei Pura 80 Ultra obtuvo 180 puntos, destacando en: