La cámara del Galaxy S26 Ultra mejora, pero queda en el puesto 18 en DXOMARK

El Samsung Galaxy S26 Ultra ha sido analizado por el laboratorio independiente DXOMARK, una referencia habitual para evaluar el rendimiento fotográfico de los smartphones. El nuevo buque insignia de Samsung logra una puntuación de 157 puntos en cámara, lo que supone 6 puntos más que su predecesor, el Galaxy S25 Ultra.

Sin embargo, a pesar de esta mejora generacional, el resultado no es especialmente destacado dentro del mercado actual. Con esa puntuación, el Galaxy S26 Ultra se sitúa en el puesto 18 del ranking global de smartphones de DXOMARK, una posición algo discreta para un dispositivo que aspira a competir en la gama más alta.

Aun así, el terminal incorpora mejoras relevantes en su sistema fotográfico que le permiten ofrecer una experiencia versátil en la mayoría de escenarios.

Sensor principal de 200 MP y teleobjetivo mejorado

El sistema de cámara del Galaxy S26 Ultra sigue apostando por un sensor principal de 200 megapíxeles, pero ahora llega acompañado de optimizaciones en la apertura y en el procesamiento de imagen. Estas mejoras permiten capturar fotografías con alto nivel de detalle y mejor control del ruido, incluso en escenas complejas.

Además, Samsung ha actualizado el sistema de teleobjetivo, lo que se traduce en una experiencia de zoom más consistente. El resultado son imágenes con una representación más natural a distintas distancias focales y una reducción del ruido respecto a generaciones anteriores.

En términos generales, el dispositivo consigue combinar gran nivel de detalle, mejor control del ruido y versatilidad en el zoom, lo que contribuye a una experiencia fotográfica equilibrada.

Mejor color y balance de blancos más preciso

Uno de los apartados donde más se nota la evolución respecto al Galaxy S25 Ultra es en la reproducción del color.

Las pruebas de laboratorio muestran balances de blancos más precisos y una interpretación de los tonos de piel más natural en distintos tipos de escena. Esto resulta especialmente visible en retratos y fotografías en exteriores.

La apertura más amplia del sensor principal también contribuye a mejorar el rendimiento en situaciones de contraluz. Gracias a ello, el sistema logra una mejor relación señal-ruido, lo que permite obtener sujetos más limpios y con texturas más definidas incluso cuando el fondo está muy iluminado.

Zoom más consistente y ultra gran angular mejorado

El teleobjetivo revisado ofrece un zoom más refinado a lo largo de diferentes distancias focales. Las imágenes presentan una representación más natural y un control del ruido superior al de la generación anterior.

Por su parte, la cámara ultra gran angular también muestra mejoras, especialmente en escenas al aire libre, donde consigue capturas más limpias y con menos ruido.

No obstante, el sistema todavía presenta algunos puntos débiles frente a los mejores smartphones del mercado.

Algunas limitaciones frente a los mejores del mercado

A pesar de los avances, las pruebas de DXOMARK señalan varias áreas donde el Galaxy S26 Ultra todavía puede mejorar.

Uno de los aspectos mencionados es la estabilidad de la exposición, que puede variar entre distintas tomas de la misma escena. Esto provoca cierta inconsistencia en algunas fotografías.

El ruido en interiores y en condiciones de poca luz sigue siendo perceptible, algo que algunos rivales de gama alta gestionan de forma más eficaz.

También se observa que la fiabilidad del enfoque automático, especialmente en la cámara ultra gran angular cuando hay poca iluminación, queda por detrás de los dispositivos más punteros del mercado.

Grabación de vídeo sólida con HDR y buena estabilización

En el apartado de vídeo, el Galaxy S26 Ultra muestra una evolución gracias a mejoras en el procesamiento de imagen.

Samsung ha introducido algoritmos HDR más avanzados y un sistema de procesamiento multi-frame optimizado, lo que permite obtener resultados más equilibrados en distintas condiciones de iluminación.

Durante las pruebas en 4K a 60 fps con HDR10 activado, el smartphone ofreció:

Exposición fiable en la mayoría de situaciones

Colores agradables y naturales

Buen control del ruido

La estabilización de vídeo también destaca, especialmente al grabar a mano. El sistema logra secuencias fluidas y consistentes incluso en movimiento.

Aun así, DXOMARK indica que los mejores smartphones del mercado siguen teniendo ventaja en las situaciones más exigentes, especialmente en condiciones de iluminación muy complicadas.