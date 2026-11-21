El primer dato que ha elegido Huawei para presentar el Watch Air es su grosor: 6,9 mm. El nuevo reloj inteligente utiliza una caja de una sola pieza fabricada en aleación de titanio y compartirá escenario con los próximos dispositivos de la marca el 24 de noviembre.

Para quien lleva el reloj también de noche o bajo el puño de una camisa, ese perfil bajo puede importar más que unas décimas de pulgada de pantalla. Queda por conocer un detalle para compararlo en igualdad de condiciones con otros modelos: si la medida incluye el saliente de los sensores que queda en contacto con la muñeca. El adelanto de Huawei no permite dar por resuelta esa cuestión ni proclamar un récord absoluto.

La duda del Watch Air: cuánta batería cabe en 6,9 mm

La cifra que más interés tiene junto al grosor es la autonomía. Según los detalles adelantados por Digital Chat Station, el Watch Air emplearía una batería con silicio y podría alcanzar hasta una semana de uso. Huawei aún no ha detallado en qué condiciones se obtendría esa duración ni cuánto cambiaría con la pantalla siempre encendida.

La misma filtración sitúa el peso en 27 gramos. Conviene esperar a la ficha técnica para saber si corresponde solo a la caja: la correa también cuenta cuando se trata de valorar lo que realmente llevas en la muñeca.

La pantalla sería un panel AMOLED LTPO de 1,92 pulgadas protegido por cristal de zafiro, con bordes de 1,4 mm. El dato de brillo que se adelanta es de 3.500 nits de pico: una cifra relevante para consultar la hora al sol, aunque no equivale al brillo que mantendrá toda la pantalla durante el uso normal.

De momento, el titanio y el grosor son los argumentos que Huawei ha puesto sobre la mesa. La presentación del 24 de noviembre será la ocasión de contrastarlos con la autonomía, los sensores y el precio. Para quienes estén pensando en comprarlo aquí, el adelanto tampoco concreta cuándo llegaría a España.