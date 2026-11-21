Gezine, un desarrollador conocido por sus investigaciones sobre consolas PlayStation y Nintendo, afirma haber conseguido algo que él mismo daba por bloqueado en las versiones recientes de PS5: extraer el archivo ejecutable de un juego con el firmware 14.22.

El dato que falta es precisamente el que más curiosidad ha despertado: no ha identificado el juego.

El anuncio circuló días antes del estreno de GTA 6, el 19 de noviembre. Los análisis preliminares de los archivos del título apuntaban a que la versión de PS5 necesitaría ese mismo firmware para arrancar. La coincidencia explica el interés por la noticia, pero no vincula el juego de Rockstar con la prueba de Gezine.

🚨🔥 PS5 14.22 BREAKTHROUGH?! 🤯🔓 Developer @gezine_dev claims to have successfully dumped a GAME BINARY on PS5 firmware 14.22! 👀 This is interesting because Gezine previously stated that older executable-dumping methods no longer worked on 14.xx! ⚠️ No game identified, no… — Soflysojoe1 (@soflysojoe) November 16, 2026

Por qué extraer un archivo no equivale a liberar la PS5

La palabra «volcado» puede dar una impresión equivocada. En este caso, lo que el desarrollador dice haber obtenido es el binario de un juego, el archivo que contiene sus instrucciones. Poder leerlo fuera de su entorno habitual no significa que se haya copiado el juego entero ni que otra PS5 vaya a aceptar y ejecutar ese archivo.

Un jailbreak es algo más amplio. Para los aficionados al homebrew, el resultado que importa es poder ejecutar sus propias aplicaciones en la consola, aunque Sony no las haya autorizado. El anuncio de Gezine se refiere a la extracción de datos; no muestra una aplicación independiente funcionando en la versión 14.22.

Lo novedoso es la versión del sistema en la que dice haberlo conseguido. Sony distribuyó la actualización 14.22 el 2 de noviembre y, según había explicado antes el propio desarrollador, la extracción había dejado de ser posible a partir de la 14.00. De confirmarse, el resultado obligaría a revisar esa conclusión, al menos para el juego de la prueba.

Para quien juega a GTA 6, la incógnita sigue siendo muy concreta: no hay en ese anuncio una prueba de que se haya extraído el título de Rockstar ni de que pueda ejecutarse una copia. Tampoco ofrece una fecha para un jailbreak público. El avance que describe Gezine tiene interés por sí mismo, sin atribuirle algo que el desarrollador no ha mostrado.