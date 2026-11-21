Cuando un fabricante teme haber encargado más chips de los que puede vender, una salida es bajar los precios

. Nvidia habría explorado otra: ayudar a financiar a las empresas que podían comprarle esos chips. Según la información que ha trascendido sobre la gestión de Jensen Huang, la compañía habría impulsado acuerdos con clientes para dar salida a la producción encargada a TSMC sin tener que ofrecer descuentos.

Un reportaje de The Wall Street Journal sobre Colette Kress, directora financiera y ahora consejera delegada interina, describe las diferencias que la estrategia provocó en la cúpula de Nvidia. Kress habría cuestionado el tamaño de algunos compromisos con empresas de IA y proveedores de servicios en la nube. En el verano de 2026, con un gran volumen de semiconductores en camino, Nvidia empezó a reducir o aplazar algunas operaciones, según el relato periodístico.

Cómo puede volver a Nvidia el dinero que invierte en un cliente

El ejemplo más claro lo dieron las propias empresas. En una carta de intenciones anunciada en 2025, OpenAI planteó instalar sistemas de Nvidia con una potencia conjunta de al menos 10 gigavatios. Por su parte, Nvidia expresó su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI a medida que se instalaran esos sistemas. Era un máximo previsto, no un desembolso ya realizado.

De ahí la expresión «financiación circular»: Nvidia pone capital en una empresa que necesita servidores y esa empresa compra equipos que incorporan chips de Nvidia. Así, parte del dinero puede volver al fabricante en forma de ventas. Para el comprador, el atractivo es poder adelantar una inversión que quizá tardaría más en financiar por su cuenta.

La pregunta para quien intenta medir la demanda es cuántos pedidos se habrían hecho en las mismas condiciones sin la ayuda del proveedor. Un servidor instalado puede tener clientes reales y, al mismo tiempo, haberse comprado antes gracias a esa financiación. El acuerdo con OpenAI documenta el vínculo comercial; por sí solo no demuestra que Nvidia lo diseñara para sostener los precios.

¿Y qué tiene que ver esto con el precio de una GeForce? Los aceleradores de los centros de datos y las tarjetas para jugar son productos distintos, aunque las decisiones sobre qué chips fabricar pueden afectar a la disponibilidad de ambos. La información publicada no cuantifica cuánto pagó de más, si es que pagó de más, quien compró una RTX 5090 por estos acuerdos. Lo que sí pone sobre la mesa es una cuestión más concreta: cuánto depende la cartera de pedidos de Nvidia del dinero que la propia compañía está dispuesta a aportar.