Instagram para iPad ya es oficial: así funciona la app en pantalla grande

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Tras años de espera, Instagram para iPad ya se puede descargar de forma gratuita desde el App Store. La aplicación es compatible con todos los modelos de iPad que cuenten con iPadOS 15.1 o superior y ha sido diseñada para aprovechar al máximo la pantalla más grande de la tablet de Apple, ofreciendo una experiencia optimizada y nuevas formas de interactuar con la plataforma.

La llegada de Instagram al iPad supone una mejora importante en la usabilidad de la red social. Gracias a la mayor superficie de pantalla, los usuarios pueden acceder a más funciones con menos toques, facilitando la navegación y la gestión de notificaciones.

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Los Reels se disfrutan a tamaño completo y es posible ampliar los comentarios sin interrumpir la reproducción del vídeo, lo que permite seguir las reacciones en tiempo real. Además, las Stories aparecen en la parte superior de la interfaz, manteniendo a mano las publicaciones de amigos y creadores favoritos.

Nueva pestaña Siguiendo con más opciones

La app incluye la pestaña Siguiendo, que ofrece tres modos de visualización del contenido de las cuentas seguidas:

Todo : combina publicaciones y Reels recomendados de todas las cuentas que sigues.

: combina publicaciones y Reels recomendados de todas las cuentas que sigues. Amigos : prioriza el contenido de quienes te siguen de vuelta.

: prioriza el contenido de quienes te siguen de vuelta. Lo último: organiza publicaciones y Reels en orden cronológico, mostrando primero lo más reciente.

De esta forma, cada usuario puede elegir cómo prefiere ponerse al día con las actualizaciones de su comunidad.

Mensajes y notificaciones mejor organizados

En iPad, los mensajes directos (DMs) están a un solo toque. La nueva interfaz permite ver la bandeja de entrada al mismo tiempo que se conversa en un hilo, lo que agiliza las interacciones. Esta vista en paralelo facilita mantenerse al día con las conversaciones sin necesidad de salir de la pantalla principal.

Funciones exclusivas de Instagram para iPad

Instagram para iPad ha sido diseñada para aprovechar al máximo las capacidades de la tablet. Entre sus características destacadas se incluyen: