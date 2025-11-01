iOS 26.1 trae una mejora que evitará que te quedes dormido

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

Apple prepara una actualización discreta pero muy útil para el iPhone. Con iOS 26.1, la app Reloj incorpora un nuevo gesto de “deslizar para detener” cuando suena la alarma, pensado para reducir toques accidentales y evitar llegar tarde por apagarla sin querer.

Hasta ahora, al sonar una alarma en iOS 26 aparecía un botón grande de “Detener”, fácil de pulsar por error. Con iOS 26.1, Apple sustituye ese botón por un control deslizante que requiere una acción intencional: arrastrar para apagar. El gesto es más deliberado y disminuye los errores al despertar.

Cómo funciona el nuevo gesto

Cuando suena la alarma, verás en pantalla la barra “deslizar para detener”.

1) Desliza para apagarla completamente.

2) Si prefieres posponer, sigue usando “Posponer” (snooze) como de costumbre, según tu configuración de alarma.

Apple ha publicado esta semana la Release Candidate de iOS 26.1, por lo que la versión final podría llegar la próxima semana, el lunes o el martes, si no surgen contratiempos. La descarga aparecerá vía Ajustes > General > Actualización de software.

El nuevo gesto llegará con iOS 26.1 a iPhone compatibles con iOS 26. Si ya estás en iOS 26, recibirás la actualización OTA en cuanto Apple la libere públicamente.