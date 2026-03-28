iOS 26.4 introduce la verificación de edad en Reino Unido

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La llegada de iOS 26.4 trae consigo un nuevo sistema de verificación de edad en Reino Unido que ya está generando un intenso debate entre usuarios.

Apple ha implementado este mecanismo como respuesta a la legislación británica, que busca reforzar la protección de menores en Internet. Sin embargo, la forma en la que se aplica está provocando una fuerte reacción, especialmente por sus implicaciones en privacidad y accesibilidad.

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Cómo funciona el nuevo sistema de verificación

A partir de esta actualización, los usuarios menores de 18 años —y en algunos casos adultos que no puedan demostrar su edad— deberán verificar su identidad para seguir accediendo a determinadas aplicaciones o servicios.

El proceso contempla varias opciones: documento oficial de identidad, escaneo facial o información de tarjeta de crédito.

Aunque Apple plantea estas alternativas como métodos flexibles, algunos usuarios consideran que todas implican un nivel de exposición de datos personales que no resulta cómodo.

Reacciones negativas: preocupación por privacidad y accesibilidad

La medida ha generado un fuerte rechazo en comunidades online como Reddit o X. Numerosos usuarios critican que el sistema es intrusivo y poco práctico en situaciones reales.

Algunos señalan problemas evidentes: no todo el mundo dispone de tarjeta de crédito, ni todos los usuarios cuentan con documentos válidos en el país donde residen. Esto podría bloquear el acceso a servicios incluso a usuarios adultos.

Apple defiende esta iniciativa como una forma de mejorar la seguridad de los menores en Internet. Al verificar la edad, las plataformas pueden restringir contenidos inapropiados y cumplir con las exigencias legales.

No obstante, expertos en privacidad advierten del riesgo que supone recopilar información sensible como documentos oficiales o datos financieros. Cuantos más datos se almacenan, mayor es la superficie de ataque ante posibles filtraciones.

Alternativas ganan protagonismo

El malestar ha llevado a algunos usuarios a plantearse abandonar el ecosistema Apple. En este contexto, Android aparece como una alternativa más flexible.

Algunos sistemas basados en Android permiten instalar aplicaciones desde fuentes externas, lo que podría evitar ciertos controles obligatorios. También se menciona GrapheneOS como opción orientada a la privacidad.

Sin embargo, cambiar de plataforma no elimina completamente el problema. Servicios como Google Play Services también implementan mecanismos de verificación de edad en determinadas aplicaciones.

En la práctica, la diferencia radica más en el grado de control del usuario que en la ausencia total de estas medidas.

Una tendencia que podría expandirse a nivel global

Aunque esta medida se limita por ahora al Reino Unido, muchos analistas creen que es solo el comienzo. La presión regulatoria sobre las grandes tecnológicas está aumentando en todo el mundo.

Otras plataformas ya están adoptando enfoques similares, lo que apunta a un futuro en el que la verificación de edad será cada vez más común en servicios digitales.

Esto plantea un dilema complejo: cómo equilibrar la protección de menores con el derecho a la privacidad de los usuarios.