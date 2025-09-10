iOS 26 permitirá personalizar los iconos con el color de tu funda o del iPhone

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

La versión candidata de iOS 26 revela una nueva función que cambiará por completo la personalización del iPhone. Se trata de la opción de aplicar un tinte de color a los iconos que se adapta automáticamente al tono de la funda MagSafe que uses o, si lo prefieres, al color del propio dispositivo.

Al realizar una pulsación prolongada en la pantalla de inicio y seleccionar la opción de personalización, aparece un nuevo icono de funda en el menú “Tinted”. Al pulsarlo, los iconos de las aplicaciones adoptan de forma automática el color de la funda detectada por el iPhone.

Esta función aprovecha la tecnología MagSafe, por lo que requiere una funda oficial o compatible que el dispositivo pueda reconocer. Si tu funda no muestra un anillo MagSafe de color al colocarla en el iPhone, es probable que no funcione con esta nueva característica.

Compatibilidad con el color del iPhone

Además de la integración con fundas MagSafe, iOS 26 ofrece la posibilidad de aplicar el tinte directamente en función del color del propio iPhone. Para ello, basta con seleccionar el icono del dispositivo en el menú de personalización.

Los iconos tintados en iOS 26 cuentan con un aspecto renovado denominado Liquid Glass, que añade un nivel extra de translucidez y modernidad. El efecto se aplica de forma uniforme a todos los iconos y widgets presentes en la pantalla de inicio, ofreciendo una estética más cohesionada.

Aunque el sistema puede ajustar el color automáticamente, los usuarios mantienen la libertad de elegir manualmente un tono diferente o incluso aplicar un color basado en el fondo de pantalla. Esto permite una personalización más avanzada, adaptada a cada estilo.

Disponibilidad de iOS 26

Apple ha confirmado que iOS 26 se lanzará oficialmente el lunes 15 de septiembre. Esta actualización no solo trae mejoras visuales, sino que amplía las opciones de personalización, consolidando la experiencia del usuario como un aspecto central en la evolución del sistema operativo.