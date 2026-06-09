iOS 27 en iPhone antiguos: Qué mejoras verás en el iPhone 11, 12, 13 y 14

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Apple ha presentado iOS 27 con una buena noticia para quienes tienen un iPhone antiguo: la actualización será compatible con todos los modelos que ya podían instalar iOS 26. Esto significa que los iPhone lanzados desde el iPhone 11 en adelante seguirán recibiendo la nueva versión del sistema operativo.

Aunque muchas de las grandes novedades de inteligencia artificial estarán reservadas para los modelos más recientes, iOS 27 no se olvida de los dispositivos más veteranos. De hecho, Apple ha puesto especial atención en mejorar el rendimiento de los iPhone antiguos para que la experiencia diaria sea más rápida y fluida.

Mejor rendimiento en apps, fotos y AirDrop

Una de las mejoras más importantes de iOS 27 para los iPhone antiguos estará en el rendimiento. Según Apple, las aplicaciones podrán abrirse hasta un 30% más rápido, algo que debería notarse especialmente en modelos con varios años a sus espaldas.

La app Fotos también recibirá una mejora importante, con tiempos de carga hasta un 70% más rápidos. Esto puede ser especialmente útil para quienes tienen bibliotecas de imágenes muy grandes y notan cierta lentitud al navegar entre recuerdos, álbumes o fotografías recientes.

AirDrop será otro de los grandes beneficiados, con transferencias hasta un 80% más rápidas. Apple no ha detallado exactamente cómo variará esta mejora en función de cada modelo, pero la promesa es clara: incluso los iPhone más antiguos compatibles con iOS 27 deberían sentirse más ágiles en tareas cotidianas.

Liquid Glass será más personalizable

Otra novedad que llegará a todos los iPhone compatibles será la personalización de Liquid Glass, el lenguaje visual estrenado por Apple en la generación anterior del sistema operativo.

Con iOS 27, los usuarios podrán ajustar este efecto para hacerlo desde muy transparente hasta completamente tintado. Esta opción responde a una de las principales críticas recibidas por el rediseño, ya que no todos los usuarios se sentían cómodos con una interfaz tan translúcida.

Gracias a esta nueva personalización, cada usuario podrá adaptar el aspecto del sistema a sus preferencias, mejorando la legibilidad y reduciendo el impacto visual de algunos elementos de la interfaz.

Nuevos controles parentales para todos

iOS 27 también incorporará nuevos controles parentales en todos los iPhone compatibles. Entre las novedades se incluyen funciones como asignaciones de tiempo y horarios para aplicaciones, pensadas para ofrecer a los padres más control sobre el uso del dispositivo.

Estas herramientas permitirán gestionar mejor cuándo y durante cuánto tiempo se pueden utilizar determinadas apps, reforzando las opciones de bienestar digital y supervisión familiar dentro del ecosistema de Apple.

Las funciones avanzadas de Siri seguirán limitadas

La parte menos positiva es que no todas las novedades de iOS 27 estarán disponibles en todos los modelos. Las nuevas funciones de Siri con inteligencia artificial seguirán estando reservadas a los iPhone 15 Pro y modelos posteriores.

Esto significa que los usuarios de iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e incluso los iPhone 15 estándar no podrán acceder a las capacidades más avanzadas de IA anunciadas por Apple.

Aun así, la decisión de mantener el soporte para tantos modelos y añadir mejoras reales de rendimiento es una buena noticia para quienes no tienen previsto renovar su iPhone próximamente.

Lista de iPhone compatibles con iOS 27

Estos son los modelos que podrán instalar iOS 27:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE de segunda generación y posteriores

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Una actualización pensada para alargar la vida del iPhone

iOS 27 no será igual para todos los usuarios, ya que las funciones más avanzadas de inteligencia artificial seguirán dependiendo del hardware más reciente. Sin embargo, Apple parece haber querido compensarlo ofreciendo mejoras prácticas para los modelos más antiguos.

La combinación de apps más rápidas, carga acelerada de fotos, transferencias AirDrop más veloces, controles parentales renovados y más opciones de personalización hace que iOS 27 sea una actualización especialmente interesante para quienes conservan un iPhone de generaciones anteriores.

En definitiva, aunque los iPhone antiguos no recibirán todas las novedades, sí obtendrán mejoras que pueden marcar una diferencia real en el uso diario.