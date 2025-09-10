iPhone 17 Air: Apple sorprende con batería de alta densidad y modo Adaptive Power

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo iPhone 17 Air, el modelo más fino y ligero que la compañía ha fabricado hasta la fecha. Con un grosor de solo 5,6 mm, este dispositivo marca un hito en diseño y portabilidad, aunque también plantea retos en el espacio interno disponible para su batería.

Pese a los rumores que apuntaban a que el iPhone 17 Air tendría una autonomía inferior al iPhone 17 y al iPhone 17 Pro, Apple ha incorporado tecnología de batería de alta densidad para optimizar su rendimiento.

El resultado es una duración de hasta 27 horas de reproducción de vídeo y hasta 22 horas de streaming, cifras que lo sitúan como el iPhone con menor autonomía de la serie 17, pero con un rendimiento notable para su diseño ultradelgado.

Capacidad de batería confirmada

Aunque Apple no compartió datos técnicos en la presentación, en la web europea de la compañía se ha confirmado que el iPhone 17 Air integra una batería de 3.149 mAh. Esta capacidad es muy similar a la del iPhone 13, que contaba con 3.227 mAh, y supone un equilibrio entre tamaño reducido y autonomía optimizada.

El resto de la gama ofrece capacidades superiores:

iPhone 17: 3.692 mAh

3.692 mAh iPhone 17 Pro: 4.252 mAh

4.252 mAh iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh

Esta diferencia muestra el sacrificio que implica la extrema delgadez del Air, aunque Apple ha compensado con nuevas tecnologías de optimización energética.

MagSafe Battery Pack y modo Adaptive Power

Apple ha lanzado un nuevo MagSafe Battery Pack diseñado específicamente para el iPhone 17 Air, pensado para quienes necesiten energía adicional en jornadas largas.

Además, con iOS 26 llega la función Adaptive Power, que ajusta dinámicamente el consumo cuando detecta un uso superior al habitual, prolongando así la duración de la batería sin comprometer el rendimiento.