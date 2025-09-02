iPhone 17: Novedades en precios a solo días de su presentación

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

En las últimas semanas han circulado rumores sobre un posible incremento en el precio de la nueva familia iPhone 17. Sin embargo, un informe reciente de JPMorgan aporta una visión más matizada de la situación.

Según este informe, no todos los modelos sufrirán aumentos y, en algunos casos, la estrategia de Apple puede considerarse incluso una actualización justa respecto a la generación anterior.

iPhone 17 Pro: subida de precio con más almacenamiento

El iPhone 17 Pro será el único modelo con un incremento confirmado en su precio de salida: costará 100 dólares más que su antecesor. A cambio, Apple duplicará el almacenamiento base, que pasará de 128 GB a 256 GB. De esta forma, si se compara con el iPhone 16 Pro de 256 GB, el coste es equivalente, lo que suaviza la percepción de una subida de precio.

El modelo estándar, el iPhone 17, mantendrá su precio de partida en 799 dólares. Esto significa que los usuarios que busquen un dispositivo de Apple de última generación sin pagar de más seguirán teniendo esta opción como punto de entrada.

Apple introducirá el nuevo iPhone 17 Air, que reemplazará al iPhone 16 Plus. Según la información disponible, este modelo costará lo mismo que su predecesor (899 dólares) o podría subir 50 dólares hasta situarse en 949 dólares. La compañía justificaría este posible ajuste por la inversión en investigación y desarrollo para conseguir un diseño ultradelgado.

El buque insignia de la gama, el iPhone 17 Pro Max, no sufrirá modificaciones en su precio base. Seguirá partiendo de 1.199 dólares, con 256 GB de almacenamiento incluidos de serie. Esta decisión refuerza la apuesta de Apple por mantener estable su modelo más premium, que históricamente es uno de los más demandados.

¿Y fuera de Estados Unidos?

Los precios mencionados corresponden exclusivamente al mercado de Estados Unidos, por lo que aún queda por ver si Apple aplicará ajustes en otras regiones.

Afortunadamente, la espera para resolver todas las dudas será breve: el evento oficial de presentación de los iPhone 17 tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, exactamente dentro de una semana.