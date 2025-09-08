iPhone 17 Pro Max: 14 novedades que cambiarán el juego

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple está a punto de presentar su esperada familia iPhone 17 en el evento Awe Dropping, que tendrá lugar el 9 de septiembre.

Entre las grandes estrellas estará el iPhone 17 Pro Max, que llega con hasta 14 mejoras clave, según las últimas filtraciones, desde un zoom de cámara de 8x hasta un nuevo sistema de refrigeración pensado para soportar mejor los juegos y la grabación de vídeo en alta resolución.

Un diseño renovado con nuevos colores

Todo apunta a que el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro recibirán un rediseño importante con un chasis híbrido de aluminio y cristal en lugar del marco de titanio. A esto se suman nuevos acabados como azul oscuro y naranja, que se unirán a la paleta habitual de Apple.

Los rumores también señalan que el logo de la manzana se moverá ligeramente hacia abajo en la parte trasera, justo bajo la nueva barra de cámaras. Además, un cambio en las fundas oficiales filtradas muestra un recorte rectangular opaco en la zona del MagSafe, sustituyendo al clásico círculo con línea.

Un prototipo filtrado del iPhone 17 Pro Max muestra un aumento de grosor de 8,25 mm a 8,7 mm respecto al iPhone 16 Pro Max. Este cambio se debe a la integración de nuevas tecnologías, entre ellas un avanzado sistema de refrigeración y posiblemente una batería de mayor capacidad.

Pantallas más duras y con menos reflejos

La serie iPhone 17 Pro estrenará un panel con recubrimiento antirreflectante superduro, diseñado para ser más resistente a los arañazos y al desgaste diario que el actual Ceramic Shield. Los proveedores de Apple ya han logrado producir estas pantallas en masa, lo que garantiza su presencia en los modelos Pro y Pro Max, aunque no en el iPhone 17 estándar ni en el iPhone 17 Air.

En el interior encontraremos el chip A19 Pro, fabricado con un proceso mejorado de 3 nm por TSMC. Aunque el salto a 2 nm se espera para el iPhone 18, esta nueva generación promete más rendimiento y eficiencia energética. Para evitar el sobrecalentamiento, Apple integraría un sistema de refrigeración por cámara de vapor, similar al que ya utilizan algunos móviles Android de gama alta.

Cámaras con zoom 8x y grabación en 8K

El apartado fotográfico será uno de los grandes protagonistas. El teleobjetivo de 48 MP ofrecerá hasta 8x de zoom óptico, mejorando el 5x actual del iPhone 16 Pro. También se espera que la cámara frontal llegue hasta los 24 MP, ofreciendo selfies y videollamadas más nítidas.

En vídeo, Apple podría dar el salto a la grabación en 8K en toda la gama iPhone 17. Además, los modelos Pro contarían con una función exclusiva de doble grabación, que permite registrar vídeo de la cámara frontal y trasera al mismo tiempo.

Más memoria, más batería y carga inversa

El iPhone 17 Pro Max incrementará su memoria RAM hasta los 12 GB, lo que supone un 50% más que en la generación anterior. Esto facilitará la integración de Apple Intelligence, las nuevas funciones de IA generativa del ecosistema.

La batería también crecerá hasta los 5.000 mAh, ofreciendo más autonomía para tareas exigentes como videojuegos, edición de vídeo o IA en local. Y como novedad, se espera que el dispositivo integre carga inalámbrica inversa, ideal para cargar accesorios como los futuros AirPods Pro 3 o el Apple Watch.

Resumen de mejoras del iPhone 17 Pro Max

# Mejora Descripción 1 Nuevo diseño híbrido Chasis de aluminio y cristal en lugar del marco de titanio. 2 Nuevos colores Se esperan acabados en azul oscuro y naranja, entre otros. 3 Logo reubicado La manzana se desplaza bajo la nueva barra de cámaras. 4 Más grosor De 8,25 mm a 8,7 mm, asociado a mejor batería y refrigeración. 5 Pantalla antirreflejos “superdura” Nuevo recubrimiento más resistente a arañazos y reflejos. 6 Chip A19 Pro Proceso mejorado de 3 nm para mayor rendimiento y eficiencia. 7 Refrigeración por cámara de vapor Sistema para disipar mejor el calor en juegos y vídeo ProRes. 8 Teleobjetivo de 48 MP con zoom 8x Salto desde el 5x del iPhone 16 Pro para mayor alcance óptico. 9 Cámara frontal mejorada Resolución de hasta 24 MP para selfies y videollamadas más nítidas. 10 Grabación en 8K Capacidad de vídeo 8K en toda la gama iPhone 17 (según rumores). 11 Doble grabación de vídeo Registro simultáneo con cámaras frontal y trasera (exclusivo Pro). 12 RAM de 12 GB Un 50% más que en iPhone 16 Pro Max, mejor para Apple Intelligence. 13 Batería de mayor capacidad Hasta 5.000 mAh para más autonomía. 14 Carga inalámbrica inversa Permite cargar accesorios como AirPods o Apple Watch desde el iPhone.