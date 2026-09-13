El iPhone 18 Pro Max ya se va a octubre en España: fechas de entrega por color y capacidad

Si estabas pensando en reservar un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max en España, conviene mirar algo más que el precio. Apple ya muestra entregas posteriores al lanzamiento del 18 de septiembre en las 32 configuraciones que hemos consultado, y algunas versiones del Pro Max se van directamente a octubre.

Las siguientes tablas recogen las estimaciones de entrega a domicilio consultadas el 12 de septiembre de 2026 en la tienda online de Apple España para el código postal 28000. Son una referencia concreta, no un plazo garantizado para todo el país: las fechas pueden variar según el destino, la disponibilidad y el momento de realizar el pedido.

Fechas de entrega del iPhone 18 Pro en España

El modelo Pro presenta, de momento, un panorama bastante más favorable para quienes no quieren esperar hasta octubre. Las 16 combinaciones consultadas mantienen la entrega en septiembre, aunque ninguna ofrece envío a domicilio para el día 18 en el código postal utilizado.

El acabado negro es el más sencillo de resumir: todas sus capacidades figuran con entrega entre el 22 y el 24 de septiembre. En azul glacial, ese mismo intervalo se aplica a las versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB, mientras que la de 256 GB pasa al 24–29 de septiembre.

Color 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Burdeos 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep 22 Sep – 24 Sep Azul glacial 24 Sep – 29 Sep 22 Sep – 24 Sep 22 Sep – 24 Sep 22 Sep – 24 Sep Plata 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep 22 Sep – 24 Sep Negro 22 Sep – 24 Sep 22 Sep – 24 Sep 22 Sep – 24 Sep 22 Sep – 24 Sep

Burdeos y plata comparten exactamente el mismo reparto de fechas. Sus variantes de 256 GB, 512 GB y 1 TB aparecen para el 24–29 de septiembre, mientras que las de 2 TB adelantan la entrega al 22–24 de septiembre; por tanto, el plazo no depende únicamente del color.

Eso sí, comprar más almacenamiento solo para recibir el móvil unos días antes puede salir caro. Si todavía estás decidiendo qué versión elegir, en nuestro repaso de los precios de los nuevos iPhone en España tienes el coste de cada capacidad: merece la pena comparar el desembolso con tus necesidades reales, no solo con el calendario.

El iPhone 18 Pro Max ya muestra entregas en octubre

La situación cambia al pasar al modelo de mayor tamaño. Seis de las 16 configuraciones del iPhone 18 Pro Max consultadas se entregan entre el 6 y el 13 de octubre, un intervalo sensiblemente posterior al de cualquiera de las variantes del Pro que aparecen en la primera tabla.

Esas seis opciones son las versiones de 256 GB y 512 GB en burdeos, azul glacial y plata. Si tenías en mente una de ellas, la estimación actual implica esperar hasta octubre; no obstante, estos datos por sí solos no permiten saber cuánto responde a la demanda y cuánto al inventario disponible de cada variante.

Color 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Burdeos 6 Oct – 13 Oct 6 Oct – 13 Oct 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep Azul glacial 6 Oct – 13 Oct 6 Oct – 13 Oct 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep Plata 6 Oct – 13 Oct 6 Oct – 13 Oct 24 Sep – 29 Sep 22 Sep – 24 Sep Negro 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep 24 Sep – 29 Sep

El negro se desmarca de ese patrón y mantiene el 24–29 de septiembre en sus cuatro capacidades. Es también la ventana que aparece para los Pro Max burdeos y azul glacial de 1 TB y 2 TB, así como para el plata de 1 TB.

La excepción más llamativa es el iPhone 18 Pro Max plata de 2 TB, con entrega del 22 al 24 de septiembre. Es la única configuración del Max que entra en ese intervalo en nuestra consulta, aunque esa ventaja de calendario no implica que sea la compra más adecuada para todo el mundo.

Qué comprobar antes de reservar tu nuevo iPhone

Las reservas de esta generación ya están abiertas y el lanzamiento está previsto para el viernes 18 de septiembre. Como contamos al repasar las novedades del iPhone 18 Pro y Pro Max, esa es la fecha de llegada inicial, pero no debe confundirse con la estimación que Apple ofrece ahora para un nuevo pedido.

También conviene separar entrega a domicilio y recogida en un Apple Store. Estas tablas reflejan exclusivamente el envío; la recogida puede ofrecer otras fechas según la tienda y la configuración, por lo que merece una comprobación independiente si buscas tenerlo cuanto antes. No hemos verificado aquí la disponibilidad de recogida de las 32 variantes.

Antes de confirmar la compra, introduce tu propio código postal y revisa la estimación de la configuración exacta en la tienda online de Apple España. El inventario puede cambiar y los plazos podrían alargarse o acortarse: la referencia que importa es la que se muestre al tramitar tu pedido.

En resumen, el Pro conserva entregas en septiembre en todas las opciones comprobadas, mientras que el Pro Max ya lleva algunas a octubre. Si tienes flexibilidad de color, las tablas permiten detectar alternativas con un plazo más corto sin cambiar necesariamente de capacidad; si buscas una combinación concreta, comprueba su fecha antes de dar por hecho que llegará en el lanzamiento.