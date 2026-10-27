El iPhone 18e filtrado apunta a chip A20 y mejor cámara frontal, pero seguiría con pantalla a 60 Hz

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El iPhone 18e podría estrenar chip A20 y una cámara frontal de 24 Mpx, pero conservar una pantalla de 60 Hz.

Una nueva filtración dibuja una renovación centrada en el interior y los selfies, con un planteamiento continuista en otros apartados.

Novedades y aspectos sin cambios

La filtración procede de Digital Chat Station y describe un panel LTPS OLED de 6,12 pulgadas con refresco de 60 Hz. Si se cumple, el salto generacional mantendría una de las decisiones más discutidas de esta familia: reservar la mayor fluidez visual para otros modelos.

La ficha oficial del iPhone 17e ya recoge una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, de modo que la nueva diagonal rumoreada encaja con una continuidad de formato.

El informe apunta a una cámara frontal de 24 Mpx, frente a los 12 Mpx del iPhone 17e. Es una de las novedades más claras sobre el papel y pondría el foco en los selfis y las videollamadas.

En la parte trasera se mantendría una única cámara de 48 Mpx, sin detalles que permitan confirmar una mejora de hardware.

La filtración no confirma si la nueva cámara frontal permitirá capturar en vertical y horizontal sin girar físicamente el teléfono. Tampoco menciona una segunda cámara posterior.

El chip A20 sería la principal actualización interna frente al A19 del modelo actual. La filtración no aporta pruebas de rendimiento, por lo que todavía no hay cifras con las que cuantificar una mejora en velocidad o eficiencia.

Digital Chat Station sitúa el lanzamiento en 2027, sin concretar un mes.