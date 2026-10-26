Nuevo iPad mini: OLED de 8,5 pulgadas, A20 Pro e IP67 desde 749 €

Apple ha presentado el iPad mini con A20 Pro, pantalla OLED de 8,5 pulgadas y resistencia IP67, una renovación que toca prácticamente todos los apartados de su tablet más compacta. El nuevo modelo llegará a España desde 749 € y se podrá reservar el 28 de octubre.

La pantalla gana tamaño sin aumentar las dimensiones del equipo, el cuerpo reduce su grosor y las novedades alcanzan las cámaras, el sonido y la conectividad. También hay cambios de software con iPadOS 27, aunque algunas funciones y configuraciones merecen atención antes de elegir modelo.

OLED de 8,5 pulgadas en un cuerpo de solo 5,4 mm

El cambio más visible es la pantalla Super Retina XDR OLED de 8,5 pulgadas. Apple mantiene las dimensiones del modelo anterior y gana superficie de visualización gracias a unos marcos un 24 % más finos, una combinación interesante para quien busca una tablet pequeña que aproveche mejor su frontal.

El panel ofrece 1.200 nits de brillo máximo, 600 nits a pantalla completa en SDR y HDR y un contraste de 2.000.000:1. La iluminación independiente de cada píxel permite reproducir negros profundos, y la compatibilidad con la gama P3 amplía las posibilidades al mostrar fotografías, vídeos e ilustraciones.

En el extremo contrario, el brillo puede bajar hasta 1 nit, algo especialmente útil para leer por la noche. También habrá una opción con vidrio nanotexturizado para reducir reflejos, una alternativa que Apple orienta a quienes trabajan al aire libre o utilizan la tablet bajo iluminación intensa.

El grosor queda en 5,4 mm y los acabados disponibles son medianoche y blanco estrella. La pantalla se mide como un rectángulo en diagonal: las esquinas redondeadas hacen que la superficie visible real sea ligeramente menor, un matiz habitual en este tipo de paneles.

Imagen oficial: Apple.

Resistencia IP67 y un sistema de sonido integrado en la pantalla

Una de las novedades más prácticas es la certificación IP67 frente al agua y el polvo. En las pruebas de laboratorio indicadas por Apple, el dispositivo soporta una inmersión de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos, lo que aporta margen ante determinados accidentes cotidianos.

Esa protección requiere algunos matices importantes. La resistencia puede disminuir con el uso y la garantía no cubre daños por líquidos; además, Apple indica que no se debe cargar el iPad mientras esté mojado, por lo que conviene evitar interpretar la certificación como una invitación a sumergirlo.

El diseño introduce además Acoustic Display, un sistema en el que los woofers se integran a través de la pantalla. La compañía promete graves más profundos y mayor volumen para películas, juegos y edición de contenido, mientras que los altavoces de agudos quedan ocultos entre el vidrio y la carcasa de aluminio.

La construcción hermética de este sistema también contribuye a alcanzar la certificación IP67. Es una renovación que conecta dos aspectos del producto: la reproducción de sonido y el sellado de un dispositivo pensado para llevarlo de un lado a otro.

Imagen oficial: Apple.

El A20 Pro refuerza los gráficos y la IA, con diferencias según la capacidad

El nuevo A20 Pro está fabricado con tecnología de 2 nm y adopta un diseño inspirado en los chips de la serie M. Su CPU de hasta 6 núcleos ofrece, según las pruebas de Apple realizadas en septiembre de 2026, hasta un 60 % más de rendimiento multihilo que la generación anterior.

La GPU de 7 núcleos incluye Neural Accelerators en cada núcleo. Apple anuncia un rendimiento en IA hasta 4,5 veces superior, orientado a tareas como ejecutar modelos locales en aplicaciones creativas y trabajar con modelos de lenguaje en el propio dispositivo.

En gráficos, la mejora anunciada llega hasta 2,7 veces. La arquitectura incorpora almacenamiento dinámico en caché, sombreado de malla y trazado de rayos acelerado por hardware, mientras que el ancho de banda de la memoria unificada se duplica para alimentar las tareas más exigentes.

Hay una diferencia relevante al elegir almacenamiento: Apple especifica un doble Neural Engine de 16 núcleos para la versión de 512 GB. Son 32 núcleos en conjunto para acelerar procesos como los de Draw Things y Detail; las cifras de mejora son máximos del fabricante y no implican que todas las aplicaciones vayan a multiplicar su velocidad en la misma proporción.

Cámara frontal en horizontal, Wi-Fi 7 y módem C2

La cámara frontal Center Stage de 12 Mpx pasa al borde más largo del iPad mini. La posición encaja mejor con las videollamadas en horizontal, especialmente cuando la tablet descansa en una funda o se utiliza para colaborar con otras personas.

Detrás hay un gran angular de 12 Mpx con HDR Inteligente 4 y vídeo 4K de hasta 60 f/s. El flash True Tone adaptativo también se renueva para mejorar las capturas y el escaneo de documentos, una tarea que puede resultar útil tanto en clase como en el trabajo.

En conectividad inalámbrica, el chip N1 añade Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Apple destaca mejoras al conectarse a redes de 5 GHz y en la fiabilidad de AirDrop y AirPlay, aunque la disponibilidad de Wi-Fi 7 depende del país o región.

Los modelos Wi-Fi + Cellular incorporan el módem C2, con velocidades móviles hasta un 50 % superiores y mayor eficiencia energética, según Apple. Incluyen eSIM, sujeta a compatibilidad con el operador, y iPadOS 27 mejora el paso entre redes wifi y móviles para mantener la conexión durante desplazamientos; el anuncio también confirma carga rápida.

Imagen oficial: Apple.

iPadOS 27 amplía la IA y prepara el trabajo con un monitor externo

El iPad mini llega con iPadOS 27 y la nueva generación de Apple Intelligence. En Fotos se incorporan una versión mejorada de Limpiar, reencuadre espacial y Extender, mientras que Image Playground añade la creación de imágenes fotorrealistas.

Safari recibe Notificarme, una función para seguir cambios en páginas web, como la disponibilidad de un producto o una bajada de precio. El sistema combina procesamiento local y Computación Privada en la Nube, donde, según Apple, las solicitudes se procesan sin almacenar los datos personales ni permitir el acceso de la compañía.

Conviene tener presente la letra pequeña de estas herramientas. Algunas funciones que utilizan modelos en servidores tienen límites diarios, variables según la tarea y la demanda, y Apple prevé ofrecer acceso ampliado de pago en el futuro; además, la disponibilidad puede variar por idioma y región, aunque el español figura entre los idiomas compatibles.

Liquid Glass incorpora un control en Ajustes para variar su aspecto desde cristalino hasta tintado, y las familias mantienen herramientas para gestionar apps, contactos y tiempos de uso. Por su parte, el modo de pantalla ampliada con un monitor externo llegará con iPadOS 27.2, una distinción importante para quien esté pensando en aprovecharlo como equipo de trabajo.

Apple Pencil, una nueva Smart Folio y más materiales reciclados

El nuevo modelo es compatible con Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), que se venden por separado. El primero mantiene funciones como el gesto de apretar, la rotación del lápiz y la integración con Buscar, mientras que el modelo USB-C ofrece otra opción para apuntes y dibujos.

La Smart Folio se renueva con una estructura de dos paneles y acoplamiento magnético. Está fabricada en trenzado técnico, llega en azul marino y marrón topo y permite ajustar la posición para disponer de más ángulos de visualización.

En materiales, Apple declara un 35 % de contenido reciclado, con aluminio 100 % reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería. La marca también señala que el 40 % de la energía empleada en la producción a lo largo de la cadena de suministro procede de fuentes renovables.

El embalaje se basa en fibra al 100 %, dentro del objetivo de neutralidad en carbono de Apple para 2030. La compañía añade que ha diseñado el equipo con criterios de durabilidad, reparabilidad, eficiencia energética y uso seguro de sustancias químicas.

Imagen oficial: Apple.

Precio del nuevo iPad mini en España y fecha de lanzamiento

Las reservas del iPad mini con A20 Pro comenzarán el miércoles 28 de octubre en la web de Apple y la app Apple Store. Las primeras entregas y la venta en Apple Store y distribuidores autorizados arrancarán el viernes 6 de noviembre, con España entre los 35 países y regiones del lanzamiento.

Se podrá elegir entre 128, 256 y 512 GB, en medianoche o blanco estrella. El modelo Wi-Fi parte de 749 €, el Wi-Fi + Cellular comienza en 919 € y el precio de acceso para educación es de 699 €.

La Smart Folio cuesta 89 € en cualquiera de sus dos colores. El Apple Pencil Pro se vende por 149 €, o 139 € para educación, y el Apple Pencil (USB-C) tiene un precio de 89 €, que baja a 79 € para el sector educativo.