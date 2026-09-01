Dos trucos secretos del iPhone para cocinar mejor y no estropear tu ropa

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El iPhone esconde dos funciones visuales especialmente prácticas para el día a día. La primera puede mirar los alimentos que tienes en la nevera y pedir a ChatGPT que proponga recetas, mientras que la segunda es capaz de interpretar los símbolos de lavado que aparecen en las etiquetas de la ropa.

Aunque pueden parecer variaciones de una misma herramienta, en realidad utilizan tecnologías diferentes. Inteligencia visual analiza en directo aquello hacia lo que apunta la cámara y puede recurrir a ChatGPT, mientras que Búsqueda visual trabaja principalmente con fotografías y vídeos guardados en la app Fotos.

Estas posibilidades pueden ahorrar tiempo, reducir el desperdicio de alimentos y evitar algún que otro desastre con una prenda delicada. A continuación explicamos cómo utilizar cada función, qué modelos son compatibles y qué precauciones conviene tener.

Tu iPhone puede proponerte recetas con lo que tienes en la nevera

La escena resulta familiar: abres la nevera, encuentras varios ingredientes sueltos y no sabes muy bien qué preparar con ellos. Inteligencia visual permite apuntar la cámara hacia los alimentos y preguntar directamente a ChatGPT qué platos podrían cocinarse.

No es necesario identificar manualmente cada producto ni escribir una lista completa. El sistema analiza la imagen, reconoce los ingredientes visibles y envía a ChatGPT la fotografía junto con la pregunta que quieras formular.

Puedes pedir una receta general o añadir requisitos más concretos. Por ejemplo, es posible solicitar una comida rica en proteínas, baja en calorías, vegetariana, rápida de preparar o adecuada para aprovechar productos que están a punto de caducar.

ChatGPT puede sugerir distintas combinaciones, describir los pasos y adaptar las cantidades al número de comensales. También puedes realizar preguntas de seguimiento si quieres sustituir un ingrediente, evitar un alérgeno o utilizar únicamente una sartén o una freidora de aire.

Esta función puede ayudar a reducir el desperdicio alimentario al aprovechar productos que de otro modo podrían terminar en la basura.

Cómo pedir a ChatGPT una receta desde la cámara

Antes de empezar, hay que comprobar que Apple Intelligence y la extensión de ChatGPT estén activadas. Para configurar esta última, abre Ajustes, entra en «Apple Intelligence y Siri», toca ChatGPT dentro del apartado Extensiones y selecciona Configurar.

Apple permite utilizar la integración sin una cuenta de ChatGPT. Si prefieres que las conversaciones aparezcan en tu historial y se apliquen las opciones asociadas a tu cuenta, también puedes iniciar sesión con tus credenciales.

Para abrir Inteligencia visual en un iPhone con Control de Cámara, mantén presionado ese control. En los modelos compatibles que no disponen de él, puede accederse desde el botón Acción, la pantalla de bloqueo o el Centro de Control.

A continuación, apunta la cámara hacia los alimentos y toca el botón «Preguntar», representado mediante una burbuja. Puedes decir o escribir algo como «¿Qué cena saludable puedo preparar con estos ingredientes?» y añadir cualquier condición relevante.

Después de recibir la primera respuesta, el campo situado en la parte inferior permite continuar la conversación. Puedes preguntar cuánto tiempo tardarás, solicitar instrucciones paso a paso o pedir una alternativa si falta algún ingrediente básico.

Consejos para obtener mejores recetas con Inteligencia visual

La calidad de la respuesta dependerá en buena medida de lo que la cámara pueda reconocer. Coloca los ingredientes de forma visible, utiliza una iluminación adecuada y procura que los envases no oculten completamente los alimentos.

Si un producto no se distingue bien, puedes nombrarlo en la pregunta. Una petición como «Además de lo que aparece en la imagen, tengo arroz y huevos» proporciona a ChatGPT más posibilidades para crear una receta útil.

También conviene indicar las restricciones desde el principio. Especifica si existe alguna alergia, intolerancia o alimento que deba evitarse, pero no confíes únicamente en la IA para comprobar que un producto sea seguro.

ChatGPT tampoco conoce necesariamente el peso exacto de cada ingrediente. Si necesitas cantidades precisas, puedes escribirlas después de la primera respuesta o pedir una receta flexible que permita ajustar las proporciones.

Por último, revisa siempre los tiempos de cocción, especialmente cuando se trate de carne, pescado, huevos u otros alimentos que puedan representar un riesgo si quedan poco hechos. Las sugerencias de la IA son un punto de partida, no un sustituto de las normas básicas de seguridad alimentaria.

El iPhone también reconoce los símbolos de lavado de la ropa

Las etiquetas de las prendas suelen incluir una colección de círculos, cuadrados, triángulos y recipientes con agua cuyo significado no siempre resulta evidente. Búsqueda visual puede reconocer muchos de esos símbolos y mostrar una explicación comprensible.

El sistema puede indicar si la prenda admite lavado a máquina, cuál es la temperatura máxima recomendada o si debe lavarse a mano. También ayuda a interpretar las restricciones relacionadas con lejía, secadora, planchado y limpieza profesional.

Esta función resulta especialmente útil con prendas delicadas o compradas en otros países. Los símbolos de cuidado están bastante estandarizados internacionalmente, aunque las instrucciones escritas de la etiqueta aparezcan en otro idioma.

A diferencia del truco de la nevera, no es necesario abrir Inteligencia visual ni recurrir a ChatGPT. Basta con fotografiar la etiqueta y analizar posteriormente la imagen mediante la app Fotos.

Cómo descifrar una etiqueta de lavado con la app Fotos

Primero, extiende la etiqueta de la prenda para que todos los símbolos queden visibles y haz una fotografía enfocada. Si la tela está doblada, la impresión se encuentra desgastada o hay poca luz, el reconocimiento puede ser menos preciso.

Después, abre la imagen en la app Fotos y toca el botón de información situado en la parte inferior. Cuando el iPhone detecta contenido reconocible, el icono puede aparecer con unas pequeñas estrellas que indican la disponibilidad de Búsqueda visual.

Toca la opción «Consultar Instrucciones de lavado» para abrir los resultados. El iPhone mostrará el significado de los símbolos identificados y permitirá comprender cómo debe limpiarse, secarse o plancharse la prenda.

Si la opción no aparece, prueba a acercarte más a la etiqueta, mejorar la iluminación y repetir la fotografía. También puede ayudar que los símbolos ocupen una parte mayor de la imagen y estén paralelos a la cámara.

La función sirve como orientación rápida, pero ante una prenda especialmente valiosa conviene conservar la etiqueta original y confirmar cualquier duda. Un símbolo parcialmente borrado o mal reconocido podría llevar a utilizar un programa inadecuado.

Inteligencia visual y Búsqueda visual no son lo mismo

Inteligencia visual está pensada para analizar el entorno en tiempo real. Se abre mediante el Control de Cámara o alguno de los accesos alternativos y permite apuntar hacia un objeto, negocio, animal, planta o texto para obtener información y realizar acciones.

También puede buscar objetos parecidos en Internet, traducir textos, leerlos en voz alta y crear eventos de calendario a partir de carteles. Con la extensión activada, el botón «Preguntar» envía a ChatGPT información sobre lo que aparece delante de la cámara.

Búsqueda visual, por otro lado, analiza contenido ya capturado. El usuario abre una fotografía o pausa un vídeo, pulsa el botón de información y consulta la categoría identificada por el sistema.

Las dos tecnologías pueden reconocer comida, plantas y animales, pero sus flujos son diferentes. Para obtener ideas culinarias a partir de varios ingredientes y mantener una conversación, Inteligencia visual con ChatGPT ofrece mayor flexibilidad.

Para identificar automáticamente una planta o interpretar los símbolos de una etiqueta guardada en Fotos, Búsqueda visual suele ser la opción más directa. Saber cuál utilizar evita buscar un botón que no aparece en la herramienta equivocada.

Qué modelos de iPhone son compatibles

Apple Intelligence requiere un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max o cualquier modelo de las familias iPhone 16 y posteriores que sea compatible. También es necesario utilizar una versión reciente de iOS y tener Apple Intelligence activado.

Los modelos equipados con Control de Cámara permiten abrir Inteligencia visual manteniendo presionado ese botón. En dispositivos como el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16e y iPhone 17e, Apple ofrece accesos alternativos porque no disponen del mismo control físico.

En esos teléfonos puede asignarse Inteligencia visual al botón Acción. También es posible colocar un acceso en la pantalla de bloqueo o añadir su control al Centro de Control para abrirla rápidamente.

Búsqueda visual tiene una compatibilidad más amplia y no depende necesariamente de Apple Intelligence ni de la integración con ChatGPT. Su disponibilidad concreta puede variar según el modelo, la versión de iOS, el idioma y la región.

En España, Apple Intelligence está disponible en español con numerosas funciones. Aun así, Apple advierte de que algunas características pueden no ofrecerse en todos los países o idiomas al mismo tiempo.