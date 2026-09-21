El iPhone 20 Pro apunta a una pantalla casi sin bordes y rozará las 7 pulgadas

Apple todavía no ha confirmado cómo será el iPhone con el que celebrará los veinte años de su teléfono, pero las filtraciones empiezan a dibujar un dispositivo bastante distinto a los modelos actuales. La última pista apunta directamente a la pantalla de los supuestos iPhone 20 Pro y iPhone 20 Pro Max, que crecerían ligeramente y adoptarían un frontal mucho más limpio.

Según la información compartida por el conocido filtrador Digital Chat Station en Weibo, Apple estaría probando paneles con bordes curvados en sus cuatro lados y marcos prácticamente invisibles. No sería la típica pantalla curva de muchos móviles Android, sino una solución pensada para que el cristal parezca fundirse con el chasis.

La filtración también enfría una de las ideas más ambiciosas que circulaban hasta ahora. Aunque los sensores de Face ID podrían quedar escondidos bajo el panel, Apple conservaría un pequeño orificio para la cámara frontal, de modo que el futuro iPhone no ofrecería todavía una superficie completamente libre de recortes.

Dos pantallas más grandes, pero sin un salto radical

El supuesto iPhone 20 Pro montaría una pantalla de 6,41 pulgadas con una resolución de 2.686 × 1.236 píxeles. El iPhone 20 Pro Max, por su parte, alcanzaría las 6,96 pulgadas y ofrecería 2.912 × 1.340 píxeles, quedándose a solo 0,04 pulgadas de la barrera psicológica de las 7 pulgadas.

Frente a las 6,3 y 6,9 pulgadas de los iPhone 18 Pro actuales, el crecimiento sería moderado. El modelo Pro ganaría 0,11 pulgadas y el Pro Max sumaría 0,06 pulgadas, por lo que el cambio debería apreciarse más en el teléfono pequeño que en el de mayor tamaño.

Las resoluciones filtradas sugieren, además, que Apple intentaría conservar una densidad de imagen similar a la de sus últimos modelos Pro. En otras palabras, el aumento de superficie no debería traducirse en una pérdida visible de nitidez, ya que la compañía elevaría también el número de píxeles.

Este dato encaja con rumores anteriores sobre el iPhone conmemorativo que Apple prepararía para 2027. La compañía no buscaría simplemente fabricar un móvil mucho más grande, sino aprovechar mejor el frontal mediante unos marcos extremadamente finos.

Un diseño «quad-curved» que envolvería el teléfono

La expresión «quad-curved» describe un panel con una curvatura muy suave en sus cuatro bordes, incluidos el superior y el inferior. El objetivo no sería crear zonas laterales exageradamente curvas, sino borrar visualmente la transición entre pantalla, cristal y estructura.

Esta idea coincide con las filtraciones que describen el iPhone del vigésimo aniversario como una pieza de cristal casi continua. En Teknofilo ya contamos que Apple estaría trabajando en un iPhone 20 con pantalla sin marcos y apariencia monolítica, un diseño muy diferente al de las generaciones recientes.

Aunque pueda parecer una novedad absoluta, Apple ya recurrió a una solución curiosa en el iPhone X. Su panel OLED se curvaba internamente en la parte inferior para ocultar los controladores de pantalla y conseguir que el marco inferior tuviera un grosor parecido al de los otros lados.

La gran incógnita está en cómo resolverá la marca cuestiones prácticas como los reflejos, los toques accidentales y la resistencia a los golpes. Un frontal que se aproxima tanto a los bordes puede resultar espectacular, pero también exige una protección especialmente sólida y un diseño de fundas mucho más preciso.

Face ID podría ocultarse, pero la cámara seguiría visible

Durante meses se ha especulado con la desaparición completa de Dynamic Island en el iPhone del vigésimo aniversario. La nueva filtración propone una solución intermedia: los componentes de Face ID quedarían debajo de la pantalla, mientras que la cámara frontal ocuparía un pequeño orificio circular.

Eso no significa necesariamente que Dynamic Island vaya a desaparecer como función de software. Apple podría conservar sus animaciones y avisos alrededor del orificio, aunque el recorte físico sería mucho más pequeño que la abertura alargada utilizada en generaciones anteriores.

La decisión tendría sentido si la calidad de las cámaras bajo pantalla continúa sin estar a la altura. El iPhone Duo ya utiliza una cámara oculta bajo su panel interior, pero sus limitaciones han demostrado que esconder el sensor implica todavía compromisos en detalle, contraste y rendimiento con poca luz.

Los móviles Android llevan años tropezando con el mismo obstáculo. Para que una cámara pueda mirar a través de la pantalla es necesario dejar pasar luz entre los píxeles, y cualquier mejora en transparencia puede hacer más visible la zona del sensor. Apple parece preferir un pequeño orificio antes que sacrificar la calidad de los selfies y las videollamadas.

Un rumor temprano que todavía puede cambiar

Conviene recordar que hablamos de un dispositivo que se encontraría en una fase temprana de desarrollo. Apple suele probar varias configuraciones antes de cerrar el diseño definitivo, por lo que las dimensiones, la curvatura y hasta la ubicación de la cámara podrían variar durante los próximos meses.

Tampoco está confirmado que el teléfono vaya a llamarse iPhone 20. El nombre se utiliza porque 2027 marcará dos décadas desde el lanzamiento del iPhone original, pero la compañía podría optar por otra denominación comercial, como ya hizo con el iPhone X en el décimo aniversario.

La filtración de Digital Chat Station resulta interesante porque aporta medidas y resoluciones concretas, pero no equivale a una confirmación oficial. Hasta que Apple presente el producto, estos datos deben entenderse como características de prototipos o planes susceptibles de modificación.

Si finalmente se materializa, el cambio más importante no sería ganar unas décimas de pulgada, sino la combinación de marcos casi invisibles, cristal curvado en todo el perímetro y Face ID oculto. Ese conjunto sí podría convertir al iPhone 20 Pro en la mayor renovación visual del iPhone en muchos años.