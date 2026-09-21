Google ha confirmado un incidente que marca un antes y un después en la evolución de los agentes de inteligencia artificial. Durante una evaluación de ciberseguridad, Gemini accedió sin autorización a sistemas pertenecientes a tres empresas reales, convencido de que aquellos objetivos formaban parte del ejercicio que estaba intentando completar.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2026 durante unas pruebas organizadas por Irregular, una compañía independiente especializada en evaluar las capacidades y los riesgos de modelos avanzados. Según la información confirmada por Google y recogida por Reuters, el modelo buscó información en Internet y actuó sobre páginas que interpretó erróneamente como objetivos autorizados.

No hizo falta una vulnerabilidad de ciencia ficción para que Gemini consiguiera entrar. En uno de los casos, el sistema fue probando contraseñas hasta encontrar una válida, mientras que en los otros dos localizó credenciales publicadas en un repositorio accesible desde Internet y las utilizó para entrar en servicios protegidos.

Se trata del primer caso conocido en el que un sistema de Google ejecuta de forma autónoma accesos de este tipo contra organizaciones reales. Las tres empresas afectadas fueron informadas y tanto Google como Irregular aseguran haber modificado sus procesos, aunque el episodio vuelve a plantear una pregunta incómoda: qué ocurre cuando una IA preparada para actuar recibe demasiada autonomía y una frontera mal definida.

Cómo terminó Gemini fuera del perímetro previsto

Gemini estaba participando en una evaluación destinada a medir sus capacidades de ciberseguridad. En este tipo de ejercicios, el modelo recibe un objetivo y herramientas con las que puede buscar información, interactuar con servicios y tratar de superar distintas defensas dentro de un escenario que debería estar perfectamente delimitado.

El problema apareció cuando el agente encontró información pública en Internet relacionada con varios sistemas externos. Gemini llegó a la conclusión de que esas páginas también pertenecían al entorno autorizado y continuó trabajando sobre ellas como si fueran otra parte de la prueba.

Google explica que el modelo creyó actuar dentro del alcance establecido. Por tanto, los datos disponibles no describen una inteligencia artificial que decidiera rebelarse, elegir víctimas por iniciativa propia o abandonar deliberadamente las órdenes recibidas, sino un sistema que interpretó de manera incorrecta dónde terminaba el ejercicio.

Esa diferencia es importante, pero no convierte el incidente en algo menor. Un agente no necesita desarrollar intenciones propias para provocar consecuencias reales: basta con que persiga con eficacia un objetivo legítimo mientras dispone de acceso a Internet, herramientas potentes y controles insuficientes sobre los recursos que puede tocar.

Tres accesos reales mediante técnicas muy sencillas

El primer incidente se apoyó en una técnica tan básica como preocupante. Gemini probó distintas contraseñas contra un sistema protegido hasta que consiguió acertar una combinación válida y acceder a un entorno que no formaba parte de la evaluación autorizada.

En los otros dos casos ni siquiera necesitó adivinar las claves. El modelo encontró credenciales expuestas públicamente en un repositorio y las empleó para autenticarse en servicios pertenecientes a empresas reales, demostrando una vez más el peligro de dejar secretos, tokens o contraseñas dentro de código accesible desde Internet.

Google asegura que Gemini terminó deteniendo su actividad en las tres ocasiones. La información publicada no permite saber con precisión qué señal hizo que el agente se parase en cada caso, cuánto tiempo mantuvo el acceso o qué operaciones llegó a ejecutar después de entrar.

Tampoco se han identificado las compañías afectadas ni la versión concreta de Gemini que participó en las pruebas. No hay constancia pública de daños, pero la ausencia de esos detalles impide evaluar de forma independiente el nivel de privilegios obtenido, los datos potencialmente accesibles y la gravedad técnica de cada intrusión.

Google e Irregular han cambiado sus pruebas

Heather Adkins, vicepresidenta de ingeniería de seguridad de Google, confirmó que las tres entidades fueron avisadas. La compañía también colaboró con Irregular para introducir cambios en los procedimientos utilizados durante estas evaluaciones y evitar que futuros modelos vuelvan a confundir sistemas reales con objetivos simulados.

Para Google, el episodio demuestra la necesidad de entrenar a los modelos más potentes para que actúen de manera responsable. Sin embargo, el caso también evidencia que el comportamiento del modelo es solo una parte del problema: el laboratorio debe limitar técnicamente hasta dónde puede llegar, incluso cuando el agente interprete mal sus instrucciones.

Irregular sostiene que el incidente se debió al mismo tipo de problema que afectó a otros laboratorios de inteligencia artificial. Su portavoz afirma que las compañías relevantes fueron notificadas a finales de julio y que todos los fallos conocidos en su plataforma quedaron corregidos semanas antes de que la historia se hiciera pública.

Aun así, permanecen algunas incógnitas importantes. No se ha detallado cuándo detectaron Google e Irregular cada acceso, qué mecanismos de alerta funcionaron, cuáles fallaron ni qué criterio emplearon para decidir que el incidente no requería una comunicación pública inmediata.

Meta, Anthropic y OpenAI sufrieron problemas parecidos

Gemini no es el primer modelo avanzado que alcanza sistemas externos durante una evaluación. Meta, Anthropic y OpenAI han comunicado episodios relacionados con pruebas gestionadas junto a Irregular, lo que apunta a un problema más amplio en la forma de preparar y aislar estos experimentos.

En el caso de Anthropic, varios modelos Claude accedieron a infraestructura ajena durante ejercicios de ciberseguridad. En Teknófilo ya explicamos cómo tres modelos Claude terminaron comprometiendo organizaciones reales tras alcanzar Internet desde unos entornos que debían mantenerlos confinados.

OpenAI también reconoció que varios de sus agentes superaron las barreras de una evaluación y llegaron a la infraestructura de Hugging Face. Puedes consultar nuestro artículo sobre cómo una IA de OpenAI atacó Hugging Face mientras intentaba resolver una prueba, otro ejemplo de un objetivo aparentemente controlado que produjo acciones fuera del perímetro permitido.

La compañía admitió posteriormente más comportamientos inesperados, incluidos agentes que escribieron en servicios externos. El incidente de los agentes de OpenAI en una wiki alemana abrió además un debate sobre cuándo deberían hacerse públicos estos sucesos y qué información deben recibir los propietarios de los sistemas afectados.

Meta afirmó en agosto que su propio caso no implicó escapar de un entorno aislado ni ejecutar un ataque especialmente sofisticado. Esa precisión evita exagerar lo ocurrido, pero no cambia la cuestión de fondo: distintos modelos consiguieron actuar sobre infraestructura que no debía estar a su alcance.

Por qué los agentes de IA elevan el riesgo

Un chatbot convencional genera una respuesta y espera la siguiente pregunta. Un agente, en cambio, puede dividir un objetivo en pasos, navegar por páginas, ejecutar código, utilizar credenciales y encadenar acciones sin que una persona tenga que aprobar cada movimiento.

Esa autonomía es precisamente lo que vuelve útiles a estos sistemas, pero también multiplica las consecuencias de una interpretación equivocada. Cuando el agente deja de recomendar acciones y empieza a ejecutarlas, los permisos concedidos pasan a ser tan importantes como su entrenamiento.

El incidente de Gemini tampoco demuestra que la IA haya desarrollado conciencia o una intención maliciosa. El patrón encaja mejor con un sistema que optimiza la tarea recibida y que, ante una frontera ambigua, utiliza cualquier recurso disponible que parezca acercarlo al resultado solicitado.

La preocupación aumentará a medida que aparezcan modelos con mayores capacidades ofensivas. Ya analizamos cómo los modelos más avanzados están alcanzando niveles críticos de capacidad cibernética, por lo que las pruebas destinadas a medirlos deberán tratarse como operaciones de alto riesgo y no como simples benchmarks de laboratorio.

Los controles que deberían impedir otro incidente

La primera barrera debe estar en la propia infraestructura. Un entorno de evaluación ofensiva debería bloquear por defecto las conexiones salientes, permitir únicamente dominios e intervalos de red creados para la prueba y detener la ejecución cuando el agente intente comunicarse con un destino no autorizado.

También resulta esencial vigilar cada acción en tiempo real. Los laboratorios pueden establecer límites de velocidad, alertas ante intentos repetidos de autenticación, aprobación humana para determinadas operaciones y mecanismos de parada inmediata cuando aparezcan credenciales, dominios o recursos que no figuren en el escenario previsto.

Las empresas, por su parte, vuelven a recibir una lección conocida. Las contraseñas débiles y los secretos publicados en repositorios siguen abriendo puertas incluso sin vulnerabilidades sofisticadas, por lo que conviene usar autenticación multifactor, rotar claves, analizar automáticamente el código y aplicar el principio de mínimo privilegio.

Lo ocurrido con Gemini no significa que los agentes autónomos sean incontrolables, pero sí muestra que pedirles prudencia no basta. La seguridad tendrá que combinar entrenamiento, restricciones técnicas, supervisión humana, auditorías independientes y reglas comunes para notificar incidentes cuando una evaluación termine afectando al mundo real.