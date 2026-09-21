La pantalla inteligente de Apple podría llegar en octubre con Siri AI y dos versiones

Apple lleva tiempo buscando una forma más visible y sencilla de entrar en el hogar conectado, y su siguiente paso podría estar mucho más cerca de lo que parecía. La compañía ultima una pantalla inteligente para el hogar que combinaría el control de accesorios, la comunicación familiar, el entretenimiento y sus propios servicios en un único dispositivo.

Según los últimos detalles publicados por Mark Gurman en su boletín Power On de Bloomberg, el producto podría presentarse tan pronto como en octubre. Es una ventana bastante más concreta que la previsión anterior, que simplemente apuntaba a una llegada antes de terminar 2026.

La idea no sería colocar un iPad barato en la cocina, sino crear una interfaz permanente para la casa: siempre accesible, capaz de mostrar información de un vistazo y preparada para responder mediante Siri AI. Apple estaría desarrollando dos versiones, una de sobremesa y otra para la pared, con una experiencia adaptada automáticamente a cada miembro de la familia.

Conviene mantener algo de cautela porque Apple no ha anunciado el dispositivo, su nombre comercial ni su fecha de lanzamiento. Aun así, las pruebas en hogares de empleados y las referencias descubiertas en el software de la compañía indican que el proyecto está en una fase avanzada y ya no parece una simple exploración interna.

Un lanzamiento que podría producirse en octubre

La novedad más llamativa es el calendario. Después de hablar durante meses de un estreno antes de finalizar el año, Gurman reduce ahora la ventana y señala que la pantalla podría aparecer en octubre, aunque eso no garantiza que vaya a ponerse a la venta inmediatamente en todos los mercados.

El dispositivo habría sufrido varios aplazamientos porque buena parte de su utilidad depende de una versión de Siri mucho más capaz. Sin una asistente que entienda el contexto, consulte información personal y actúe dentro de las aplicaciones, la pantalla corría el riesgo de quedarse en un simple panel para encender luces y reproducir música.

Ese obstáculo se habría reducido con el lanzamiento de iOS 27 y el despliegue de Siri AI. La nueva plataforma ofrece a Apple la base que necesitaba para convertir las órdenes de voz en el centro de la experiencia, en lugar de tratarlas como una función secundaria añadida al final.

Por ahora, octubre debe entenderse como la primera oportunidad posible para su presentación, no como una fecha oficial. Apple todavía podría modificar sus planes, separar el anuncio de la comercialización o limitar inicialmente algunas funciones por idioma y región, como ya ha ocurrido con otros servicios basados en inteligencia artificial.

Dos diseños para adaptarse a cualquier rincón

Apple estaría preparando dos variantes que compartirían una pantalla compacta y de formato cuadrado. El modelo identificado internamente como J490 incorporaría una base para apoyarlo sobre una mesa, una encimera o un mueble, mientras que el J491 estaría pensado para instalarse directamente en una pared.

Esta doble propuesta permitiría cubrir usos bastante distintos sin cambiar el concepto central. La versión de sobremesa podría moverse entre estancias y funcionar como pantalla para videollamadas o recetas, mientras que la de pared encajaría mejor como panel fijo para consultar el estado de la vivienda y controlar sus accesorios.

El panel sería más pequeño que el de muchos modelos Amazon Echo Show, una decisión que apunta a un equipo discreto y fácil de colocar. No se conoce todavía su diagonal oficial, por lo que cualquier cifra concreta debe tomarse con prudencia hasta que Apple enseñe el producto y detalle sus especificaciones.

Ambos códigos aparecieron entre las referencias a productos aún no lanzados encontradas en macOS Tahoe 26.7. Además, Apple estaría probando ampliamente la pantalla en las casas de sus empleados, un paso especialmente importante para comprobar cómo se comportan el reconocimiento de usuarios, los controles domésticos y las rutinas diarias en entornos reales.

Siri AI será el cerebro de la experiencia

El hardware solo sería una parte de la historia. Apple habría creado un sistema operativo específico, construido alrededor de Siri AI y con elementos visuales procedentes de iOS, tvOS y watchOS, para que resulte familiar sin comportarse exactamente como un iPhone o un Apple TV.

La interfaz incluiría una pantalla de inicio, widgets y distintos diseños de reloj. De este modo, el equipo podría mantener a la vista la hora, próximas citas, recordatorios o información de la casa cuando nadie esté interactuando activamente con él, evitando convertirse en una pantalla negra durante la mayor parte del día.

La gran ambición está en la búsqueda personal. Siri AI podría consultar información repartida entre los dispositivos y las cuentas de Apple del usuario, localizar fotografías, recuperar una canción o un pódcast compartido anteriormente y ejecutar acciones concretas dentro de aplicaciones compatibles.

Esta capacidad contextual explica por qué el producto dependía tanto de la evolución de Siri. La pantalla necesita reconocer qué se le está pidiendo, encontrar el contenido correcto y ofrecer una respuesta útil sin obligar a navegar por varios menús, algo que la asistente tradicional no siempre podía resolver con suficiente fiabilidad.

También queda por saber cómo encajarán en este dispositivo las condiciones de uso de la nueva asistente, después de que Apple confirmara que Siri AI tendrá límites diarios y opciones de acceso ampliado. Si la pantalla pretende ser el centro del hogar, cualquier restricción aplicada a las consultas podría influir bastante en la experiencia de una familia con varios usuarios.

Una cámara que reconocerá a cada miembro del hogar

La cámara frontal serviría para realizar videollamadas, pero su función más interesante sería identificar a la persona situada delante de la pantalla. Al reconocerla, el sistema podría cambiar automáticamente el contenido y mostrar sus citas, notas, noticias, recordatorios y preferencias multimedia.

Eso permitiría que un mismo aparato se sintiera personal para todos los habitantes de la casa. Una persona podría ver su agenda y continuar su música, mientras que otra recibiría información completamente distinta sin tener que cerrar una cuenta, elegir un perfil o configurar manualmente la pantalla cada vez.

Según la información disponible, este reconocimiento no utilizaría los componentes de detección de profundidad empleados por Face ID. Por tanto, no conviene confundir la personalización visual con el sistema biométrico que autoriza pagos o desbloquea un iPhone, ya que podrían tener niveles de seguridad y finalidades diferentes.

La ausencia de sensores de profundidad también abre preguntas que Apple tendrá que responder sobre privacidad, precisión y funcionamiento con poca luz. Todavía no sabemos si el análisis se realizará íntegramente en el dispositivo, qué información conservará ni cómo se administrarán invitados, menores o personas que prefieran no ser reconocidas.

Control del hogar, comunicación y entretenimiento

La pantalla aspira a ser el lugar desde el que se maneja la vivienda. Desde ella se podrían consultar y controlar luces, climatización, cerraduras, cámaras y otros accesorios compatibles, reuniendo en una interfaz visible tareas que actualmente suelen repartirse entre el iPhone, el Apple Watch, el HomePod y el Apple TV.

También ofrecería comunicación por intercomunicador entre habitaciones y videollamadas, dos funciones que pueden resultar prácticas en una casa con varias plantas o para hablar con familiares sin buscar primero el teléfono. La combinación de cámara, altavoz, micrófonos y pantalla haría que estas conversaciones fueran más naturales que con un altavoz inteligente convencional.

En el terreno multimedia, se espera reproducción de música y vídeo, además de acceso a aplicaciones como Calendario, Notas y Recordatorios. No parece que Apple quiera trasladar sin más toda la App Store a la pared, sino seleccionar las experiencias que tienen sentido cuando el dispositivo es compartido y se consulta durante pocos segundos.

El iPhone seguiría siendo necesario durante la configuración y para determinadas funciones conectadas. Esta dependencia encaja con la estrategia habitual de Apple: la pantalla ampliaría el ecosistema doméstico, pero el teléfono conservaría el papel de identidad personal, centro de configuración y llave para enlazar servicios y datos.

La pieza que le faltaba al ecosistema doméstico de Apple

La pantalla sería uno de los primeros grandes productos de la etapa de John Ternus como consejero delegado. Tras su primer gran evento al frente de Apple, este lanzamiento tendría un peso especial porque estrenaría una categoría y mostraría hasta qué punto la inteligencia artificial condicionará el nuevo ciclo de hardware de la compañía.

La estrategia descrita mantiene al iPhone como centro de la vida móvil y reserva para la pantalla, el Apple TV y el HomePod un papel equivalente dentro de casa. Apple quiere que sus servicios y su inteligencia estén presentes sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, especialmente en espacios compartidos como la cocina o el salón.

Amazon y Google llevan años vendiendo pantallas inteligentes, así que Apple no llega a un terreno vacío. Su oportunidad estaría en integrar mejor las cuentas personales, los dispositivos, las aplicaciones y la privacidad, aunque también deberá demostrar que su propuesta aporta algo más que un acabado atractivo y una conexión estrecha con el iPhone.

Aún faltan datos esenciales como el nombre definitivo, el precio, los países de lanzamiento, las características técnicas y las diferencias funcionales entre J490 y J491. Si la previsión de octubre se cumple, no habrá que esperar mucho para descubrir si esta pantalla se convierte en el auténtico centro del hogar Apple o en otro accesorio reservado a los usuarios más entregados a su ecosistema.