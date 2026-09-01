Google regala 1 año de Gemini a los estudiantes españoles: así puedes conseguirlo

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Google quiere convertir Gemini y su buscador en dos herramientas esenciales para afrontar el nuevo curso académico. La compañía ha presentado una colección de funciones educativas basadas en inteligencia artificial y, como gran reclamo, ofrece 12 meses de Google AI Plus sin coste a los estudiantes universitarios elegibles de España y otros países.

La promoción incluye acceso a Gemini Omni, límites de uso superiores a los de la modalidad gratuita y 400 GB de almacenamiento compartido entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. También llega acompañada de un nuevo centro para estudiantes, cuadernos de estudio personalizados, simulaciones interactivas y cuestionarios de práctica.

Google está ampliando al mismo tiempo las capacidades educativas de su buscador y de Lens. Algunas de estas novedades ya se encuentran disponibles globalmente, aunque varias funcionan inicialmente solo en inglés y su llegada en español se producirá de manera progresiva.

Google AI Plus será gratuito durante un año para estudiantes

Los estudiantes universitarios elegibles que residan fuera de Estados Unidos pueden solicitar una prueba de 12 meses de Google AI Plus sin coste. España se encuentra entre los países admitidos, por lo que los alumnos de universidades españolas pueden comprobar su elegibilidad y solicitar la oferta desde la página de Google One para estudiantes.

El plan proporciona acceso a Gemini Omni, el modelo multimodal de Google capaz de trabajar con texto, imágenes y vídeo. Esta tecnología fue una de las novedades destacadas de Google I/O 2026, donde conocimos Gemini Omni y las nuevas funciones de la Búsqueda con IA.

Los suscriptores también disfrutan de límites de uso dos veces superiores a los de Gemini gratuito. Esto debería permitir mantener conversaciones más largas, procesar más materiales de clase y utilizar con mayor frecuencia las herramientas de creación y análisis antes de alcanzar las restricciones del servicio.

La promoción incluye además 400 GB de almacenamiento en la nube. Este espacio se comparte entre Drive, Gmail y Google Fotos, por lo que puede utilizarse para guardar apuntes, presentaciones, proyectos, fotografías y otros archivos académicos.

La oferta actual no debe confundirse con la promoción anterior de Google AI Pro para estudiantes españoles. Aquella modalidad incluía otras prestaciones y 2 TB de almacenamiento, mientras que la nueva propuesta internacional se basa en Google AI Plus y ofrece 400 GB.

Estos son los requisitos para solicitar la promoción

Para acceder al año gratuito es necesario estar matriculado en una institución de educación superior admitida. Google utiliza SheerID para comprobar la condición de estudiante, normalmente mediante el correo electrónico académico y, si fuera necesario, documentación adicional.

El registro debe realizarse con una cuenta personal de Google. Las cuentas administradas directamente por una universidad o centro educativo pueden no ser válidas para contratar Google One, aunque el correo institucional se utilice durante el proceso de verificación.

Google también solicita una forma de pago válida al activar la promoción. Durante los 12 meses gratuitos no se cobra la cuota del plan, pero la tarjeta o el método de pago quedan asociados a la suscripción para su posible continuidad posterior.

Los miembros de un grupo familiar de Google One pueden tener que abandonar primero el plan compartido. Tampoco son elegibles algunas suscripciones gestionadas mediante terceros, Pixel Pass o determinados servicios asociados a Google Fi.

Los estudiantes interesados pueden iniciar el proceso desde one.google.com/ai-student. Allí podrán consultar las ofertas concretas disponibles para su cuenta, verificar su estado mediante SheerID y completar la activación.

Qué ocurre cuando terminan los 12 meses gratuitos

La promoción funciona como una prueba ampliada y no como una licencia permanente. Cuando finalice el periodo gratuito, la suscripción pasará al plan Google AI Plus de pago que esté vigente en ese momento, salvo que el usuario la cancele antes o la legislación aplicable exija un consentimiento adicional.

Google indica que enviará una notificación antes de que se produzca el cambio. Aun así, resulta aconsejable anotar la fecha de finalización o crear un recordatorio para decidir con tiempo si merece la pena mantener la suscripción.

Si el estudiante cancela antes de terminar el periodo promocional, las condiciones mostradas en su cuenta determinarán hasta cuándo conservará las ventajas. Por este motivo, conviene revisar cuidadosamente la información que aparece durante el proceso de contratación.

También hay que considerar el almacenamiento. Si el usuario supera los 15 GB gratuitos y después cancela Google AI Plus, no perderá inmediatamente sus archivos, pero podría dejar de subir nuevos contenidos, recibir correos o sincronizar fotografías hasta liberar espacio o contratar otro plan.

Google ofrece además descuentos para combinar Google AI Pro con YouTube Premium para estudiantes. Esta promoción es independiente del año gratuito de AI Plus y puede llegar a rebajar el precio conjunto hasta un 70 %, dependiendo del país y de la oferta disponible para cada cuenta.

Gemini estrena un centro dedicado a los estudiantes

La aplicación de Gemini incorpora un nuevo centro para estudiantes accesible desde gemini.google.com/students. Este espacio reúne las funciones educativas, las promociones y diferentes accesos rápidos para empezar a organizar el curso.

Desde el centro será posible crear tarjetas de memoria, preparar cuestionarios y abrir cuadernos dedicados a cada asignatura. La idea es evitar que los materiales y conversaciones terminen dispersos entre decenas de chats sin una estructura clara.

El estudiante puede utilizarlo para organizar el temario, dividir grandes objetivos en tareas más manejables y mantener un seguimiento del trabajo pendiente. A medida que Google añada nuevas funciones de aprendizaje, estas aparecerán dentro del mismo espacio.

Gemini Live también desempeña un papel importante en esta propuesta. Los alumnos pueden conversar por voz con la inteligencia artificial para repasar un tema, practicar una presentación o ensayar las respuestas de una entrevista sin tener que escribir cada pregunta.

Google propone utilizar Gemini como una especie de compañero de estudio personalizado. Sin embargo, sus respuestas pueden contener errores, por lo que los datos importantes deben contrastarse con apuntes, libros, profesores y fuentes académicas fiables.

Los cuadernos de estudio detectan lagunas de conocimiento

Los nuevos cuadernos de estudio permiten subir apuntes, diapositivas, programas de asignaturas y otros documentos utilizados en clase. Gemini analiza esos materiales y elabora un plan para abordar los temas de forma ordenada.

Una de sus funciones más interesantes es el cuestionario de diagnóstico. Antes de generar el plan, la herramienta puede realizar varias preguntas para identificar qué partes domina el alumno y cuáles necesitan más trabajo.

A partir de los resultados, Gemini crea lecciones breves, ejercicios y cuestionarios adaptados a las lagunas detectadas. Un panel de progreso permite consultar los objetivos alcanzados y los conceptos que aún quedan por revisar.

Google también incorporará gráficos e imágenes dentro de las lecciones. Si un concepto puede entenderse mejor visualmente, el cuaderno podrá complementar la explicación escrita con representaciones creadas específicamente para el material estudiado.

Otra función prevista permitirá extraer del programa de la asignatura las fechas de exámenes y entregas para añadirlas a Google Calendar, siempre con permiso del usuario. Los planes Google AI Plus y AI Pro ofrecen además capacidad para crear más cuadernos y trabajar con un mayor número de fuentes.

Simulaciones 3D y Gemini Live para comprender temas complejos

Gemini puede generar visualizaciones interactivas para explicar ideas difíciles de representar mediante un texto estático. Estas respuestas pueden incluir tablas, cuadrículas, gráficos y simulaciones construidas específicamente para la pregunta realizada.

Un estudiante de biología, por ejemplo, puede pedir que se muestre la estructura del ADN en tres dimensiones. La simulación permite rotar y ampliar el modelo para observar sus diferentes componentes desde varios ángulos.

El mismo enfoque puede aplicarse a física, química, matemáticas, ingeniería y otras materias. En lugar de limitarse a describir un mecanismo, Gemini puede crear un elemento interactivo que ayude a explorar cómo cambia al modificar determinadas variables.

Gemini Live permite comentar estas representaciones mediante la voz y realizar preguntas adicionales sin empezar una conversación nueva. Esta interacción puede resultar útil cuando el alumno necesita reformular una explicación varias veces hasta encontrar una que encaje con sus conocimientos previos.

Las simulaciones generadas por IA tampoco deben considerarse infalibles. Una representación visual convincente puede contener errores científicos o simplificaciones excesivas, de modo que conviene comprobarla antes de utilizarla en un trabajo académico.

La Búsqueda de Google incorpora nuevas herramientas educativas

Google también está reforzando las funciones educativas de AI Mode y los resúmenes creados mediante inteligencia artificial. Una de las principales novedades son los elementos visuales generativos, capaces de producir herramientas interactivas para explicar conceptos complejos.

Al buscar información sobre la escala de pH, por ejemplo, Google puede mostrar una representación interactiva dentro del resumen de IA. El usuario puede pedir después una versión más concreta, como situar diferentes cítricos sobre esa escala para comparar su acidez.

Estas interfaces generativas se encuentran disponibles globalmente en inglés dentro de AI Mode y están comenzando a aparecer en los resúmenes de IA. Google todavía no ha anunciado una fecha concreta para disponer de todas ellas en español.

La Búsqueda también puede generar cuestionarios personalizados sobre ciencias, matemáticas, humanidades, idiomas y otras materias. Cada respuesta incluye explicaciones y enlaces para ampliar la información, ayudando al estudiante a comprender por qué una opción es correcta o incorrecta.

Los cuestionarios están disponibles gratuitamente en inglés y también pueden preparar para pruebas como ACT, AP, ENEM, GRE, JEE, LSAT, MCAT, NEET y SAT. Google utiliza contenidos de organizaciones especializadas en preparación académica para algunas de estas evaluaciones.

Lens explicará los errores paso a paso

Google Lens recibirá una experiencia educativa diseñada para ayudar cuando un alumno se atasca en un ejercicio. Bastará con abrir Lens desde la aplicación de Google y fotografiar el problema que se está intentando resolver.

La herramienta generará un resumen de IA con explicaciones, señalará posibles errores y ofrecerá pistas para continuar. El planteamiento busca guiar al estudiante durante el proceso en lugar de limitarse a mostrar el resultado final.

Si la primera explicación no es suficiente, será posible formular preguntas de seguimiento mediante AI Mode. El alumno podrá mantener el contexto del problema mientras consulta páginas relacionadas y solicita aclaraciones adicionales.

Esta función se desplegará inicialmente en inglés tanto en Android como en iOS. Google habla de una llegada global durante las próximas semanas, aunque el soporte para otros idiomas se incorporará posteriormente.

Su utilidad dependerá en gran medida de cómo se use. Puede ser una ayuda valiosa para localizar un error de cálculo o comprender un paso, pero copiar una respuesta generada sin analizarla eliminaría buena parte del valor educativo.

La Búsqueda podrá crear documentos, PDF y presentaciones

AI Mode permitirá reunir diferentes fuentes dentro de cuadernos dedicados a una asignatura o proyecto. El usuario podrá añadir diapositivas, programas académicos, artículos web y conversaciones anteriores para mantener la información organizada.

Los cuadernos creados previamente en Gemini Notebook —el servicio anteriormente conocido como NotebookLM— o en Gemini aparecerán también en la Búsqueda. Las fuentes y las instrucciones podrán sincronizarse entre los diferentes productos de Google.

La función se está desplegando en más de 180 países inicialmente en inglés, con otros idiomas previstos para las semanas posteriores. Cada cuaderno permitirá realizar preguntas basadas en los materiales aportados y continuar desarrollando las ideas a lo largo del tiempo.

Google Search también podrá generar archivos preparados para utilizar a partir de documentos subidos o conversaciones de AI Mode. Entre los formatos previstos se encuentran PDF, documentos, presentaciones y resúmenes de una sola página.

Un estudiante podría fotografiar unas notas manuscritas, añadir las diapositivas del profesor y pedir un documento con los conceptos esenciales. La IA se encargaría de reunir y estructurar el contenido, aunque siempre será necesario revisar el resultado antes de entregarlo o utilizarlo para estudiar.