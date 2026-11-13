Microsoft se disculpa por la caída de Outlook y explica el fallo que afectó a Microsoft 365

Microsoft ha pedido disculpas por la caída de Outlook y Microsoft 365 que empezó el jueves 12 de noviembre.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de la compañía, lamentó el impacto para quienes dependen de sus servicios para trabajar. Microsoft afirma que el acceso y la entrega de correo mejoran, aunque el viernes aún avisaba de retrasos y fallos intermitentes.

La compañía también ha dado una primera explicación del origen del problema: una actualización de sus equipos de red introdujo un error meses antes de que aparecieran los fallos. Es el último capítulo de la misma incidencia que afectó a Outlook y Teams, que se detectó primero en el correo de Exchange Online y terminó afectando a más herramientas de Microsoft 365.

Qué ha dicho Microsoft sobre la causa de la caída

Lamanna señaló que Microsoft no había encontrado indicios de actividad maliciosa. En una explicación facilitada a Sky News, la compañía atribuyó la caída a un fallo técnico y dijo que no guardaba relación con un ciberataque, una denegación de servicio ni con el uso de agentes de inteligencia artificial.

Según esa explicación, Microsoft había actualizado meses atrás sus puertas de enlace de red para aumentar la capacidad. Estos equipos gestionan el paso del tráfico entre redes. La actualización introdujo un error que, según la compañía, no había provocado problemas conocidos hasta esta incidencia.

Los avisos iniciales describían el efecto que estaban viendo los ingenieros: algunos servidores quedaban fuera de servicio tras fallar las comprobaciones automáticas y los restantes tenían que gestionar más conexiones. Así, aunque el volumen total de tráfico no aumentara, había menos servidores disponibles para atenderlo.

La explicación de Microsoft aclara de dónde venía el error, pero la empresa aún tiene pendiente publicar el informe completo. Lamanna dijo que sus equipos están revisando qué ocurrió y qué pueden cambiar para evitar una repetición.

Outlook vuelve para algunos usuarios, pero el correo aún puede llegar tarde

Microsoft informó el viernes de que la disponibilidad y la entrega de mensajes estaban mejorando en una parte cada vez mayor de la infraestructura afectada. Aun así, en los avisos consultados seguía reconociendo que algunos usuarios podían sufrir fallos de conexión o recibir correo con retraso.

Abrir la bandeja de entrada y recibir todos los mensajes pendientes son dos cosas distintas. Es posible que Outlook ya muestre tus carpetas mientras el correo nuevo tarda más de lo habitual. Si estás esperando algo urgente, conviene verificarlo por otro canal antes de dar por hecho que el remitente no lo envió.

El impacto tampoco fue igual en todas las aplicaciones. Teams, SharePoint Online y Microsoft 365 Copilot registraron problemas en algunas funciones, especialmente cuando necesitaban datos del correo o del calendario. Por eso, que el chat de Teams funcione no garantiza que las invitaciones a reuniones ya se estén enviando con normalidad.

Los administradores pueden consultar EX1550543 para Exchange Online y MO1550821 para el impacto en el resto de Microsoft 365 en el centro de administración. Para el resto de usuarios, Microsoft mantiene una página pública de estado donde seguir la recuperación.