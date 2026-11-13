Apple Music celebra el Día del Flamenco con Mercedes Luján y un homenaje a Camarón rodado con el iPhone 18 Pro Max

Apple Music celebra el Día Internacional del Flamenco con un homenaje a Camarón de la Isla que se estrena el lunes 16 de noviembre. Lo firman la guitarrista Mercedes Luján y el cantaor José del Calli, y tiene una particularidad que interesa tanto a los aficionados a la música como a los de la tecnología: Apple asegura que el vídeo se grabó íntegramente con un iPhone 18 Pro Max.

La actuación es la pieza central de ¡Viva el flamenco!, el espacio de Apple Music que reúne la programación de la fecha. También habrá un sencillo en audio espacial y nuevas listas de reproducción que van del jazz latino y la música sinfónica al flamenco pop.

Un homenaje a Camarón grabado en el tablao que sentía como su casa

El vídeo, titulado Celebrando a Camarón, estará disponible en exclusiva en Apple Music a partir del lunes 16. Luján y José del Calli lo grabaron en Torres Bermejas, el tablao madrileño que Camarón consideraba su casa. La pieza recuerda al cantaor en el año en que habría cumplido 75 años.

La actuación enlaza fragmentos de distintas composiciones de Camarón en un popurrí. Luján toma canciones que han marcado su trayectoria y las pone en diálogo para construir una interpretación propia. El vestuario también cuenta parte de la historia: el rojo de la chaqueta de José del Calli recuerda a Camarón y el blanco y negro de Luján remite a Paco de Lucía.

El rodaje con el iPhone 18 Pro Max convierte el tablao en el escenario de una producción musical filmada con el móvil. El formato sonoro va por separado: el sencillo asociado estará disponible en audio espacial en Apple Music, con una mezcla envolvente que ofrece otra forma de escuchar el diálogo entre guitarra y cante.

La protagonista es la actual artista Up Next de Apple Music, el programa con el que el servicio da visibilidad internacional a talentos emergentes. Luján sigue de gira por España, ha compartido escenario con Al Di Meola y ha sido nominada al Latin Grammy a mejor álbum de flamenco por Origen & Revolución. Entre sus objetivos está llevar su música a más peñas flamencas, una forma de seguir el consejo de su abuelo: tocar tanto donde aún no la conozcan como donde haya gente con ganas de escucharla.

Cinco listas para escuchar el flamenco desde perspectivas distintas

Para descubrir de dónde viene la forma de tocar de Luján, su propia lista es un buen punto de partida. En ella aparecen Paco de Lucía, Lole y Manuel, Camarón y Enrique Morente, junto a otros artistas que escuchó al crecer. Las nuevas selecciones del especial amplían el mapa con cinco propuestas más.

Gustavo Dudamel acerca el género desde la música clásica y sinfónica, con especial atención al ritmo y la espontaneidad. Los Hermanos Gutiérrez ponen el oído en la guitarra y en las conexiones que encuentran entre la tradición flamenca y las músicas de raíz latinoamericana.

El pianista dominicano Michel Camilo aporta una lectura desde el jazz latino, donde el compás y la improvisación sirven de puente. La Húngara se mueve por el flamenco pop y elige voces y canciones que forman parte de su propia manera de entender el género.

Antonio Carmona, exvocalista de Ketama, vuelve a las canciones de su infancia y su familia y a los maestros que influyeron en su forma de mezclar estilos. Todas estas selecciones se encuentran en el especial de la plataforma, que hace poco también estrenó identidad visual y sonora con Fred again...