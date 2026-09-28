El sucesor del Apple Vision Pro está en el aire: el proyecto N224 podría cancelarse

El futuro del próximo visor de Apple parece bastante menos claro que el del Vision Pro que ya está a la venta. Según la información de Mark Gurman para Bloomberg, el proyecto conocido internamente como N224 se encontraría en una situación muy precaria y podría terminar sin convertirse en un producto comercial.

El contraste llega justo cuando Meta ha presentado unas gafas de realidad virtual mucho más ligeras, apoyadas en un módulo de procesamiento externo. El diseño vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que Apple lleva tiempo intentando resolver: cómo conservar una experiencia inmersiva potente sin cargar demasiado peso sobre la cara.

El proyecto N224 divide a Apple por una cuestión de diseño

De acuerdo con el boletín Power On de Bloomberg, los ingenieros de Apple estudian varias posibilidades para un visor completamente renovado. Entre ellas figura sacar parte de los componentes fuera de la unidad que se lleva en la cabeza y trasladarlos a un pequeño dispositivo independiente, conocido coloquialmente como «puck» o módulo externo.

La ventaja sería evidente: aligerar el visor puede hacerlo más llevadero durante sesiones largas. Sin embargo, ese planteamiento exigiría un cable y otro elemento que transportar, justo cuando algunos responsables de Apple consideran que esa dependencia empeora la experiencia. El Vision Pro que analizamos en Teknofilo ya emplea una batería externa, pero mantiene dentro del visor el resto de componentes principales.

La alternativa sería integrar todo el hardware en una sola pieza y, al mismo tiempo, conseguir que el conjunto sea más ligero y más asequible. Resolver esas tres exigencias a la vez plantea dificultades técnicas considerables. Apple todavía no habría cerrado el diseño ni decidido que este visor deba salir al mercado.

Gurman describe el estado interno del N224 como cercano al «soporte vital», una forma de subrayar que su continuidad no está garantizada. Si el proyecto sigue adelante, la ventana que se maneja se situaría entre finales de 2028 y principios de 2029. Es una estimación para un dispositivo no anunciado, así que conviene evitar tratarla como fecha de lanzamiento.

Las nuevas Meta VR Glasses cambian la comparación

Meta ha optado por una solución muy distinta con sus Meta VR Glasses. Según la propia compañía, las gafas pesan alrededor de 100 gramos porque las pantallas y los sensores permanecen en la montura, mientras que el procesamiento, el almacenamiento y la batería se alojan en un módulo unido por cable óptico.

La propuesta demuestra hasta qué punto trasladar componentes fuera de la cara puede cambiar el formato. Meta promete usos que van desde cine y videojuegos hasta un espacio de trabajo con varias pantallas virtuales, todo ello en un diseño que recuerda más a unas gafas grandes que a un casco de realidad virtual convencional. La autonomía anunciada para reproducción multimedia llega hasta tres horas.

La comparación, eso sí, requiere cautela: las Meta VR Glasses todavía no han llegado a las tiendas. Su salida está prevista para la primavera de 2027, así que habrá que comprobar cuánto aportan realmente la comodidad y el tamaño durante el uso prolongado. Por ahora, lo que sí existe es una propuesta de diseño concreta que Apple puede observar mientras debate el rumbo del N224.

También importa separar estas gafas VR de las futuras gafas inteligentes que Apple estaría preparando. Como contamos al hablar de sus prioridades, el primer modelo ligero de Apple apuntaría a funciones de cámara, audio y asistente sin pantalla de realidad virtual. Serían categorías y experiencias distintas, aunque compitan por recursos dentro del mismo ecosistema de dispositivos para llevar puestos.

El cambio de responsables añade incertidumbre, pero Vision Pro sigue vivo

El informe también apunta a una reorganización interna. El equipo responsable de Vision dependía directamente de John Ternus cuando este dirigía el hardware de Apple; tras convertirse en CEO, Johny Srouji asumió el cargo de máximo responsable de hardware. Eso dejaría al grupo Vision a un escalón organizativo más del nuevo CEO, algo que Gurman interpreta como una menor cercanía a la dirección.

Ese cambio por sí solo no demuestra que Apple vaya a cancelar su próximo visor. La compañía confirmó públicamente el nuevo papel de Srouji, pero no ha anunciado la cancelación del N224 ni una decisión sobre cómo evolucionará la familia Vision. Las dudas sobre el proyecto proceden de fuentes periodísticas, no de un comunicado de Apple.

De hecho, Ternus ha transmitido recientemente una visión optimista sobre el Vision Pro como tecnología a largo plazo. Habló de un recorrido todavía temprano y destacó aplicaciones especializadas, entre ellas las médicas. La situación de un prototipo concreto no equivale a abandonar el Vision Pro actual ni todo el trabajo de Apple en computación espacial.

Así, Apple parece tener dos decisiones separadas: qué hacer con un sucesor ambicioso del visor y hasta dónde acelerar unas gafas más ligeras. Meta ya ha puesto sobre la mesa una respuesta al problema del peso; Apple sigue buscando la suya. Hasta que presente un producto o confirme cambios en su hoja de ruta, el N224 continúa siendo una posibilidad, no una promesa.