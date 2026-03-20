Jeff Bezos quiere 100.000 millones para comprar y transformar empresas con IA

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La carrera por dominar la inteligencia artificial no solo se está librando en el terreno del software. Ahora, el foco se desplaza hacia la economía real. Jeff Bezos, fundador de Amazon, está dando pasos decisivos para crear un fondo de inversión sin precedentes cuyo objetivo es transformar industrias enteras mediante el uso intensivo de IA.

Según WSJ, Bezos se encuentra en conversaciones iniciales para levantar un fondo de 100.000 millones de dólares (aproximadamente 92.000 millones de euros) destinado a adquirir empresas en sectores industriales clave y acelerar su automatización.

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Un fondo colosal para redefinir la industria global

El vehículo de inversión, descrito internamente como un “instrumento de transformación industrial”, busca hacerse con compañías en áreas estratégicas como la fabricación de chips, la defensa o la industria aeroespacial.

De materializarse, este fondo se situaría entre los mayores de la historia, rivalizando directamente con el Vision Fund de SoftBank, también valorado en 100.000 millones de dólares (unos 92.000 millones de euros).

La estrategia es clara: comprar empresas tradicionales y modernizarlas mediante inteligencia artificial, aumentando su eficiencia, reduciendo costes y optimizando procesos productivos.

La clave: Project Prometheus y la IA del mundo físico

El gran diferencial de esta iniciativa es su estrecha relación con Project Prometheus, una startup de inteligencia artificial impulsada por el propio Bezos. Esta compañía está desarrollando modelos capaces de entender y simular el comportamiento del mundo físico.

A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales, Prometheus se centra en aplicaciones industriales. Por ejemplo, su tecnología podría simular cómo fluye el aire alrededor del ala de un avión o predecir con precisión cuándo una pieza metálica fallará bajo presión.

Este enfoque abre la puerta a una nueva generación de herramientas para diseño, ingeniería y producción, con un impacto potencial enorme en sectores como la automoción, la aeronáutica o la manufactura avanzada.

Financiación global: de Oriente Medio a Singapur

Para levantar este ambicioso fondo, Bezos está manteniendo reuniones con algunos de los mayores gestores de activos del mundo. En los últimos meses, ha viajado a Oriente Medio para negociar con fondos soberanos y posteriormente a Singapur para captar nuevos inversores.

Este movimiento refleja el creciente interés global por la inteligencia artificial aplicada a la industria, un campo que empieza a atraer miles de millones en inversión.

Además, Project Prometheus también busca financiación adicional, con conversaciones en marcha para captar hasta 6.000 millones de dólares (unos 5.520 millones de euros).

Un equipo de alto nivel y vínculos con gigantes tecnológicos

Bezos no está solo en este proyecto. Comparte el liderazgo de Prometheus como co-CEO junto a Vik Bajaj, profesor en Stanford y exresponsable de la división de ciencias de la vida de Google (Verily).

La compañía ha fichado talento procedente de laboratorios punteros como OpenAI y Google DeepMind, consolidando un equipo altamente especializado en inteligencia artificial avanzada.

Además, David Limp, CEO de Blue Origin, se ha incorporado al consejo de administración, reforzando los vínculos entre las distintas iniciativas de Bezos.

IA más allá del lenguaje: el salto hacia la automatización física

Hasta ahora, gran parte del boom de la inteligencia artificial se ha centrado en modelos de lenguaje capaces de automatizar tareas digitales. Sin embargo, el siguiente gran paso es llevar esa inteligencia al mundo físico.

Las inversiones están comenzando a desplazarse hacia sistemas capaces de interactuar con entornos reales: robots industriales, simulaciones avanzadas y automatización de procesos productivos.

Este cambio de paradigma ya está teniendo efectos visibles. En el último año, muchas empresas han recortado plantilla citando la adopción de IA como uno de los factores clave, aunque algunos economistas apuntan también al exceso de contratación durante la pandemia.

Amazon y el precedente de la automatización masiva

El interés de Bezos por este ámbito no es casual. Amazon lleva años implementando automatización en sus centros logísticos, donde el número de robots se acerca cada vez más al de trabajadores humanos.

Este modelo, basado en eficiencia y escalabilidad, podría trasladarse ahora a otros sectores industriales a gran escala gracias a este nuevo fondo.

Una tendencia compartida por otros líderes tecnológicos

Bezos no es el único veterano de Silicon Valley que apuesta fuerte por la inteligencia artificial industrial.

Travis Kalanick, ex CEO de Uber, ha relanzado su iniciativa Atoms con el objetivo de transformar la manufactura mediante IA. Por su parte, Elon Musk continúa impulsando la automatización en Tesla y ha reiterado su apuesta por robots humanoides.

Todo apunta a que la próxima gran batalla tecnológica no se librará solo en el software, sino en la transformación de la industria física.

El papel de los grandes bancos y el futuro del proyecto

El interés por esta iniciativa también ha llegado al sector financiero. JPMorgan Chase está en conversaciones preliminares para respaldar el proyecto a través de su nueva Security and Resiliency Initiative, un fondo de 10.000 millones de dólares (unos 9.200 millones de euros).

Este respaldo potencial refuerza la idea de que la inteligencia artificial aplicada a la industria será uno de los grandes motores económicos de la próxima década.