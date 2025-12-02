John Giannandrea, responsable de IA de Apple, abandona la compañía

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Apple ha anunciado una de las mayores reorganizaciones internas de su división de inteligencia artificial desde el lanzamiento de Apple Intelligence en 2024.

John Giannandrea, responsable máximo del área de IA desde 2018, dejará su puesto y será sustituido por Amar Subramanya, un investigador con amplia trayectoria en compañías como Microsoft y la unidad DeepMind de Google.

Quién es Amar Subramanya, el nuevo vicepresidente de IA de Apple

El reemplazo de Giannandrea estará en manos de Amar Subramanya, cuyo perfil técnico y experiencia en investigación avanzada han sido claves para su selección.

Según su historial profesional, ha trabajado en DeepMind y en Microsoft, dos referentes en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Ahora asumirá el cargo de vicepresidente de IA en Apple y dependerá directamente de Craig Federighi, máximo responsable de software.

Giannandrea seguirá como asesor antes de su retirada definitiva

Aunque cede su puesto, John Giannandrea permanecerá en la empresa hasta la primavera de 2026 como asesor. Su salida representa el final de una etapa que comenzó cuando se incorporó a Apple en 2018 para liderar el impulso de la IA dentro del ecosistema de productos de la compañía.

Apple ha destacado públicamente su contribución durante estos años, una etapa que coincidió con el resurgir global de la IA tras la llegada de ChatGPT en 2022.

El retraso de Siri y las críticas a Apple Intelligence marcan el contexto del cambio

La reorganización llega en un momento delicado. Apple Intelligence, la apuesta de la compañía para competir con OpenAI, Google o Meta, no ha recibido críticas positivas y muchos usuarios consideran que está por detrás de las alternativas de la competencia.

Uno de los pilares del proyecto, la nueva versión de Siri con capacidades de IA avanzada, fue retrasada hasta 2026 debido a retrasos de desarrollo.

Federighi amplía su liderazgo en inteligencia artificial

Tim Cook ha asegurado que Craig Federighi ya estaba desempeñando un papel central en el avance de la IA dentro de Apple. Con la incorporación de Subramanya, el liderazgo del área se refuerza, especialmente en iniciativas como la construcción de modelos base, investigación y seguridad en IA.

Otros equipos que anteriormente dependían de Giannandrea pasarán ahora a estar bajo la supervisión del COO Sabih Khan y del responsable de servicios, Eddy Cue.

Las inversiones en IA crecen, pero no al ritmo de sus competidores

A pesar de haber aumentado considerablemente su presupuesto en IA —según confirmó la propia Apple en agosto—, la empresa sigue invirtiendo menos que gigantes como Microsoft, Google o Meta.

Mientras estas compañías destinan miles de millones a centros de datos, chips especializados y modelos de frontera, Apple mantiene un enfoque diferente: prioriza que su IA se ejecute en los propios dispositivos en lugar de depender de grandes infraestructuras en la nube.

Apple ha reforzado su apuesta con alianzas estratégicas, incluyendo un acuerdo con OpenAI para integrar ChatGPT en productos como Siri.