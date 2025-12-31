💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Los lectores de Kindle en España han devorado miles de millones de páginas en 2025 y Amazon, a través de su resumen anual Kindle Year in Reading, ha puesto cifras y nombres propios a las tendencias que han definido los últimos doce meses.

La lectura digital se ha colado en todos los momentos del día, desde las primeras horas de la mañana hasta el tramo final de la jornada, consolidando la tarde-noche como la franja favorita para desconectar con una historia.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Una cifra que impresiona: más de 545 millones de páginas al mes

La lectura en Kindle no solo se mantiene: crece y se vuelve más constante. Este año, los usuarios en España han leído de media más de 545 millones de páginas al mes, una cifra que refleja tanto el peso del hábito diario como el papel del Kindle en rutinas de lectura rápidas (unos minutos) o prolongadas (sesiones largas antes de dormir).

Los libros que más han enganchado a los lectores españoles

El ranking general mezcla fenómenos internacionales con autores españoles que han logrado colarse en lo más alto. Entre los títulos que más han conquistado a los lectores destacan éxitos globales como La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig, el clásico Harry Potter y la piedra filosofal de J. K. Rowling y el thriller La asistenta de Freida McFadden, que además se ha coronado como el libro de ficción más leído del año.

El tirón de esta saga ha sido tal que su continuación, El secreto de la asistenta, también aparece entre los libros más vendidos de 2025. Junto a ellos, el listado incorpora propuestas de géneros muy distintos, como BLACKWATER I. La riad de Michael McDowell, Diario para estoicos de Ryan Holiday o la fantasía de Alas de ónix de Rebecca Yarros.

Romance, novela negra y ficción: los géneros que dominan

En cuanto a preferencias, el romance encabeza el interés de los lectores españoles en Kindle, seguido muy de cerca por la novela negra y, en general, la ficción. Esta mezcla de emoción, misterio y narrativas adictivas explica por qué tantas sagas y thrillers han escalado posiciones durante el año.

El auge del talento nacional en el ranking

La literatura española ha firmado un gran 2025 en Kindle. Entre los autores nacionales que aparecen bien posicionados destacan Fernando Gamboa con PIEL: No confíes en nadie. Ni siquiera en ti mismo. y también con el thriller Redención. También figuran títulos como Por si un día volvemos de María Dueñas, El ladrón de miedos de Luis David Pérez, Cita a ciegas de Patricia Bonet, Cuando estamos prohibidos de Abril Laínez y El vendedor de naranjas de Blanca Miosi.

Ficción y no ficción: los libros más leídos del año

El resumen anual también separa ganadores por categorías. En ficción, el número 1 ha sido La asistenta de Freida McFadden. En no ficción, el título más leído ha sido El niño que perdió la guerra de Julia Navarro, confirmando el interés por historias reales y memoria histórica.

Sagas que arrasan: lectura en modo maratón

Las sagas han sido protagonistas en 2025, con lectores encadenando entregas como si fueran temporadas de una serie. Entre las más seguidas aparecen la serie de La asistenta, la Serie Nuria Badal de Fernando Gamboa y Caballeros disolutos de José de la Rosa.

Rituales de lectura: el mes y la hora favoritos

Hay patrones claros en el calendario lector: agosto fue el mes preferido para leer en Kindle, impulsado por vacaciones y más tiempo libre. En cuanto al momento del día, la tarde-noche se mantiene como la franja reina: el instante en el que muchos aprovechan para relajarse y avanzar capítulos antes de dormir.

Más que leer: 658 millones de subrayados en un año

El compromiso con la lectura no se queda en pasar páginas. Los usuarios de Kindle en España han creado más de 658 millones de subrayados a lo largo del año, una cifra que sugiere lectura activa: apuntar ideas, marcar frases y guardar fragmentos para revisarlos después.

De la pantalla a la página: cuando las series disparan las descargas

La relación entre televisión y lectura se ha vuelto más intensa. Un ejemplo claro: con el estreno de la temporada final de El verano en que me enamoré en Prime Video, las descargas del libro original se cuadruplicaron, demostrando cómo una adaptación puede empujar a descubrir (o redescubrir) la historia en su formato original.

Cómo se han calculado estos rankings

Amazon aclara que la lista de Más vendidos clasifica los libros según el número de ejemplares vendidos y reservados (en formato físico y digital). La lista de Mejores sagas incluye aquellas en las que se han empezado y terminado al menos dos libros en 2025.

Por su parte, el ranking de Más leídos se basa en el promedio de lectores diarios de Kindle cada semana, incluyendo programas de suscripción como Kindle Unlimited. Los datos corresponden al periodo del 1 de enero de 2025 al 1 de diciembre de 2025.

Ranking general: 20 libros más vendidos en 2025