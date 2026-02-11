La beta de Android 17 está a punto de llegar y no habrá Developer Preview

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Google ya ha comenzado a mover ficha con la próxima generación de su sistema operativo móvil. Tras la reciente publicación de Android 16 QPR3 Beta 2.1 para dispositivos Pixel, la compañía ha confirmado oficialmente que Android 17 está en desarrollo y que su primera beta pública llegará muy pronto.

Todo indica que el ciclo de actualizaciones de Android está entrando en una nueva fase.

Android 16 QPR3 Beta 2.1 marca el cierre de ciclo

La liberación de Android 16 QPR3 Beta 2.1 representa, en la práctica, la última gran actualización basada en la versión actual del sistema operativo.

Las QPR (Quarterly Platform Releases) suelen centrarse en:

Corrección de errores

Mejoras de estabilidad

Ajustes de rendimiento

Optimización del sistema

Con esta versión, Google termina de pulir Android 16 antes de centrar sus esfuerzos en la siguiente iteración.

Android 17 Beta 1 llegará antes de lo esperado

La principal novedad es que Google ha confirmado que Android 17 Beta 1 será la próxima versión disponible para los usuarios.

Lo más llamativo del anuncio es que no habrá Developer Preview previo. Tradicionalmente, Google iniciaba cada ciclo con varias versiones etiquetadas como Developer Preview. Por ejemplo, Android 16 contó con dos builds de este tipo antes de dar paso a las betas públicas.

Este año, la estrategia cambia.

Un nuevo enfoque en el programa beta

En lugar de comenzar con versiones dirigidas exclusivamente a desarrolladores, Google dará el salto directo a una beta pública.

Según la propia compañía, Android 17 Beta 1:

Se basa en la plataforma de Android 16 QPR

Incorpora las últimas correcciones de errores

Mejora la estabilidad general

Optimiza el rendimiento del sistema

Este enfoque sugiere que Google busca acelerar la validación del sistema operativo en entornos reales.

Qué novedades se esperan en Android 17

Aunque Google todavía no ha detallado oficialmente las nuevas funciones, diversas filtraciones apuntan a varias mejoras relevantes:

Nuevas características del sistema

Ajustes de rendimiento

Optimización energética

Mejoras centradas en videojuegos

En particular, se habla de capacidades gaming reforzadas, un área donde Android ha ganado peso en los últimos años. Como es habitual, el verdadero alcance de los cambios se conocerá cuando la beta esté disponible.

Cuándo llegará Android 17 Beta 1

Google no ha fijado una fecha exacta, pero el despliegue podría producirse este mismo mes o el próximo. Por su parte, la versión estable de Android 17 debería publicarse alrededor de junio de 2026

Esto encaja con el calendario habitual de lanzamientos del sistema operativo.

Los Google Pixel serán los primeros en actualizar

Como viene siendo norma, los dispositivos Google Pixel serán los primeros en recibir la nueva beta.

Los usuarios que actualmente estén ejecutando Android 16 QPR3 Beta 2.1 y permanezcan inscritos en el Android Beta Program, recibirán Android 17 Beta 1 automáticamente.

En el caso de fabricantes distintos a Google, la disponibilidad de Android 17 Beta dependerá de cada compañía.

Lo habitual es que la beta llegue varias semanas después del lanzamiento en Pixel y * solo esté disponible en modelos seleccionados. Samsung, Xiaomi, OnePlus y otros fabricantes suelen adaptar sus propias capas antes de liberar builds preliminares.