La búsqueda con precisión llega al Apple Watch pero solo es compatible con la AirTag de segunda generación

Apple ha actualizado silenciosamente una de las funciones más útiles de su ecosistema. Según un nuevo documento de soporte oficial y pruebas independientes, la Búsqueda de precisión ya funciona en el Apple Watch… pero con una condición importante: solo es compatible con el AirTag de segunda generación.

En concreto, esta función está disponible en el Apple Watch Series 9 y modelos posteriores, así como en el Apple Watch Ultra 2 y versiones más recientes, siempre que se utilice un AirTag 2.

Por qué el AirTag original no es compatible

Apple no ha explicado de forma explícita el motivo de esta limitación, pero todo apunta al hardware. El AirTag 2 incorpora el chip Ultra Wideband de segunda generación, mientras que el modelo original lanzado en 2021 utiliza la primera versión de este chip.

Esta diferencia técnica impide que el Apple Watch pueda ofrecer la información avanzada de distancia y dirección cuando se trata del AirTag original, aunque sí sigue funcionando correctamente desde el iPhone.

Qué es la búsqueda de precisión y cómo funciona

La Búsqueda de precisión permite localizar un objeto con una exactitud muy superior a la del mapa tradicional. En lugar de mostrar solo una posición aproximada, el dispositivo indica:

Una flecha direccional que señala hacia el objeto

que señala hacia el objeto La distancia exacta en tiempo real

en tiempo real Una confirmación visual cuando estás muy cerca del AirTag

Esta función ya estaba disponible en el Apple Watch para encontrar un iPhone 15 o modelos posteriores, pero hasta ahora no se podía usar para localizar un AirTag directamente desde el reloj.

Compatibilidad y requisitos del sistema

Para utilizar la Búsqueda de precisión con un AirTag de segunda generación desde el Apple Watch, es imprescindible cumplir estos requisitos:

Apple Watch Series 9 o posterior, o Apple Watch Ultra 2 o posterior

watchOS 26.2.1 o una versión más reciente

AirTag de segunda generación

El AirTag original sigue siendo localizable con Búsqueda de precisión desde un iPhone compatible, pero no desde el Apple Watch.

Cómo activar la búsqueda de precisión en el Apple Watch

Apple explica que la función debe añadirse manualmente al Centro de control del reloj. El proceso es sencillo:

Abre el Centro de control en el Apple Watch. Desplázate hasta el final y toca Editar. Pulsa el botón Añadir. Busca la opción Buscar objetos. Toca Buscar objetos y luego Buscar AirTag. Pulsa Elegir y selecciona el objeto deseado. Confirma tocando OK y después OK de nuevo.

Cómo localizar un AirTag 2 desde el reloj

Una vez configurada la función, el uso es directo e intuitivo:

Abre el Centro de control del Apple Watch. Toca el botón Buscar AirTag. Sigue las instrucciones en pantalla mientras te mueves por el espacio. Cuando el reloj se conecte al AirTag, aparecerán la dirección y la distancia. Al acercarte mucho, la pantalla se volverá verde indicando que awareness que el objeto está justo ahí.

Mayor alcance con el AirTag de segunda generación

Otra ventaja clave del nuevo AirTag es su alcance. Con la Búsqueda de precisión activa, el AirTag 2 permite localizar objetos a una distancia hasta 1,5 veces mayor que el modelo original.

Eso sí, para aprovechar este mayor rango es necesario usar dispositivos compatibles, como un iPhone 15 o posterior, Apple Watch Series 9 o posterior, o Apple Watch Ultra 2 o posterior.