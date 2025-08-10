La IA crea nuevos multimillonarios a un ritmo récord

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

La revolución de la inteligencia artificial está generando una ola de riqueza sin precedentes en la historia reciente. Startups como Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI o Anysphere han cerrado rondas de financiación millonarias que han disparado las valoraciones y convertido a decenas de fundadores y ejecutivos en nuevos multimillonarios.

Según CB Insights, ya existen 498 “unicornios” de IA —empresas privadas valoradas en más de 1.000 millones de dólares— con un valor conjunto de 2,7 billones de dólares, de las cuales 100 se fundaron desde 2023. Además, más de 1.300 startups de IA superan los 100 millones de dólares en valoración.

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Un boom comparable a ninguna otra ola tecnológica

El auge actual supera en magnitud y velocidad a las grandes revoluciones tecnológicas previas. Nunca en más de 100 años de datos se había visto una creación de riqueza de este calibre y rapidez. Al fuerte impulso de las startups se suma el crecimiento bursátil de gigantes como Nvidia, Meta y Microsoft, además de la expansión de empresas de infraestructura y la alta demanda de ingenieros de IA.

Entre las historias más destacadas está la de Mira Murati, exdirectora de tecnología de OpenAI, que en febrero lanzó Thinking Machines Lab y en julio recaudó 2.000 millones de dólares en la mayor ronda semilla de la historia, alcanzando una valoración de 12.000 millones. *

*Anthropic AI**, dirigida por Dario Amodei, negocia una nueva ronda de 5.000 millones que podría situar su valoración en 170.000 millones, casi el triple que en marzo. Anysphere, liderada por el joven Michael Truell, pasó de valer 9.900 millones a recibir ofertas de hasta 20.000 millones en pocas semanas.

La liquidez, un reto en el ecosistema de IA

A diferencia de la burbuja puntocom, muchas de estas compañías pueden permanecer privadas más tiempo gracias al capital constante de fondos de riesgo, soberanos y oficinas familiares. Aun así, los mercados secundarios y las ventas estructuradas de participaciones permiten a fundadores y empleados obtener liquidez, ya sea mediante ventas privadas o préstamos respaldados por su capital.

OpenAI planea una venta secundaria de acciones para proporcionar liquidez a empleados, con una valoración propuesta de 500.000 millones, frente a los 300.000 millones obtenidos en marzo. También se han registrado 73 eventos de liquidez —fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa o compras mayoritarias— desde 2023. Un ejemplo es Scale AI, que tras recibir 14.300 millones de Meta, vio a su cofundadora Lucy Guo adquirir una mansión en Hollywood Hills por unos 30 millones.

Silicon Valley, epicentro de la riqueza en IA

La concentración geográfica recuerda a la era puntocom. En 2023, Silicon Valley recaudó más de 35.000 millones en capital riesgo. San Francisco ya cuenta con 82 multimillonarios, superando a los 66 de Nueva York, y su población millonaria se ha duplicado en la última década. El boom ha impulsado precios récord en viviendas, con más ventas por encima de los 20 millones que en cualquier otro año.

Aunque la mayor parte del capital se acumula en el área de la bahía, el potencial de expansión global es evidente. Con las futuras salidas a bolsa, parte de estas fortunas se volverá líquida, lo que representa una oportunidad histórica para las firmas de gestión patrimonial.

Captar a estos nuevos millonarios no será sencillo. Buena parte de su patrimonio sigue siendo ilíquido, lo que limita su traspaso inmediato a cuentas de gestión de riqueza. Al igual que los millonarios puntocom, los fundadores de IA tienden a reinvertir en empresas similares a las que les generaron su fortuna, a menudo dentro de su círculo de contactos.

Lecciones de la era puntocom

En los 90, la falta de diversificación llevó a muchos empresarios a sufrir grandes pérdidas. Con el tiempo, adoptaron estrategias más conservadoras, recurriendo a asesores financieros y diversificando carteras. Hoy, los nuevos ricos de la IA podrían seguir el mismo camino, usando su experiencia para reinventar incluso la propia industria de gestión patrimonial.

La ola de multimillonarios generada por la inteligencia artificial apenas comienza. Su impacto no solo redefinirá el panorama tecnológico y económico, sino también el inmobiliario, el financiero y el social. Silicon Valley mantiene el trono, pero el alcance de esta revolución promete extenderse mucho más allá de sus fronteras.