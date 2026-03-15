La IA podría convertirse en una factura más del hogar, según el CEO de OpenAI

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La inteligencia artificial está avanzando a una velocidad vertiginosa, y algunos líderes del sector ya anticipan cambios profundos en la forma en que se consumirá esta tecnología.

Según Sam Altman, CEO de OpenAI, en el futuro la inteligencia artificial podría convertirse en un servicio básico similar a la electricidad o el agua, que los usuarios pagarían según su consumo.

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Durante su intervención en el BlackRock Infrastructure Summit celebrado en Washington D.C., Altman explicó que las empresas tecnológicas están construyendo un modelo en el que la inteligencia se ofrece “bajo demanda”, medido y facturado de forma similar a otros servicios esenciales.

Esta visión plantea un cambio radical en el modelo económico de la IA, donde el acceso a la inteligencia computacional dependerá principalmente de la infraestructura disponible y de la capacidad de procesamiento.

La inteligencia artificial como servicio básico

Altman cree que el negocio de la inteligencia artificial evolucionará hacia un modelo de consumo basado en unidades de cálculo. En el caso de sistemas como los desarrollados por OpenAI, esas unidades se conocen como tokens, que representan fragmentos de texto o datos que el modelo procesa para generar respuestas.

En este modelo, cada interacción con un sistema de IA implicaría un pequeño consumo de tokens, que posteriormente se traduciría en un coste económico. Así, la inteligencia artificial funcionaría como un servicio utilitario: los usuarios pagarían únicamente por la cantidad de inteligencia que utilicen.

Según Altman, el objetivo final es que las personas puedan comprar inteligencia como si fuera electricidad, accediendo a ella cuando la necesiten y aplicándola a cualquier tarea, desde la programación hasta la creación de contenido o el análisis de datos.

El papel crítico de la capacidad de cómputo

En ese futuro, el recurso más valioso no será únicamente el software, sino la capacidad de cálculo disponible, también conocida como computación.

La computación representa el poder de procesamiento necesario para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Este recurso depende principalmente de tres elementos clave: chips especializados, centros de datos y suministro eléctrico.

Altman señaló que, si empresas como OpenAI no son capaces de construir suficiente capacidad de cómputo para satisfacer la demanda creciente, pueden ocurrir dos escenarios: o bien la IA no podrá venderse a gran escala, o su precio aumentará considerablemente.

En ese contexto, el acceso a la inteligencia artificial podría quedar limitado a quienes puedan pagar más, o incluso requerir la intervención de los gobiernos para decidir cómo distribuir los recursos de cómputo disponibles.

Una carrera global por la infraestructura de IA

Para evitar ese escenario, las grandes compañías tecnológicas están invirtiendo cantidades colosales en infraestructura. Se espera que las empresas del sector gasten cientos de miles de millones de dólares este año en centros de datos, chips y redes eléctricas capaces de soportar el crecimiento de la inteligencia artificial.

Durante el evento CES 2026, la CEO de AMD, Lisa Su, afirmó que el mundo necesitará más de 10 yottaflops de capacidad de cómputo en los próximos cinco años para satisfacer la demanda prevista. Esta cifra es enorme: representa una potencia de cálculo 10.000 veces superior a la capacidad global de IA existente en 2022.

El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial está obligando a ampliar rápidamente la infraestructura tecnológica a escala global.

El desafío energético de la inteligencia artificial

Sin embargo, ampliar esa infraestructura no es sencillo. Los centros de datos dedicados a inteligencia artificial pueden consumir tanta electricidad como una pequeña ciudad, lo que plantea importantes retos para las redes eléctricas.

En algunos países ya se está empezando a notar la presión sobre las infraestructuras energéticas. Problemas como la escasez de transformadores, la lentitud en los permisos para nuevas líneas de transmisión y la necesidad de nuevas centrales eléctricas podrían convertirse en cuellos de botella para el crecimiento de la IA.

En un episodio del podcast Moonshots with Peter Diamandis, el CEO de Tesla, Elon Musk, afirmó que la generación de electricidad se está convirtiendo en el principal límite para escalar la inteligencia artificial.

Según Musk, el ritmo al que China está ampliando su capacidad energética podría permitirle superar a Estados Unidos en potencia total dedicada a la IA.

El objetivo: eliminar las limitaciones de capacidad

Sam Altman explicó en el BlackRock Infrastructure Summit que uno de los grandes objetivos del sector es dejar atrás un mundo en el que la inteligencia artificial esté limitada por la capacidad disponible.

Si la infraestructura crece al ritmo necesario, la IA podría convertirse en un recurso accesible para empresas, gobiernos y ciudadanos, utilizado de forma tan cotidiana como la electricidad o el acceso a internet.

Sin embargo, el éxito de este modelo dependerá de la capacidad de la industria para resolver los enormes retos tecnológicos, energéticos y económicos asociados a la expansión de la inteligencia artificial.

En otras palabras, el futuro de la IA no dependerá solo de algoritmos más avanzados, sino de algo mucho más tangible: centros de datos, chips y electricidad suficientes para alimentar la próxima revolución tecnológica.