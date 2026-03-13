La mayor actualización de Google Maps en años llega con IA Gemini y navegación 3D

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

Google ha dado un paso importante en la evolución de su popular servicio de navegación. La compañía ha comenzado a desplegar una de las mayores actualizaciones de Google Maps en más de una década, integrando directamente su modelo de inteligencia artificial Gemini en la aplicación.

Este movimiento transforma Maps de una simple herramienta para encontrar rutas en un asistente inteligente capaz de responder preguntas complejas, planificar viajes completos y ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el contexto.

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

Google Maps se transforma con la inteligencia artificial Gemini

La incorporación de Gemini supone un cambio profundo en la forma en la que interactuamos con Google Maps. Hasta ahora, los usuarios introducían búsquedas simples como “restaurantes cerca de mí” o “gasolinera cercana”. Con la nueva actualización, el sistema permite realizar preguntas en lenguaje natural mucho más complejas.

Por ejemplo, ahora puedes pedir cosas como:

“Encuentra un café tranquilo cerca con enchufes para trabajar”

“¿Dónde debería parar durante un viaje por carretera hasta Jaipur?”

Gemini analiza la consulta, interpreta el contexto y examina una enorme cantidad de datos presentes en Google Maps —como reseñas, fotografías, horarios, ubicaciones y valoraciones— para ofrecer recomendaciones mucho más precisas.

El resultado es una experiencia más parecida a hablar con un asistente personal que a utilizar un buscador tradicional.

La función “Ask Maps” permite hacer preguntas conversacionales

La novedad más visible de esta actualización es la función “Ask Maps”, que introduce una interfaz conversacional directamente dentro de la aplicación.

En lugar de introducir términos de búsqueda rígidos, los usuarios pueden plantear preguntas completas y recibir respuestas contextualizadas. Gemini interpreta la intención del usuario y combina distintos tipos de información para ofrecer resultados que se ajusten mejor a sus necesidades.

Este sistema funciona gracias al enorme volumen de datos que maneja Google Maps. La plataforma incluye información sobre cientos de millones de lugares en todo el mundo, desde restaurantes y hoteles hasta monumentos, parques o estaciones de transporte.

Además, la IA puede utilizar tu actividad previa en la aplicación —como lugares visitados o tipos de búsquedas— para adaptar las sugerencias a tus preferencias personales.

Navegación inmersiva con gráficos 3D más detallados

Otra de las grandes mejoras es la llegada de Immersive Navigation, una nueva interfaz de conducción basada en gráficos tridimensionales avanzados.

Esta función rediseña la visualización del mapa para mostrar:

edificios en 3D

carreteras y terreno con mayor realismo

puntos de referencia reconocibles

intersecciones complejas con más claridad

Gracias a estos modelos detallados, los usuarios pueden entender mejor situaciones de conducción complicadas, como cambios de carril, rotondas o cruces con múltiples salidas.

El sistema también puede destacar elementos clave de la vía, como semáforos, pasos de peatones o zonas de incorporación, lo que facilita planificar el recorrido antes de comenzar el viaje y durante la navegación.

Interacción manos libres durante la navegación

La integración de Gemini también introduce un nuevo nivel de interacción sin necesidad de tocar la pantalla.

Mientras conduces, caminas o te desplazas en bicicleta, puedes hacer preguntas directamente a Google Maps mediante comandos de voz. Esto permite acceder a información útil sin distraerte de la carretera.

Entre las acciones que ahora se pueden realizar mediante voz se incluyen:

buscar restaurantes o cafeterías cercanas

consultar el estado del tráfico

reportar incidencias en la carretera

encontrar paradas interesantes durante un viaje

Este enfoque conversacional está diseñado para mantener al usuario informado mientras reduce al mínimo las distracciones durante el desplazamiento.

Google asegura que la IA no usa datos de Gmail ni prioriza anuncios

Google ha aclarado algunos aspectos importantes sobre el funcionamiento del nuevo sistema basado en inteligencia artificial.

Según la compañía, las recomendaciones generadas por Gemini se basan principalmente en:

la base de datos de Google Maps

el historial de búsquedas dentro de la plataforma

La empresa afirma que la función conversacional no utiliza información procedente de otras aplicaciones, como Gmail.

Asimismo, Google asegura que las recomendaciones generadas mediante la nueva búsqueda conversacional no están influenciadas por resultados patrocinados o posicionamientos de pago en este momento.

Despliegue inicial en Estados Unidos e India

La actualización ya ha comenzado a desplegarse para usuarios de Android y iOS en dos mercados clave: Estados Unidos e India.

Google ha confirmado que el soporte para la versión de escritorio llegará más adelante, junto con la expansión progresiva a más regiones del mundo.

Esta integración forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para incorporar su modelo Gemini en múltiples productos de su ecosistema, incluyendo el navegador Google Chrome y las herramientas de productividad de Google Workspace.

El futuro de Google Maps: De app de navegación a asistente de viajes

La llegada de Gemini marca un cambio de paradigma para Google Maps. La aplicación ya no se limita a indicarte cómo llegar a un destino.

Con esta evolución, Maps aspira a convertirse en un asistente completo de planificación de viajes, capaz de ayudarte a decidir a dónde ir, qué visitar, dónde parar durante el trayecto

* y qué lugares encajan mejor con tus gustos

Si Google continúa integrando inteligencia artificial en sus servicios, es probable que Google Maps evolucione hacia una plataforma que combine navegación, descubrimiento de lugares y planificación inteligente de experiencias.

En otras palabras, la app podría pasar de decirte cómo llegar a un sitio a ayudarte a decidir por qué merece la pena ir allí.