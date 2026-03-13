La UE obliga a X de Elon Musk a cambiar el significado del check azul

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

X, la plataforma social propiedad de Elon Musk, tendrá que modificar su sistema de verificación en la Unión Europea tras recibir una sanción millonaria impuesta por las autoridades comunitarias. La decisión forma parte de la aplicación del marco regulatorio digital europeo, que busca reforzar la transparencia y la protección de los usuarios en las grandes plataformas online.

La compañía ha presentado ya una serie de propuestas para modificar el funcionamiento de su conocido check azul, aunque todavía no se han hecho públicos los detalles concretos de estos cambios.

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

La Unión Europea multa a X con 120 millones de euros

La Comisión Europea ha impuesto una sanción de 120 millones de euros a X por presuntas infracciones relacionadas con su sistema de verificación de cuentas.

El portavoz de la Comisión, Thomas Régnier, confirmó que la empresa ha presentado soluciones para adaptar su sistema del check azul a la normativa europea. La institución comunitaria evaluará ahora si esas medidas son suficientes para cumplir con los requisitos legales.

Por el momento, la compañía no ha explicado públicamente cómo planea modificar el funcionamiento del servicio para los usuarios europeos.

El origen del conflicto: el nuevo modelo de verificación de pago

El problema tiene su origen en la decisión tomada por Elon Musk tras adquirir la red social en 2022. Antes de ese cambio, el distintivo azul se utilizaba para identificar cuentas verificadas pertenecientes a figuras públicas susceptibles de suplantación, como periodistas, celebridades, políticos o instituciones.

Tras la compra de la plataforma por 44.000 millones de dólares (aprox. 40.600 millones de euros), Musk transformó el sistema y permitió obtener el distintivo azul a cualquier usuario que pagara una suscripción.

Según la Comisión Europea, este nuevo modelo puede resultar engañoso para los usuarios, ya que el símbolo podría interpretarse como una garantía de autenticidad o credibilidad cuando en realidad solo indica que la cuenta paga por una suscripción.

Este cambio fue uno de los principales motivos que llevaron a la primera sanción impuesta bajo el marco regulatorio de la Unión Europea para plataformas digitales.

La sanción se basa en la Ley de Servicios Digitales

La multa se impuso en diciembre en virtud de la Digital Services Act (DSA), la normativa europea destinada a regular el funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas.

Según Bruselas, el sistema actual del check azul puede inducir a error a los usuarios al sugerir que una cuenta ha sido verificada por motivos de autenticidad o relevancia.

Además del sistema de verificación, las autoridades europeas también señalaron otros posibles incumplimientos por parte de la plataforma, entre ellos:

falta de transparencia en el funcionamiento de la publicidad dentro de la red social

negativa a permitir que investigadores independientes accedan a determinados datos públicos de la plataforma

Estas cuestiones formaron parte del expediente que derivó en la sanción.

X deberá modificar el sistema o afrontar nuevas sanciones

Las autoridades europeas exigieron a la empresa que presentara medidas correctoras antes del 12 de marzo.

En caso de no hacerlo, la compañía se exponía a sanciones adicionales periódicas. Tras presentar sus propuestas, la Comisión analizará ahora si las soluciones propuestas son suficientes para resolver el problema.

Mientras tanto, la empresa también deberá pagar la multa o presentar una garantía financiera antes del 16 de marzo.

La compañía ha recurrido la sanción, por lo que el proceso podría prolongarse mientras se resuelve el litigio.

El conflicto regulatorio provoca tensiones entre EE.UU. y la UE

La sanción contra la plataforma propiedad de Musk ha tenido también consecuencias políticas más amplias.

La decisión de Bruselas ha generado tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente debido a la cercanía de Musk con el presidente estadounidense Donald Trump.

Miembros de la administración estadounidense, incluido el vicepresidente JD Vance, han acusado a la Unión Europea de intentar censurar plataformas digitales.

Como parte de esta disputa, Estados Unidos anunció restricciones de visado contra varias figuras europeas vinculadas a la regulación tecnológica, entre ellas el excomisario europeo Thierry Breton, quien durante su mandato mantuvo numerosos enfrentamientos públicos con Elon Musk sobre el cumplimiento de la normativa digital europea.

El futuro del check azul en Europa

El resultado de este proceso podría obligar a X a modificar de forma significativa su sistema de verificación dentro del territorio europeo.

Aunque todavía no se conocen las medidas concretas propuestas por la compañía, la Comisión Europea ha confirmado que analizará detenidamente si las soluciones cumplen con las exigencias de la DSA.

Dependiendo del resultado de esa evaluación, el sistema del check azul podría cambiar únicamente para usuarios europeos o experimentar modificaciones más amplias a nivel global.

Lo que está claro es que la disputa entre Bruselas y la red social de Elon Musk marca uno de los primeros grandes enfrentamientos regulatorios entre la Unión Europea y las grandes plataformas digitales bajo la nueva legislación europea.