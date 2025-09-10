LALIGA lanza una campaña para animar a los bares a denunciar emisiones fraudulentas

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

LALIGA ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida a los bares que busca convertir a los propios hosteleros en vigilantes de sus vecinos.

Bajo el lema “Protege tu bar: denuncia emisiones fraudulentas”, la organización busca que sean los propios bares quienes señalen a otros locales que emiten fútbol sin pagar las costosas licencias oficiales.

Un canal de denuncias

La campaña, presentada como una herramienta para “fomentar la competencia justa”, en realidad abre un canal de delación anónima (www.laligabares.com/denuncias) donde se invita a los hosteleros a subir fotos y datos de otros locales. Posteriormente, LALIGA comprueba la información y, si lo considera pertinente, inicia acciones legales contra el bar denunciado.

En lugar de apostar por fórmulas de apoyo, precios más asequibles o acuerdos colectivos que alivien el gasto en derechos de emisión, LALIGA prefiere poner a un bar contra otro, alimentando un clima de sospecha y confrontación dentro del sector hostelero.

La propia LALIGA instruye a los hosteleros sobre cómo reconocer a quienes podrían estar emitiendo partidos sin autorización: comprobar si aparece el logo de LALIGA TV BAR o DAZN BAR, o si el canal incluye iconos con la “B” de Bar o la “A” de casa de apuestas. Si no aparecen esos indicadores, el bar queda bajo sospecha.

Un clima de tensión en la hostelería

Con esta campaña, cada bar puede “convertirse en un espacio seguro y profesional”, según LALIGA. Pero la realidad es que el organismo traslada su batalla contra la piratería a las calles, poniendo la responsabilidad sobre los propios hosteleros. En lugar de generar confianza, la iniciativa corre el riesgo de sembrar divisiones en un sector ya golpeado por la inflación, la subida de costes y la competencia feroz.

La campaña de LALIGA puede vestir de legalidad y justicia su objetivo, pero lo cierto es que plantea más preguntas que soluciones: ¿es justo que los bares carguen con los esfuerzos de una guerra contra la piratería que beneficia sobre todo a la propia LALIGA?