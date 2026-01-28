LALIGA pagará 50 euros a particulares por denunciar bares: La nueva cruzada contra el fútbol ilegal

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

LALIGA ha decidido dar un nuevo paso en su cruzada contra las emisiones ilegales de fútbol en establecimientos HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías). Y esta vez no se trata de más tecnología, más inspecciones o más acciones judiciales, sino de algo mucho más polémico: pagar a ciudadanos para que denuncien a bares que presuntamente emiten partidos sin autorización.

Bajo el paraguas de su Canal de Denuncias LALIGA BARES, la organización presidida por Javier Tebas ofrece ahora una gratificación de 50 euros a cualquier persona cuya denuncia resulte “válida y efectiva” tras un proceso de validación interno.

50 euros por mirar una esquina de la pantalla

El funcionamiento del sistema es, en apariencia, sencillo. Según explica LALIGA, basta con observar la esquina del televisor del bar durante una retransmisión:

Si aparece una “B” , el establecimiento está autorizado como bar.

, el establecimiento está autorizado como bar. Si aparece una “A” , se trata de una casa de apuestas.

, se trata de una casa de apuestas. Si no aparece ninguna letra, la emisión podría ser ilegal.

En ese caso, cualquier ciudadano puede entrar en la web oficial de denuncias, rellenar un formulario, adjuntar imágenes y esperar a que los equipos de LALIGA evalúen la información. Si la denuncia prospera, 50 euros de recompensa.

Reducir un asunto tan complejo como los derechos audiovisuales a un simple “mira si hay una letra” no solo es simplista, sino también peligrosamente impreciso.

Colaboración ciudadana… o externalización de la vigilancia

LALIGA defiende la medida como una forma de “facilitar la colaboración ciudadana” y proteger a los bares que pagan religiosamente licencias cada vez más caras. Sin embargo, el planteamiento levanta serias dudas.

En la práctica, se incentiva económicamente a los clientes a vigilar y denunciar a los establecimientos que frecuentan. No hablamos de un aviso puntual, sino de un sistema estructurado de delación remunerada, algo poco habitual —y muy discutible— en un entorno comercial cotidiano como un bar de barrio.

¿Quién asume los errores?

LALIGA insiste en que todas las denuncias pasan por un “escrupuloso proceso de validación técnica”. Pero la pregunta clave es otra: ¿qué ocurre cuando hay errores?

Problemas técnicos, fallos en la señal, retransmisiones legales que no muestran correctamente el identificador, cambios de proveedor o simples confusiones pueden acabar derivando en inspecciones, sanciones o procesos administrativos para bares que ya operan con márgenes ajustadísimos.

En este modelo, el riesgo lo asume el hostelero, mientras que el denunciante no pierde nada: si no prospera, simplemente no cobra.

Confidencialidad, anonimato… y una recompensa

El Canal de Denuncias promete confidencialidad y permite incluso denuncias anónimas sin gratificación. Pero el incentivo económico cambia por completo la naturaleza del sistema.

Cuando hay dinero de por medio, la motivación deja de ser ética o cívica y pasa a ser puramente económica. El riesgo de denuncias oportunistas, exageradas o directamente erróneas aumenta, por mucho proceso interno que se anuncie.