Lo nuevo de Xiaomi: Watch S4 41 mm, Smart Band 10 y más productos

Xiaomi ha reforzado su ecosistema global con el lanzamiento de siete nuevos dispositivos AIoT que abarcan desde wearables hasta robots aspiradores, pasando por televisores y cámaras inteligentes.

Esta nueva generación de productos combina inteligencia artificial, conectividad avanzada y diseño funcional para transformar el día a día de los usuarios, haciendo sus hogares más cómodos, seguros y eficientes.

Un ecosistema inteligente más amplio

La compañía presentó en Múnich su nueva línea de dispositivos que incluye:

  • Xiaomi Watch S4 41 mm
  • Xiaomi Open Wear Stereo Pro
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
  • Xiaomi Robot Vacuum 5
  • Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series
  • Xiaomi Smart Camera C701

Cada producto está diseñado para mejorar la interacción entre usuarios y tecnología, aprovechando el poder de la IA para optimizar tareas cotidianas, la salud y el entretenimiento.

 

Xiaomi Watch S4 41 mm: estilo y funciones avanzadas de salud

El nuevo Xiaomi Watch S4 41 mm combina un diseño refinado con seguimiento deportivo y de salud. Integra una pantalla AMOLED de 1,32’’ con 1.500 nits de brillo, cuerpo delgado de 9,5 mm y peso de 32 g.

Incluye más de 150 modos deportivos, análisis de sueño con planes de mejora, GNSS de doble banda y hasta 8 días de autonomía. Está disponible en varios colores, incluyendo la edición especial Sunset Gold con correa milanesa.

 

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: audio inmersivo con comodidad total

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro reinventan el audio “open-wear” con un diseño ligero y ergonómico certificado por TÜV SÜD. Ofrecen hasta 8,5 horas de autonomía (45 horas con estuche), sonido Hi-Res Wireless con códec LDAC, preajustes Harman AudioEFX, reducción de fugas de sonido del 60 % y audio dimensional para experiencias más envolventes.

 

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: innovación y estilo

Para celebrar una década en el mundo de los wearables, Xiaomi lanza la Smart Band 10 Glimmer Edition, con un diseño premium dorado y pantalla AMOLED de 1,72’’ y 1.500 nits.

Compatible con más de 150 modos deportivos, análisis avanzado de sueño y batería de hasta 21 días, también se puede llevar como accesorio de moda o colgante, ofreciendo nuevas formas de personalización.

 

Xiaomi Robot Vacuum 5 y 5 Pro: limpieza inteligente con IA

La serie Xiaomi Robot Vacuum 5 incluye dos modelos que alcanzan los 20.000 Pa de succión. El modelo Pro incorpora un radar retráctil dToF y un sistema de triple cámara con IA avanzada para mejorar la navegación y evitar obstáculos. Su base lava mopas a 80 °C y ajusta automáticamente los ciclos según el nivel de suciedad.

El modelo estándar mantiene la misma potencia con un sistema de luz estructurada y estación base con bandejas autolimpiables y secado con aire caliente. Ambos ofrecen autonomía de hasta 140 minutos, batería de 5.200 mAh y compatibilidad con Alexa y Google Assistant.

 

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: cine en casa con calidad superior

La nueva Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series llega en 55’’, 65’’ y 75’’ con panel QD-Mini LED, negros profundos, colores vivos y brillo optimizado. Incluye soporte para HDR10+, Dolby Vision, Filmmaker Mode, tasa de refresco de 144 Hz ampliable a 288 Hz y altavoces Harman con Dolby Atmos. Se convierte en un centro de entretenimiento gracias a Google TV, AirPlay y Wi-Fi 6.

 

Xiaomi Smart Camera C701: vigilancia inteligente en 4K

La Xiaomi Smart Camera C701 integra un sensor de 8 MP con grabación en 4K Ultra HD, visión nocturna en color y detección por IA de personas, bebés y mascotas. Ofrece audio bidireccional, control por voz con Alexa y Google Assistant, conectividad Wi-Fi 6 y almacenamiento seguro en la nube o microSD. Su privacidad está garantizada con blindaje físico de la lente bajo demanda.

 

Precios y disponibilidad

Los nuevos productos de Xiaomi ya están disponibles en canales oficiales y distribuidores autorizados:ados.

  • Xiaomi Watch S4 41mm Negro: 159,99€ en mi.com
  • Xiaomi Watch S4 41mm Verde Menta: 159,99€ en mi.com
  • Xiaomi Watch S4 41mm Blanco: 169,99€ en mi.com
  • Xiaomi Watch S4 41mm Sunset Gold: 219,99€ en mi.com
  • Xiaomi Open Wear Stereo Pro: 159,99€ en mi.com
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: 79,99€ en mi.com
  • Xiaomi Robot Vacuum 5 Series:
    • Xiaomi Robot Vacuum 5: 99€ en mi.com
    • Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: 99€ en mi.com
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series:
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 55’’: 699€ en mi.com
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 65’’: 899€ en mi.com
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 75’:’ 099€ en mi.com
    • Xiaomi Smart Camera C701: 59,99€ en mi.com

Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
