Lo nuevo de Xiaomi: Watch S4 41 mm, Smart Band 10 y más productos
Xiaomi ha reforzado su ecosistema global con el lanzamiento de siete nuevos dispositivos AIoT que abarcan desde wearables hasta robots aspiradores, pasando por televisores y cámaras inteligentes.
Esta nueva generación de productos combina inteligencia artificial, conectividad avanzada y diseño funcional para transformar el día a día de los usuarios, haciendo sus hogares más cómodos, seguros y eficientes.
Un ecosistema inteligente más amplio
La compañía presentó en Múnich su nueva línea de dispositivos que incluye:
- Xiaomi Watch S4 41 mm
- Xiaomi Open Wear Stereo Pro
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
- Xiaomi Robot Vacuum 5
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series
- Xiaomi Smart Camera C701
Cada producto está diseñado para mejorar la interacción entre usuarios y tecnología, aprovechando el poder de la IA para optimizar tareas cotidianas, la salud y el entretenimiento.
Xiaomi Watch S4 41 mm: estilo y funciones avanzadas de salud
El nuevo Xiaomi Watch S4 41 mm combina un diseño refinado con seguimiento deportivo y de salud. Integra una pantalla AMOLED de 1,32’’ con 1.500 nits de brillo, cuerpo delgado de 9,5 mm y peso de 32 g.
Incluye más de 150 modos deportivos, análisis de sueño con planes de mejora, GNSS de doble banda y hasta 8 días de autonomía. Está disponible en varios colores, incluyendo la edición especial Sunset Gold con correa milanesa.
Xiaomi Open Wear Stereo Pro: audio inmersivo con comodidad total
Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro reinventan el audio “open-wear” con un diseño ligero y ergonómico certificado por TÜV SÜD. Ofrecen hasta 8,5 horas de autonomía (45 horas con estuche), sonido Hi-Res Wireless con códec LDAC, preajustes Harman AudioEFX, reducción de fugas de sonido del 60 % y audio dimensional para experiencias más envolventes.
Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: innovación y estilo
Para celebrar una década en el mundo de los wearables, Xiaomi lanza la Smart Band 10 Glimmer Edition, con un diseño premium dorado y pantalla AMOLED de 1,72’’ y 1.500 nits.
Compatible con más de 150 modos deportivos, análisis avanzado de sueño y batería de hasta 21 días, también se puede llevar como accesorio de moda o colgante, ofreciendo nuevas formas de personalización.
Xiaomi Robot Vacuum 5 y 5 Pro: limpieza inteligente con IA
La serie Xiaomi Robot Vacuum 5 incluye dos modelos que alcanzan los 20.000 Pa de succión. El modelo Pro incorpora un radar retráctil dToF y un sistema de triple cámara con IA avanzada para mejorar la navegación y evitar obstáculos. Su base lava mopas a 80 °C y ajusta automáticamente los ciclos según el nivel de suciedad.
El modelo estándar mantiene la misma potencia con un sistema de luz estructurada y estación base con bandejas autolimpiables y secado con aire caliente. Ambos ofrecen autonomía de hasta 140 minutos, batería de 5.200 mAh y compatibilidad con Alexa y Google Assistant.
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: cine en casa con calidad superior
La nueva Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series llega en 55’’, 65’’ y 75’’ con panel QD-Mini LED, negros profundos, colores vivos y brillo optimizado. Incluye soporte para HDR10+, Dolby Vision, Filmmaker Mode, tasa de refresco de 144 Hz ampliable a 288 Hz y altavoces Harman con Dolby Atmos. Se convierte en un centro de entretenimiento gracias a Google TV, AirPlay y Wi-Fi 6.
Xiaomi Smart Camera C701: vigilancia inteligente en 4K
La Xiaomi Smart Camera C701 integra un sensor de 8 MP con grabación en 4K Ultra HD, visión nocturna en color y detección por IA de personas, bebés y mascotas. Ofrece audio bidireccional, control por voz con Alexa y Google Assistant, conectividad Wi-Fi 6 y almacenamiento seguro en la nube o microSD. Su privacidad está garantizada con blindaje físico de la lente bajo demanda.
Precios y disponibilidad
Los nuevos productos de Xiaomi ya están disponibles en canales oficiales y distribuidores autorizados:ados.
- Xiaomi Watch S4 41mm Negro: 159,99€ en mi.com
- Xiaomi Watch S4 41mm Verde Menta: 159,99€ en mi.com
- Xiaomi Watch S4 41mm Blanco: 169,99€ en mi.com
- Xiaomi Watch S4 41mm Sunset Gold: 219,99€ en mi.com
- Xiaomi Open Wear Stereo Pro: 159,99€ en mi.com
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: 79,99€ en mi.com
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Series:
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series: