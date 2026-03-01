Los coches dicen adiós a las pantallas gigantes: vuelven los botones físicos por seguridad

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Durante años, la industria del automóvil ha competido por ofrecer interiores cada vez más minimalistas, dominados por grandes pantallas táctiles que concentraban casi todas las funciones del vehículo. Sin embargo, esa obsesión por el diseño digital está empezando a dar marcha atrás.

Nuevas regulaciones en China, cambios en las pruebas de seguridad europeas y el creciente descontento de los propios conductores están devolviendo al centro del diseño conceptos como seguridad, ergonomía y facilidad de uso sin apartar la vista de la carretera.

China obliga a recuperar botones físicos en funciones esenciales

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha preparado una normativa que obligará a incluir botones y mandos físicos para funciones esenciales del vehículo. Estas reglas, que podrían entrar en vigor el próximo año, buscan garantizar que los controles críticos sean “operables a ciegas”, es decir, que puedan utilizarse sin que el conductor tenga que apartar la vista de la carretera.

Las pantallas táctiles, por muy sofisticadas que sean, exigen atención visual. Incluso una breve mirada para localizar un icono o navegar por un menú supone una distracción.

Durante años, fabricantes como Tesla popularizaron interiores casi sin botones, convirtiendo la pantalla central en el corazón del coche. Pero lo que parecía futurista y limpio desde el punto de vista estético ha empezado a mostrar sus límites en términos de seguridad y usabilidad.

Conductores frustrados: las encuestas confirman el problema

La transición masiva hacia controles digitales no solo ha generado debate regulatorio, también ha provocado insatisfacción entre los usuarios. Según una encuesta realizada en 2024 por Hyundai, muchos conductores afirmaron sentirse “estresados y molestos” al tener que acceder a funciones básicas a través de menús digitales complejos.

Como respuesta, el fabricante coreano se ha comprometido a mantener mandos físicos para las funciones más utilizadas, como el control del climatizador o el volumen del sistema de audio. La conclusión es clara: la experiencia de usuario en el coche no puede tratarse como la de un smartphone.

En Alemania, el influyente club automovilístico ADAC también ha evaluado la operabilidad de los vehículos modernos. En un test realizado en 2025, la puntuación media fue de 2,7, con algunos modelos alcanzando un preocupante 4,0. La tendencia, además, ha ido empeorando: en 2019 la media era de 2,3, subió a 2,6 en 2022 y ahora continúa en niveles poco satisfactorios.

Euro NCAP penalizará coches que dependan solo de pantallas

El giro no es únicamente una cuestión de percepción del usuario. A partir de enero de 2026, Euro NCAP incorporará criterios de usabilidad dentro de sus valoraciones de seguridad. Los coches que dependan exclusivamente de pantallas táctiles para funciones como los intermitentes o los limpiaparabrisas verán reducida su puntuación.

Este movimiento supone un punto de inflexión: la ergonomía y la facilidad de uso pasan a considerarse elementos directamente relacionados con la seguridad activa. Ya no se trata solo de airbags o asistentes avanzados, sino también de cómo interactúa el conductor con el vehículo.

Volkswagen y Mercedes rectifican su estrategia digital

Ante esta situación, varios fabricantes europeos han empezado a rectificar. Volkswagen ha reintroducido botones físicos para el control del climatizador y del sistema de audio tras reconocer que el exceso de superficies táctiles complicaba la conducción.

Por su parte, Mercedes-Benz ha sustituido los deslizadores táctiles del volante por interruptores tradicionales, más intuitivos y fáciles de accionar sin necesidad de mirar.

Este cambio de rumbo evidencia que el diseño no puede desligarse de la experiencia real al volante. Lo que funciona en una presentación o en un render no siempre es lo más práctico en el día a día.

El caso Ferrari Luce: lujo y botones de la mano de Jony Ive

Incluso en proyectos de alta gama se percibe esta vuelta a lo físico. El interior del nuevo Ferrari Luce, diseñado por Jony Ive y Mark Newson, limita el tamaño de la pantalla central de información y apuesta por mandos físicos para la mayoría de funciones principales del vehículo.

Resulta significativo que uno de los diseñadores más asociados al minimalismo digital haya optado por una solución más equilibrada entre tecnología y tactilidad. La innovación ya no consiste en eliminar botones, sino en integrarlos de forma inteligente.

Una tendencia global que redefine el diseño del automóvil

Las nuevas regulaciones chinas, junto con los cambios normativos en Europa, no hacen más que formalizar una tendencia que ya estaba gestándose en la industria. Los fabricantes parecen asumir que muchos conductores prefieren soluciones tangibles y accesibles frente a menús ocultos en una pantalla.

Este giro también plantea un reto creativo: ¿cómo diseñar interiores modernos y atractivos sin caer en el abuso de pantallas? La respuesta pasa por devolver protagonismo a la función sobre la forma. Durante años, el diseño priorizó el impacto visual y la estética futurista, a veces a costa de la experiencia real de conducción.

Ahora, las restricciones de seguridad y usabilidad están devolviendo cierta “cordura” al diseño de coches eléctricos y de combustión. La ergonomía, la intuición y la facilidad de uso vuelven a ser pilares fundamentales. Y aunque pueda parecer menos espectacular que una pantalla de 15 pulgadas, un botón bien colocado puede marcar la diferencia entre una conducción segura y una distracción innecesaria.

El coche del futuro, paradójicamente, podría parecerse más al del pasado en su forma de interactuar… pero con toda la inteligencia digital funcionando en segundo plano.