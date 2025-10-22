Los Google Pixel recibirán un Always-On Display más inteligente que ahorrará batería

💸 ¡Ofertas en Pixel! ¡Cupón del 15% de descuento en Google Pixel! [ Saber más ]

El Always-On Display (AOD) se ha convertido en una característica esencial de los smartphones modernos, al permitir consultar la hora y las notificaciones sin necesidad de desbloquear la pantalla.

Sin embargo, en los Google Pixel, esta función tiene un inconveniente: no es consciente del contexto en el que se encuentra el dispositivo, lo que provoca un consumo de batería innecesario. Todo apunta a que esto cambiará pronto, ya que Google está desarrollando una actualización que hará que el AOD sea más inteligente y eficiente.

Una gestión automática del AOD para ahorrar batería

Actualmente, los usuarios de Pixel solo disponen de una opción básica para activar o desactivar el Always-On Display. Esto significa que la pantalla permanece encendida incluso cuando el teléfono está boca abajo sobre una mesa o guardado en un bolsillo, situaciones en las que resulta inútil.

Según ha descubierto Android Authority en el código de una versión Canary de Android, Google trabaja en una nueva configuración avanzada que permitirá gestionar el AOD de forma automática dependiendo del estado o uso del dispositivo, reduciendo así el consumo energético.

La clave está en la nueva opción “Doze”

El cambio se ha encontrado dentro del código de la aplicación de Ajustes de Android, donde se mencionan nuevas cadenas relacionadas con una opción para “apagar la pantalla por inactividad”. Esta función, cuyo nombre interno es “Doze”, apagará automáticamente el Always-On Display cuando no se detecte actividad del usuario, con el fin de ahorrar energía.

Esto supone un cambio importante frente al comportamiento actual, donde la pantalla permanece siempre activa, incluso cuando el dispositivo no se utiliza durante largos periodos.

Un AOD más inteligente y consciente del entorno

El objetivo de esta actualización es lograr que el AOD pueda detectar cuándo el usuario se ha alejado del teléfono o cuándo este se encuentra en una posición que no requiere mostrar información. Gracias a esta inteligencia contextual, el sistema podrá “descansar” cuando no sea necesario, extendiendo así la autonomía de los Pixel sin renunciar a la comodidad de consultar datos de un vistazo.

Aunque el código filtrado confirma la existencia de esta función, aún no se conoce el método exacto mediante el cual Android determinará la inactividad del usuario ni el tiempo de espera antes de que el AOD se desactive.

Sin embargo, es probable que Google adopte una estrategia similar a la de otros fabricantes como Samsung, que ya ofrece un modo AOD “automático”. Este sistema desactiva la pantalla cuando el dispositivo detecta que está boca abajo, en un entorno oscuro como un bolsillo o cuando el usuario está durmiendo.

Más control para el usuario y mejor autonomía

Si Google sigue esta línea, los Pixel podrían obtener un AOD mucho más inteligente y flexible, que mostrará información solo cuando sea realmente útil. Además de mejorar la experiencia de usuario, este ajuste contribuirá significativamente a optimizar la duración de la batería, uno de los aspectos más valorados por los usuarios de Android.

Esta mejora llega en un momento en el que Google busca refinar la experiencia Android en sus propios dispositivos, incorporando elementos de inteligencia artificial y optimización energética. El nuevo AOD dinámico formará parte de los pequeños pero importantes ajustes que diferencian a los Pixel dentro del ecosistema Android.

Además de la reducción de consumo, este sistema podría evitar el desgaste innecesario del panel OLED, prolongando su vida útil. También reducirá el riesgo de retención de imagen en pantalla y permitirá aprovechar mejor los sensores ambientales y de movimiento integrados en los Pixel.

Disponibilidad y lanzamiento esperado

Por ahora, Google no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de esta función, pero todo indica que debutará en una futura versión de Android, posiblemente dentro de las actualizaciones trimestrales Pixel Feature Drop. Dado el nivel de desarrollo detectado en el código, la novedad podría llegar en los próximos meses.