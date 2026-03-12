Los precios de la gasolina están aumentando: Así he usado Google Maps para encontrar el precio más barato

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

El precio del combustible puede variar notablemente entre estaciones de servicio que se encuentran a pocos kilómetros de distancia. Por ello, muchos conductores buscan formas rápidas de localizar gasolineras con precios más bajos antes de repostar.

Una de las herramientas más útiles para hacerlo es Google Maps, que desde hace tiempo muestra el precio del combustible en muchas estaciones de servicio. Gracias a esta función, es posible comparar precios en tiempo real y elegir la gasolinera más económica cerca de tu ubicación o en tu ruta.

A continuación, te explicamos cómo utilizar Google Maps para encontrar gasolina más barata y algunos trucos para ahorrar dinero cada vez que repostes.

Buscar gasolineras cercanas en Google Maps

El primer paso es localizar las estaciones de servicio cercanas a tu posición. Para ello:

Abre Google Maps en tu smartphone Android, iPhone o desde el navegador en tu ordenador. En la barra de búsqueda escribe “gasolinera” o “gasolinera cerca de mí”. Pulsa en buscar y el mapa mostrará todas las estaciones cercanas.

Cada gasolinera aparecerá marcada en el mapa junto con información básica como distancia, valoración de usuarios y, en muchos casos, el precio del combustible.

Ver el precio del combustible directamente en el mapa

Una de las ventajas de Google Maps es que en muchas estaciones muestra el precio por litro del combustible directamente en el mapa.

Cuando realizas la búsqueda de gasolineras, verás que algunos iconos incluyen cifras como 1,77 €/litro. Esto te permite comparar rápidamente los precios sin tener que entrar en cada ficha de estación de servicio.

Ten en cuenta que estos precios pueden variar según el tipo de combustible (gasolina 95, 98 o diésel) y que dependen de la información proporcionada por los usuarios o por los propios establecimientos.

Comparar precios entre varias estaciones

Para asegurarte de que eliges la gasolinera más barata, es recomendable abrir la ficha de varias estaciones.

Al tocar una gasolinera en el mapa podrás ver:

Precio actualizado del combustible

Dirección exacta

Horario de apertura

Opiniones de otros usuarios

Servicios disponibles (lavado, tienda, etc.)

Esto permite comparar diferentes estaciones antes de decidir dónde repostar, algo especialmente útil en ciudades grandes o cerca de autopistas.

Buscar gasolineras baratas en tu ruta

Otra función muy práctica de Google Maps es la posibilidad de añadir paradas durante una navegación.

Si estás realizando un viaje largo puedes:

Introducir tu destino y comenzar la navegación. Pulsar en el icono de búsqueda durante la ruta. Seleccionar la categoría “Gasolineras”.

Google Maps mostrará las estaciones situadas directamente en tu ruta, evitando desvíos innecesarios. De esta forma puedes elegir una parada conveniente y, si aparece el precio del combustible, seleccionar la más económica.

Consultar valoraciones y evitar gasolineras problemáticas

El precio no siempre es el único factor a tener en cuenta. Gracias a las reseñas de usuarios en Google Maps, también puedes comprobar la calidad del servicio.

En las opiniones encontrarás comentarios sobre:

Fiabilidad de los surtidores

Atención al cliente

Estado de las instalaciones

Tiempo de espera

Esto puede ayudarte a evitar estaciones con mal servicio o problemas frecuentes, incluso si el precio es algo más bajo.

Consejos para ahorrar aún más en combustible

Además de usar Google Maps para encontrar gasolina barata, existen algunos consejos adicionales que pueden ayudarte a ahorrar:

Comparar varias gasolineras antes de repostar.

Evitar estaciones de servicio en autopistas, que suelen ser más caras.

Repostar en estaciones de supermercados, que a menudo tienen precios más bajos.

Aprovechar aplicaciones de fidelización o descuentos.

Combinando estas estrategias con la información que ofrece Google Maps, es posible reducir el gasto en combustible de forma sencilla.

Google Maps se convierte en un aliado para ahorrar al repostar

La función de mostrar precios de combustible convierte a Google Maps en una herramienta muy útil para conductores. Con solo una búsqueda rápida es posible comparar estaciones cercanas, ver precios aproximados y elegir la opción más económica.

Aunque existen aplicaciones específicas para comparar precios de combustible, muchas personas prefieren utilizar Google Maps porque ya lo usan para navegar y planificar rutas.

Si todavía no utilizas esta función, merece la pena probarla la próxima vez que tengas que repostar. Puede ayudarte a encontrar una gasolinera más barata en cuestión de segundos y ahorrar algunos euros cada vez que llenes el depósito.