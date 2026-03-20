Meta anunció que había matado el metaverso, pero ha recogido cable

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El metaverso de Meta vive en una especie de limbo: ni está muerto ni está plenamente vivo. La compañía liderada por Mark Zuckerberg sigue sin renunciar a su visión de mundos virtuales, aunque la realidad del mercado ha obligado a replantear profundamente su estrategia.

En un giro inesperado, Meta ha decidido mantener Horizon Worlds en realidad virtual tras anunciar previamente su cierre en este formato. Sin embargo, esta decisión es solo una parte de un cambio mucho más amplio: el futuro del metaverso ya no pasa principalmente por la VR, sino por móviles, inteligencia artificial y gafas de realidad aumentada.

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Meta da marcha atrás: Horizon Worlds seguirá en VR

Hace apenas unos días, Meta comunicó que pondría fin a Horizon Worlds en realidad virtual. Sin embargo, la reacción de la comunidad ha sido determinante.

Andrew Bosworth, CTO de Meta, confirmó posteriormente que la compañía ha cambiado de rumbo. Tras escuchar a los usuarios, Meta mantendrá Horizon Worlds operativo en VR… pero con condiciones.

Los juegos actuales basados en el runtime de Unity seguirán funcionando en los visores Meta Quest, pero no habrá migración a plataformas móviles ni desarrollo de nuevos títulos específicos para VR. Es, en esencia, una decisión conservadora: mantener lo existente sin apostar por crecer en este terreno.

El metaverso se desplaza hacia el móvil

Aunque la VR sigue viva, el verdadero foco de Meta está cambiando. La compañía ya había adelantado que el uso de sus plataformas sociales y experiencias virtuales estaba creciendo más en dispositivos móviles que en visores.

Este cambio se refleja en el tipo de experiencias que está desarrollando Meta. Juegos sociales menos dependientes de la realidad virtual, como Super Strike, han tomado protagonismo frente a títulos más complejos diseñados exclusivamente para VR.

La realidad es clara: los usuarios prefieren la accesibilidad del móvil frente a la inmersión de un casco.

Reality Labs: miles de millones invertidos y resultados discretos

El giro estratégico también responde a una realidad económica difícil de ignorar. Desde 2021, la división Reality Labs —responsable de las iniciativas XR de Meta— ha acumulado pérdidas cercanas a 73.000 millones de dólares (unos 67.160 millones de euros).

Además, la compañía ha llevado a cabo importantes recortes. En enero, Meta despidió a alrededor de 1.500 empleados, muchos de ellos vinculados a estudios de desarrollo de VR adquiridos en los últimos años.

Incluso proyectos destacados han sufrido el impacto. Juegos como Asgard’s Wrath II o Deadpool VR se han visto afectados por la reestructuración, y aplicaciones populares como Supernatural VR han perdido soporte.

Las ventas de visores VR no despegan

Otro factor clave es la falta de adopción masiva. A pesar de esfuerzos como el lanzamiento de dispositivos más asequibles, como Meta Quest 3S, el mercado de la realidad virtual sigue sin consolidarse.

Los datos reflejan esta tendencia: los envíos de visores de Meta cayeron un 16% en 2025 respecto al año anterior, según estimaciones del sector.

Esto confirma que la VR sigue siendo un nicho, lejos de convertirse en el ecosistema dominante que Meta había imaginado.

Gafas AR e inteligencia artificial: la nueva apuesta de Meta

Lejos de abandonar el metaverso, Meta está redefiniendo su forma. La compañía está apostando cada vez más por tecnologías como las gafas de realidad aumentada y la inteligencia artificial.

Las gafas AR, como las desarrolladas en colaboración con Ray-Ban, representan una vía más natural y menos invasiva para integrar experiencias digitales en la vida cotidiana.

Al mismo tiempo, la IA se perfila como el motor que dará sentido a estas plataformas, facilitando interacciones más inteligentes, personalizadas y contextuales.

Un metaverso menos ambicioso… pero más realista

El concepto original del metaverso imaginaba un mundo donde millones de personas trabajarían, socializarían y jugarían en entornos virtuales persistentes. Sin embargo, esa visión no ha terminado de materializarse.

Horizon Worlds nunca logró alcanzar los niveles de usuarios activos previstos, incluso poco después de su lanzamiento en 2022.

Ahora, Meta parece adoptar una postura más pragmática: mantener la VR como una experiencia de nicho, mientras traslada el grueso de la innovación a plataformas más accesibles.