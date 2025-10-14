Microsoft pone fin al soporte gratuito de Windows 10: ¿Qué significa para ti?

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

A partir del martes, Microsoft dejará de ofrecer soporte gratuito estándar para Windows 10, el sistema operativo que aún utilizan millones de ordenadores y portátiles en todo el mundo.

Según los datos de septiembre, 4 de cada 10 usuarios de Windows siguen empleando esta versión, a pesar de que su sucesor, Windows 11, se lanzó en 2021.



Qué ocurrirá con Windows 10 tras el 14 de octubre de 2025

Desde el 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará de proporcionar actualizaciones de software, parches de seguridad y asistencia técnica gratuita para Windows 10.

Esto significa que los equipos podrán seguir funcionando, pero con el tiempo serán más vulnerables a virus, malware y ataques informáticos, ya que las brechas de seguridad dejarán de corregirse. Los usuarios que no actúen estarán expuestos a ciberataques, robo de datos y estafas.

Microsoft afirma que Windows 11 está diseñado para responder a las exigencias actuales de seguridad, integrando medidas avanzadas “por defecto”.

Cómo reducir el riesgo de ataques

La medida más sencilla y efectiva es actualizar gratis a Windows 11. Si tu ordenador tiene menos de cuatro años, probablemente sea compatible. Los requisitos mínimos incluyen 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y un módulo de seguridad TPM 2.0, encargado de almacenar credenciales en un chip seguro, similar al de los smartphones modernos.

Microsoft ofrece una herramienta gratuita para comprobar si tu equipo puede ejecutar Windows 11.

Qué hacer si tu PC no puede actualizar a Windows 11

Si tu ordenador no cumple los requisitos, puedes contratar la ampliación de seguridad de Microsoft, que ofrece un año adicional de actualizaciones y protección hasta el 13 de octubre de 2026.

Si inicias sesión con una cuenta de Microsoft, la renovación del soporte será gratuita. En caso contrario, tendrás que pagar 30 dólares más impuestos o canjear 1.000 puntos de recompensa. Esto te dará margen adicional para planificar el cambio o adquirir un nuevo equipo.

Conclusión: actualiza o asume los riesgos

El fin del soporte gratuito de Windows 10 marca un punto de inflexión. Aunque el sistema operativo seguirá funcionando, los usuarios deben ser conscientes de los riesgos de seguridad que implica. Actualizar a Windows 11 o adoptar una alternativa segura como Linux o ChromeOS es la mejor manera de mantener la protección de tus datos y la estabilidad del sistema.