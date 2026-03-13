Microsoft Teams está recibiendo nuevas funciones de IA: Estas son las novedades

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Microsoft Teams se prepara para recibir nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que prometen mejorar la experiencia en reuniones virtuales, especialmente en entornos internacionales.

Según las últimas actualizaciones del plan de desarrollo de Microsoft 365, la compañía está trabajando en dos herramientas clave: detección automática del idioma hablado y resúmenes en vídeo generados automáticamente tras las reuniones.

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Estas novedades buscan simplificar la comunicación en equipos globales y facilitar la revisión rápida de reuniones largas sin necesidad de ver la grabación completa.

Detección automática del idioma durante las reuniones

Una de las mejoras más importantes que prepara Microsoft es la eliminación del sistema manual para seleccionar el idioma durante las reuniones. Hasta ahora, los participantes debían indicar manualmente qué idioma estaba utilizando cada persona que hablaba.

Con la nueva actualización, la inteligencia artificial detectará automáticamente el idioma de cada intervención en tiempo real. El sistema reconocerá qué idioma está hablando cada participante y ajustará de forma dinámica los subtítulos en directo y las transcripciones.

Esto significa que, si durante una reunión alguien cambia de idioma —por ejemplo, de inglés a español— la plataforma identificará el cambio de forma automática y actualizará el idioma del texto mostrado en pantalla.

Para que esta función funcione correctamente, los organizadores de la reunión deberán activar previamente una de estas dos opciones:

la herramienta Interpreter

el sistema de reconocimiento multilingüe del habla

Una vez habilitadas, Teams utilizará su motor de IA para analizar el audio y determinar el idioma correcto sin intervención manual.

El fin de los subtítulos incorrectos en reuniones multilingües

En el sistema actual, las reuniones que combinan varios idiomas pueden generar problemas si el idioma configurado no coincide con el que realmente se está utilizando.

Hasta ahora, cuando un participante cambiaba de idioma o dialecto y nadie actualizaba la configuración, los subtítulos podían convertirse en texto incoherente o completamente incomprensible.

La detección automática busca eliminar este problema, permitiendo que las reuniones multilingües funcionen con mayor fluidez y sin necesidad de ajustes constantes por parte de los participantes.

Esta función puede resultar especialmente útil en empresas globales donde equipos de distintos países colaboran en una misma videollamada.

Resúmenes de reuniones en vídeo generados por IA

La segunda gran novedad que Microsoft está preparando para Teams es una función que generará resúmenes en vídeo de las reuniones grabadas.

Tras finalizar una reunión, el sistema analizará automáticamente la grabación y creará un vídeo resumen narrado que destacará los momentos más relevantes de la conversación.

La idea es permitir que los usuarios revisen rápidamente los puntos clave sin tener que reproducir toda la reunión completa.

Aunque Microsoft todavía no ha revelado todos los detalles técnicos, es probable que el funcionamiento recuerde a las funciones de resumen automático que ya existen en servicios como Google Photos o iCloud Photos, que generan vídeos automáticos a partir de colecciones de imágenes.

Sin embargo, en el caso de Teams el enfoque será mucho más profesional, centrado en destacar decisiones, intervenciones importantes o momentos clave de la reunión.

Por ahora, Microsoft no ha confirmado si los usuarios podrán desactivar estos resúmenes en vídeo, por lo que todavía no está claro si esta función será opcional o si se activará automáticamente en todas las grabaciones.

Microsoft sigue ampliando las funciones de Teams

Estas novedades forman parte de un esfuerzo continuo de Microsoft por ampliar las capacidades de Teams y convertirlo en una plataforma de colaboración cada vez más completa.

En los últimos días también se han anunciado otras funciones en desarrollo para la plataforma, entre ellas:

un sistema de control de bots para administradores de reuniones

un nuevo indicador de calidad de red que permitirá comprobar la estabilidad de la conexión durante una videollamada

Estas mejoras están pensadas para facilitar la gestión de reuniones y mejorar la experiencia de los participantes, especialmente en entornos corporativos.

Disponibilidad de las nuevas funciones

Según el calendario publicado por Microsoft en su hoja de ruta oficial, tanto la detección automática del idioma hablado como los resúmenes en vídeo generados por IA llegarán a Microsoft Teams en abril.

Inicialmente estarán disponibles para las versiones de Teams en escritorio y Mac, y se espera que más adelante puedan ampliarse a otras plataformas.

Con estas nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, Microsoft continúa reforzando su apuesta por integrar la IA en sus herramientas de productividad, con el objetivo de hacer que las reuniones virtuales sean más eficientes, comprensibles y fáciles de revisar.