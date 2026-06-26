Netflix prepara otro cambio polémico: ahora quiere un email para cada perfil

Netflix ha encontrado en el control de las cuentas compartidas una de sus palancas de crecimiento más importantes de los últimos años. Lo que en un principio parecía una medida impopular —impedir que usuarios de distintos hogares compartieran una misma cuenta sin coste adicional— terminó traduciéndose en más altas para la plataforma.

Ahora, la compañía parece estar probando un nuevo cambio que podría volver a incomodar a muchos usuarios: pedir una dirección de correo electrónico distinta para cada perfil dentro de una misma cuenta.

Netflix quiere asociar un email a cada perfil de usuario

Durante las últimas semanas, Netflix está mostrando una nueva pantalla que invita —o, en algunos casos, prácticamente obliga— a asignar una dirección de correo electrónico individual a cada perfil de la cuenta.

Conviene recordar que Netflix permite crear hasta cinco perfiles dentro de una misma cuenta. Esta función está pensada para que cada persona tenga su propio historial, sus listas, sus recomendaciones personalizadas y sus preferencias de reproducción, aunque todos compartan la misma suscripción.

La novedad es que Netflix estaría intentando vincular esos perfiles a correos electrónicos separados. La pantalla que han visto algunos usuarios habla de “nuevas formas personalizadas de disfrutar de Netflix” y explica que añadir un email a cada perfil facilitaría el inicio de sesión, la recuperación de la cuenta y la personalización de las recomendaciones.

El problema es que, según algunas quejas, el aviso no desaparece si no se completa el proceso. Es decir, no se trataría simplemente de una sugerencia fácil de ignorar, sino de una pantalla que bloquea el acceso hasta que el usuario introduce una dirección de correo electrónico.

Una prueba que todavía no parece estar extendida

Por ahora, no parece que este cambio se haya desplegado de forma generalizada. Los reportes proceden principalmente de usuarios concretos que se han encontrado con esta pantalla en sus dispositivos, pero no hay indicios de que todos los clientes de Netflix la estén viendo.

De hecho, uno de los detalles más llamativos es que el propio soporte de Netflix no parece tener una respuesta clara sobre esta prueba. Según uno de los usuarios afectados, el servicio de atención al cliente le recomendó desinstalar y volver a instalar la aplicación para hacer desaparecer el aviso.

La solución, aparentemente, funciona de forma temporal. Sin embargo, tras abrir la app varias veces, la pantalla vuelve a aparecer, lo que sugiere que no se trata de un simple fallo puntual de la aplicación, sino de una función activada para determinados usuarios.

La explicación de Netflix tiene sentido… pero solo en parte

Desde el punto de vista del inicio de sesión, la idea puede tener cierta lógica. Si cada perfil cuenta con su propio email, una persona podría acceder a su perfil sin depender del propietario principal de la cuenta cada vez que necesite iniciar sesión o verificar algún dato.

También podría facilitar la transición si un usuario decide convertir su perfil en una cuenta independiente, algo que encajaría perfectamente con la estrategia de Netflix tras su ofensiva contra las cuentas compartidas.

Sin embargo, los otros argumentos resultan menos convincentes. Netflix menciona la recuperación de cuenta, pero eso parece más bien una consecuencia de tener correos separados que una ventaja especialmente relevante para todos los usuarios.

Lo mismo ocurre con las recomendaciones personalizadas. Los perfiles de Netflix ya existen precisamente para separar gustos, historial de visionado y sugerencias. En teoría, no debería ser necesario asociar un email distinto a cada perfil para que el algoritmo sepa diferenciar entre quien ve documentales, quien consume anime o quien solo entra para ver series infantiles.

El cambio podría ser incómodo en televisores, tablets y cuentas familiares

Más allá de la intención de Netflix, la aplicación práctica puede ser bastante molesta. En dispositivos compartidos, como televisores del salón, tablets familiares o reproductores multimedia, pedir un correo para cada perfil añade una molestia que no todos los usuarios van a agradecer.

También plantea dudas en hogares donde se crean perfiles para niños, personas mayores o usuarios que no tienen una dirección de correo propia. Muchas familias utilizan perfiles separados simplemente para mantener el orden dentro de la cuenta, no porque cada perfil represente a una persona con sus propias credenciales digitales.

En el caso de los perfiles infantiles, la situación es todavía más delicada. Asociar un email a un perfil de niño no siempre tiene sentido, y tampoco está claro cómo piensa Netflix resolver estos casos si la función llega a desplegarse de forma amplia.

Otra cuestión importante es si esta exigencia se limitará a teléfonos móviles y tablets o si también aparecerá en televisores y otros dispositivos. Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre el alcance de la prueba.

Cómo desactivar el aviso, al menos por ahora

Algunos usuarios han encontrado una forma de evitar temporalmente esta nueva pantalla. Para hacerlo, hay que entrar en la configuración de Netflix, acceder al apartado de seguridad y desactivar la opción de pruebas de funciones. También se puede llegar a esta sección desde la página de cuenta de Netflix en el navegador.

Esta solución podría no estar disponible para todos los usuarios o podría cambiar si Netflix decide convertir la función en parte estable del servicio. Aun así, por el momento parece ser la vía más eficaz para quienes se han encontrado con el aviso y no quieren añadir correos individuales a sus perfiles.

Un posible paso más contra las cuentas compartidas

Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente sus planes, este movimiento encaja con la estrategia que la compañía ha seguido en los últimos años. Primero endureció el uso compartido de cuentas entre hogares distintos. Después impulsó opciones para transferir perfiles a nuevas cuentas. Ahora, pedir un email por perfil podría ser una forma de preparar el terreno para separar todavía más a los usuarios dentro de una misma suscripción.

Según algunas fuentes, la función podría empezar a desplegarse a partir del 7 de julio. También se menciona que Netflix dejaría de admitir códigos de doble factor mediante SMS, aunque por ahora no hay confirmación oficial de la compañía.

En cualquier caso, conviene tomar estos detalles con cautela hasta que Netflix se pronuncie. La compañía no ha anunciado públicamente este cambio y, de momento, todo apunta a una prueba limitada con un grupo reducido de usuarios.