Novedades de Apple para el hogar en 2025: Así sería el HomePod mini 2 y el nuevo Apple TV 4K

2025 apunta a ser un año movido para el ecosistema de entretenimiento en casa de Apple. Además de los iPhone que suelen llegar en otoño, los rumores señalan dos protagonistas para el salón: un nuevo HomePod mini y un Apple TV 4K más potente.

Nada está confirmado, pero las filtraciones y el propio código de Apple avivan la expectativa de verlos antes de que termine 2025.

Homepod mini 2: chip más rápido y nuevos colores

El HomePod mini original se lanzó hace unos cinco años, por lo que un relevo está más que justificado.

El modelo actual integra el chip S5 (compartido con el Apple Watch Series 5). Los rumores apuntan a un salto a un chip más moderno —se baraja el S11, previsible en el Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3 si también llegan en 2025— para acortar tiempos de respuesta y mejorar la experiencia con Siri y tareas en casa.

Ee esperan nuevas opciones de color menos llamativas que las actuales (más allá del blanco y negro). Tonos como Starlight o Sky Blue, al estilo de algunos MacBook, encajarían con la paleta reciente de Apple.

Apple TV 4K 2025: Salto a a17 pro y puerta a Apple Intelligence

El Apple TV 4K vigente (2022) monta A15 Bionic. Las referencias en el código de Apple sugieren un paso a A17 Pro, con un salto importante de rendimiento que abriría la puerta a experiencias más exigentes.

Apple Intelligence requiere 8 GB de memoria. Eso implicaría doblar los 4 GB actuales para estar preparada, de modo que el nuevo Apple TV 4K podría alinearse con esa cifra.

Comprar ahora o esperar: cómo decidir